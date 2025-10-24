भारत में कार बेचने वाली BYD ला रही नई केई इलेक्ट्रिक कार, फीचर्स का हुआ खुलासा; जानिए रेंज

संक्षेप: चीन की इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर बनाने वाली कंपनी BYD अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने वाली है। वैसे, तो कंपनी के पोर्टफोलियो में कई शानदार और लग्जरी मॉडल है। हालांकि, इस बार कंपनी का बड़ा फोकस छोटे ग्राहकों की तरफ है।

Fri, 24 Oct 2025 10:36 AM

चीन की इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर बनाने वाली कंपनी BYD अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने वाली है। वैसे, तो कंपनी के पोर्टफोलियो में कई शानदार और लग्जरी मॉडल है। हालांकि, इस बार कंपनी का बड़ा फोकस छोटे ग्राहकों की तरफ है। दरअसल, एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए BYD ने जापान में अपनी पहली इलेक्ट्रिक केई कार पेश करने की घोषणा की है। यह नया मॉडल जापान में पहली विदेशी निर्मित इलेक्ट्रिक केई कार बनकर इतिहास रच रहा है। BYD की पहली केई कार जापान में देखी गई केई कारों की खासियतों से मेल खाती है। बता दें कि BYD भारतीय बाजार में भी इलेक्ट्रिक कार बेचती है।

जासूसी फोटोज में इसका लंबा, बॉक्सी आकार दिखाई दे रहा है, जो आंतरिक स्थान के अधिकतम उपयोग पर केंद्रित है। इसकी मुख्य विशेषताओं में आयताकार लाइटिंग एलिमेंट, सपाट फ्रंट फेसिया और छोटा बोनट शामिल हैं। साइड की बात करें तो BYD की केई कार में सपाट छत, डबल ए-पिलर, चौकोर विंडो, सपाट बेल्टलाइन और गोलाकार व्हील आर्च हैं।

BYD की इस केई कार का ग्राउंड क्लीयरेंस कम और ओवरहैंग छोटे हैं। पहिए सबसे कोनों पर लगे हैं, जिससे केबिन की जगह बढ़ने की संभावना है। रियर फेंडर के ऊपर, दिखाई देने वाला खांचा स्लाइडिंग डोर रेल ट्रैक की मौजूदगी का संकेत देता है। स्लाइडिंग डोर आसान एंट्री और एग्जिट सुनिश्चित करते हैं। र बड़े सामान को लोड करते समय भी उपयोगी हो सकते हैं। सुजुकी स्पैसिया और होंडा एन-बॉक्स जैसी कई अन्य केई कारें स्लाइडिंग रियर डोर के साथ आती हैं।

पीछे की तरफ, BYD की केई कार में एक सपाट विंडशील्ड और ऊपर की तरफ लगा वाइपर है। अन्य केई कारों की तरह, BYD के मॉडल में आसान पहुंच के लिए एक चौड़ा खुलने वाला बूट लिड होगा। पीछे की सीटों को मोड़कर, अलग-अलग प्रकार के सामान और उपकरण रखे जा सकते हैं। जापान के लिए BYD की केई कार में 20-kWh का बैटरी पैक होने की उम्मीद है। WLTC मानकों के अनुसार, इसकी रेंज लगभग 180Km हो सकती है। केई कार 100 kW तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकती है। केबिन के तापमान को बेहतर बनाए रखने और आराम को बेहतर बनाने के लिए BYD एक हीट पंप लगा सकता है।