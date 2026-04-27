BYD की नई SUV, 5 सेकेंड से कम में 100 kmph की स्पीड, जबर्दस्त है लुक

BYD ने अपनी नई SUV - Leopard 8 (PHEV) का पेटेंट फाइल किया है। यह एक अडवांस्ड प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन से लैस, टेक्नोलॉजी से लोडेड और हाई-परफॉर्मेंस वाली ऑफ-रोडर है।

BYD अब भारत में टोटल चार मॉडल्स सेल कर रहा है। ये सभी CBU हैं। अब कंपनी अपने लाइनअप को एक बार फिर से एक्सपैंड करने वाली है। Cartoq की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने अपनी नई SUV - Leopard 8 (PHEV) का पेटेंट फाइल किया है। पेटेंट का यह मतलब नहीं है कि यह ईवी जल्द ही मार्केट में लॉन्च होगा। हालांकि, इससे यह जरूर माना जा सकता है कि आने वाले समय में इसकी एंट्री भारत में होने वाली है। यह पेटेंट फाइलिंग 24 अप्रैल, 2026 के जर्नल में पब्लिश हुई थी और इसमें डिजाइन के रेजिस्ट्रेशन की तारीख 30/9/2024 बताई गई है। फाइलिंग में एसयूवी के व्यू दिखाए गए हैं - जो इसके ग्लोबल मॉडल जैसे ही हैं।

‘intelligent ruggedness’ वाली SUV BYD Leopard 8, जिसे कुछ बाजारों में BYD Denza B8 और Fang Cheng Bao Bao 8 के नाम से भी जाना जाता है, एक फुल-साइज प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक SUV है। यह एक अडवांस्ड प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन से लैस, टेक्नोलॉजी से लोडेड और हाई-परफॉर्मेंस वाली ऑफ-रोडर है। BYD इसे ट्रेडिशनल हार्डकोर SUVs से हटकर ‘intelligent ruggedness’ की तरह बढ़ाया हुआ कदम बता रही है।

'स्टारशिप' की फिलॉसफी पर बेस्ड डिजाइन लेपर्ड 8 का डिजाइन 'स्टारशिप' की फिलॉसफी पर बेस्ड है। इसके फ्रंट फेसिया में सेमी-एनक्लोज्ड ग्रिल, यू-आकार के एलईडी हेडलाइट सेटअप, पूरी चौड़ाई में फैली एलईडी लाइट स्ट्रिप और एक रगेड बम्पर है। रियर में आपको टेलगेट पर लगा हुआ फुल-साइज स्पेयर व्हील, यूनीक कवर, सिल्वर फिनिश वाला रियर बम्पर और रेक्टैंगुलर टेल लैंप भी देखने को मिल सकता हैं। लेपर्ड 8 की लंबाई 5,195 मिमी, चौड़ाई 1,994 मिमी और रूफ रेल्स के साथ ऊंचाई 1,905 मिमी है। इसका वीलबेस 2,920 मिमी है। इंटरनैशनल मार्केट में यह एसयूवी 20 इंच और 21 इंच के वील ऑप्शन के साथ आती है।

17.3 इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन इसमें कई फिजिकल बटन, मजबूत ग्रैब हैंडल और एक दमदार डैशबोर्ड दिया गया है। इक्विपमेंट्स की बात करें तो, इसमें तीन स्क्रीन हैं, जिनमें BYD के DiLink सिस्टम के साथ 17.3 इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन शामिल है। इसका इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड गियर सेलेक्टर ऑग्जिलरी कंसोल पर दिया गया है।

4.8 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की स्पीड लेपर्ड 8 की सबसे बड़ी खासियत इसका PHEV पावरट्रेन है। यह कंपनी के अडवांस्ड DMO इलेक्ट्रिक ऑफ-रोड प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इस पावरट्रेन में 2.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और 36.8 kWh की बैटरी पैक लगा है। हर एक्सल पर एक-एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जिससे ऑल वील ड्राइव (AWD) का एक्सपीरियंस मिलता है।

पेट्रोल इंजन अकेले 272 हॉर्सपावर जेनरेट कर सकता है, जबकि कंबाइन्ड सिस्टम लगभग 550 kW या 738 हॉर्सपावर और 760 Nm का आउटपुट देता है। अपने वजन के बावजूद, यह SUV मात्र 4.8 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। बैटरी पैक 125 किमी की इलेक्ट्रिक-ओनली रेंज का दावा करता है और फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। बताते चलें कि यह भारत में जेटूर T2 के ऊपर वाले सेगमेंट में आर सकती है।