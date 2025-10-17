BYD की इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी में आई खराब, 1.15 लाख गाड़ियों को वापस बुलाया

Hindustan Hindi News
संक्षेप: चीनी की बड़ी कार कंपनियों में शामिल BYD ने अपनी कारों के डिजाइन डिफेकेट और बैटरी रिलेटेड सेफ्टी जोखिमों के चलते बड़ा रिकॉल जारी किया है। कंपनी ने 2015 से 2022 के बीच तैयार 1,15,000 से अधिक टैंग सीरीज और युआन प्रो व्हीकल के लिए रिकॉल किया है।

Fri, 17 Oct 2025 10:22 AM
चीनी की बड़ी कार कंपनियों में शामिल BYD ने अपनी कारों के डिजाइन डिफेकेट और बैटरी रिलेटेड सेफ्टी जोखिमों के चलते बड़ा रिकॉल जारी किया है। कंपनी ने 2015 से 2022 के बीच तैयार 1,15,000 से अधिक टैंग सीरीज और युआन प्रो व्हीकल के लिए रिकॉल किया है। कंपनी ने चीन के बाजार नियामक ने शुक्रवार को यह जानकारी शेयर की है। ऐसे में आपके पास भी BYD की इनमें से कोई कार है तब आपको अपनी तरफ से कंपनी के सर्विस सेंटर या फिर उनके शोरूम से बात करनेा चाहिए।

BYD ने मार्च 2015 और जुलाई 2017 के बीच तैयार 44,535 टैंग सीरीज व्हीकल को वापस बुलाने के लिए राज्य बाजार विनियमन प्रशासन के पास एक योजना प्रस्तुत की है। इनमें कुछ कम्पोनेंट के डिजाइन संबंधी डिफेक्ट कारण फंक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसने बैटरी इंस्टॉलेशन को प्रभावित करने वाली मैन्युफैक्चरिंग समस्याओं के कारण फरवरी 2021 और अगस्त 2022 के बीच तैयार 71,248 युआन प्रो इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी वापस बुलाने की मांग की है।

जनवरी में कंपनी ने आग लगने के खतरे का हवाला देते हुए 6,843 फैंगचेंगबाओ बाओ 5 प्लग-इन हाइब्रिड ऑफ-रोड SUV को वापस मंगाया था। इससे पहले, ऑटोमेकर ने स्टीयरिंग कंट्रोल यूनिट में मैन्युफैक्चरिंग संबंधी खराबी के कारण सितंबर 2024 में लगभग 97,000 डॉल्फिन और युआन प्लस इलेक्ट्रिक वाहनों को वापस मंगाया था, जिससे आग लगने का खतरा था। बता दें कि BYD की इलेक्ट्रिक कारों को भारतीय बाजार में भी काफी पंसद किया जाता है। हालांकि, ये रिकॉल भारतीय ग्राहकों के लिए नहीं है।

