भारत में कार बेचने वाली BYD ला रही नई केई इलेक्ट्रिक कार, फीचर्स का हुआ खुलासा; जानिए रेंज

भारत में कार बेचने वाली BYD ला रही नई केई इलेक्ट्रिक कार, फीचर्स का हुआ खुलासा; जानिए रेंज

संक्षेप: चीन की इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर बनाने वाली कंपनी BYD अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने वाली है। वैसे, तो कंपनी के पोर्टफोलियो में कई शानदार और लग्जरी मॉडल है। हालांकि, इस बार कंपनी का बड़ा फोकस छोटे ग्राहकों की तरफ है।

Fri, 24 Oct 2025 10:36 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
चीन की इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर बनाने वाली कंपनी BYD अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने वाली है। वैसे, तो कंपनी के पोर्टफोलियो में कई शानदार और लग्जरी मॉडल है। हालांकि, इस बार कंपनी का बड़ा फोकस छोटे ग्राहकों की तरफ है। दरअसल, एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए BYD ने जापान में अपनी पहली इलेक्ट्रिक केई कार पेश करने की घोषणा की है। यह नया मॉडल जापान में पहली विदेशी निर्मित इलेक्ट्रिक केई कार बनकर इतिहास रच रहा है। BYD की पहली केई कार जापान में देखी गई केई कारों की खासियतों से मेल खाती है। बता दें कि BYD भारतीय बाजार में भी इलेक्ट्रिक कार बेचती है।

जासूसी फोटोज में इसका लंबा, बॉक्सी आकार दिखाई दे रहा है, जो आंतरिक स्थान के अधिकतम उपयोग पर केंद्रित है। इसकी मुख्य विशेषताओं में आयताकार लाइटिंग एलिमेंट, सपाट फ्रंट फेसिया और छोटा बोनट शामिल हैं। साइड की बात करें तो BYD की केई कार में सपाट छत, डबल ए-पिलर, चौकोर विंडो, सपाट बेल्टलाइन और गोलाकार व्हील आर्च हैं।

ये भी पढ़ें:‌₹2 करोड़ की इस दमदार SUV में दिखे अखिलेश यादव, सलमान को भी देती है सेफ्टी

BYD की इस केई कार का ग्राउंड क्लीयरेंस कम और ओवरहैंग छोटे हैं। पहिए सबसे कोनों पर लगे हैं, जिससे केबिन की जगह बढ़ने की संभावना है। रियर फेंडर के ऊपर, दिखाई देने वाला खांचा स्लाइडिंग डोर रेल ट्रैक की मौजूदगी का संकेत देता है। स्लाइडिंग डोर आसान एंट्री और एग्जिट सुनिश्चित करते हैं। र बड़े सामान को लोड करते समय भी उपयोगी हो सकते हैं। सुजुकी स्पैसिया और होंडा एन-बॉक्स जैसी कई अन्य केई कारें स्लाइडिंग रियर डोर के साथ आती हैं।

पीछे की तरफ, BYD की केई कार में एक सपाट विंडशील्ड और ऊपर की तरफ लगा वाइपर है। अन्य केई कारों की तरह, BYD के मॉडल में आसान पहुंच के लिए एक चौड़ा खुलने वाला बूट लिड होगा। पीछे की सीटों को मोड़कर, अलग-अलग प्रकार के सामान और उपकरण रखे जा सकते हैं। जापान के लिए BYD की केई कार में 20-kWh का बैटरी पैक होने की उम्मीद है। WLTC मानकों के अनुसार, इसकी रेंज लगभग 180Km हो सकती है। केई कार 100 kW तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकती है। केबिन के तापमान को बेहतर बनाए रखने और आराम को बेहतर बनाने के लिए BYD एक हीट पंप लगा सकता है।

ये भी पढ़ें:फुल टैंक पर 2831 Km दौड़ी ये डीजल कार, 1 लीटर में 42.89 Km का दिया माइलेज

जापान मोबिलिटी शो में अधिक जानकारी सामने आने की उम्मीद है। BYD जापान में अपनी पहली केई कार को कॉम्पटीटर प्राइस टैग पर लॉन्च कर सकती है। इसकी शुरुआती कीमत लगभग 2.5 मिलियन जापानी येन (14.38 लाख रुपए) हो सकती है। इस कीमत पर, BYD की केई कार निसान सकुरा और मित्सुबिशी eK X EV जैसे कॉम्पटीटरग की तुलना में ज्यादा अफॉर्डेबल होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि BYD की पहली केई कार स्थानीय जापानी ब्रांडों के मुकाबले कैसी प्रदर्शन करती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
