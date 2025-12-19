रच दिया इतिहास! इस कंपनी ने पूरी की 1.5 करोड़वीं इलेक्ट्रिक कार का प्रोडक्शन, जानिए क्यों है इतनी पॉपुलर

संक्षेप: BYD ने चीन के जिनान फैक्ट्री में अपनी 1.5 करोड़वीं न्यू एनर्जी व्हीकल (NEV) को प्रोडक्शन लाइन से उतारा है। यह कार BYD की प्रीमियम सब-ब्रांड Denza की फुल-साइज SUV Denza N8L है।

Dec 19, 2025 08:36 pm IST

चीन की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी BYD भारतीय ऑटो बाजार में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रही है। इसी कड़ी में कंपनी ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बता दें कि BYD ने चीन के जिनान फैक्ट्री में अपनी 1.5 करोड़वीं न्यू एनर्जी व्हीकल (NEV) को प्रोडक्शन लाइन से उतारा है। यह कार BYD की प्रीमियम सब-ब्रांड Denza की फुल-साइज SUV Denza N8L है जो छह सीटों वाली लग्जरी SUV है। BYD का यह आंकड़ा दिखाता है कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों को लेकर कंपनी की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है।

41.82 लाख यूनिट्स बिकी साल 2025 में BYD की बिक्री भी जबरदस्त रही है। जनवरी से नवंबर 2025 के बीच कंपनी ने कुल 41.82 लाख यूनिट्स की बिक्री की है। यह पिछले साल की तुलना में 11.3 पर्सेंट ज्यादा है। खास बात यह है कि BYD की ग्रोथ में विदेशी बाजारों की बड़ी भूमिका रही है। ओवरसीज मार्केट में कंपनी की बिक्री 9.17 लाख यूनिट्स तक पहुंच गई है जो पूरे 2024 की विदेशी बिक्री से भी ज्यादा है। फिलहाल BYD के NEV प्रोडक्ट्स दुनिया के 119 से ज्यादा देशों और सेक्टर में बिक रहे हैं।

रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भारी निवेश बता दें कि BYD की सफलता के पीछे उसकी टेक्नोलॉजी पर मजबूत पकड़ सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। कंपनी लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट पर भारी निवेश कर रही है। 2025 के पहले तीन क्वार्टर में BYD ने R&D पर करीब 43.75 अरब युआन खर्च किए। यह साल-दर-साल आधार पर 31 पर्सेंट की बढ़ोतरी है। अब तक कंपनी का कुल R&D निवेश 220 अरब युआन से भी ज्यादा हो चुका है। इससे साफ है कि BYD भविष्य की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और एडवांस टेक्नोलॉजी में लीडर बनने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।