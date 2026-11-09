BYD के लग्जरी ब्रैंड की नई कार, रोल्स-रॉयस फैंटम जैसा बेहद प्रीमियम लुक, 39-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम

BYD के लग्जरी ब्रैंड Yangwang ने अपनी नई इलेक्ट्रिक फ्लैगशिप सेडान Altior को रिवील किया है। यह दिखने में Rolls-Royce Phantom जैसी है। आइए डीटेल में जानते हैं इस कार के बारे में।

बीवाईडी के लग्जरी ब्रैंड की नई कार

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₹ 13,100 /माह से शुरू

BYD के लग्जरी ब्रैंड Yangwang ने अपनी नई इलेक्ट्रिक फ्लैगशिप सेडान Altior को रिवील किया है। यह एक इलेक्ट्रिक सेडान है और दिखने में Rolls-Royce Phantom जैसी है। Yangwang Altior का ग्लोबल डेब्यू UAE के अबू धाबी में हुआ है। कंपनी के मुताबिक इसका डिजाइन चीन के पुराने सेरिमोनियल ब्रॉन्ज वेसेल (कांस्य बर्तन) 'Ding' से इंस्पायर्ड है। यह कार Executive और Bespoke एडिशन में उपलब्ध होगी। इसमें सिर्फ चार लोगों के बैठ सकेंगे।

जबरदस्त डिजाइन और खास दरवाजे Altior के फ्रंट में अपराइट और ऊंचा डिजाइन, बड़ी ग्रिल और छोटा ओवरहैंग दिया गया है। बीवाईडी के मुताबिक ग्रिल का डिजाइन हाई ज्वेलरी से इंस्पायर्ड है और इसमें अलग-अलग पॉलिश किए गए एलिमेंट लगाए गए हैं। इसके बीच यांगवांग का खास 'Oracle Bone Script' लोगो मिलता है। कार की मेन लाइटिंग में 12 एलिमेंट हैं, जो किसी व्यक्ति के पास आने पर खास क्रम में घूमते हुए रोशनी करते हैं। साइड में फ्रंट फेंडर से टेललैंप तक 4.8 मीटर लंबी दो कैरेक्टर लाइन दी गई हैं।

इसके रियर दरवाजे पीछे की तरफ खुलते हैं, जैसा रॉल्स-रॉयस फैंटम में देखने को मिलता है। आगे के दरवाजे 80 डिग्री और पीछे के दरवाजे 90 डिग्री तक खुल सकते हैं। दोनों तरफ छाते रखने की सुविधा भी दी गई है। कार में 21-इंच के व्हील मिलते हैं, जिन्हें तीन डिजाइन में चुना जा सकता है। इनमें 275/45 टायर लगाए गए हैं। पीछे की तरफ पतले LED टेललैंप को क्रोम स्ट्रिप से कनेक्ट किया गया है। इसकी लंबाई 5,600mm, चौड़ाई 2,030mm और ऊंचाई 1,590mm है। वहीं, इसका व्हीलबेस 3,500mm है। कार को ड्यूल कलर-टोन वाले एक्सटीरियर में दिखाया गया है, जिसमें बोनट और रूफ का रंग बाकी बॉडी से गहरा है।

चार सीटों वाला बेहद लग्जरी केबिन Altior के केबिन में बेज और टैन कलर का इस्तेमाल किया गया है। डैशबोर्ड बड़ा डिस्प्ले पैनल मिलता है। AC वेंट्स पर येलो Hetian Jade की डिटेलिंग दी गई है। सीट्स की अपहोल्स्ट्री में Suzhou सिल्क एम्ब्रॉयडरी और परफोरेटेड पैटर्न का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा केबिन में फुल-ग्रेन सेमी-एनिलिन लेदर, प्योर-वूल फ्लोर मैट और नेचुरल वुड ट्रिम मिलता है। कार में असली मेटल के स्विच दिए गए हैं। कंपनी का कहना है कि इनकी ड्यूरेबिलिटी को चेक करने के लिए डिवेलपमेंट के दौरान छोटे हथौड़ों से टैप करके टेस्ट किया गया था। यह पूरी तरह चार सीट्स वाली कार है। पीछे बैठे पैसेंजर्स के लिए ज्यादा जगह बनाने के लिए आगे की पैसेंजर सीट को फोल्ड भी किया जा सकता है। कार के डोर पावर ऑपरेटेड हैं।

मसाज सीट और 39-स्पीकर साउंड सिस्टम पीछे की दोनों सीट्स जीरो-ग्रैविटी डिजाइन वाली हैं। इनमें चार बॉल-शेप्ड मसाज हेड्स के साथ मेकैनिकल मसाज फंक्शन मिलता है। वन-टच रिलैक्सेशन मोड में सीट्स पीछे की तरफ झुक जाती हैं, लेग रेस्ट ऊपर उठ जाते हैं, सनब्लाइंड बंद हो जाते हैं और केबिन की लाइटिंग, साउंड और खुशबू अपने आप एडजस्ट हो जाती है। बाकी फीचर्स में मल्टी-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, दो सनरूफ और 39-स्पीकर वाला Dynaudio साउंड सिस्टम शामिल है। कार स्टार्ट होने पर इसके ट्वीटर घूमकर ऊपर उठते हैं। पीछे बैठे पैसेंजर्स को दो वायरलेस चार्जर, 21.4-इंच की पावर-ऑपरेटेड ओवरहेड स्क्रीन और जरूरी फीचर्स कंट्रोल करने के लिए सेंटर कंसोल मिलता है। स्क्रीन पर कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए स्क्रीन शेयरिंग भी है। कार के फ्रंट और रियर में फ्रिज दिए गए हैं। पीछे वाला फ्रिज 5.5 लीटर का है। इसमें कूलिंग के साथ वार्मिंग की सुविधा भी मिलती है।