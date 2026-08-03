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BYD का तगड़ा फेस्टिव ऑफर, 2 लाख किलोमीटर तक की वॉरंटी, दो साल का कॉम्प्लिमेंट्री मेंटेनेंस प्लान भी

By Kumar Prashant Singh
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BYD ने फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए 'Celebrate Your Dreams with BYD' कैंपेन की शुरुआत की है। अगस्त 2026 से शुरू होने वाले इस कैंपेन के तहत ग्राहकों को सेलेक्टेड मॉडल और वेरिएंट पर कई बेहतरीन ओनरशिप बेनिफिट्स मिलेंगे।

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BYD India ग्राहकों के लिए तगड़ा ऑफर लेकर हाजिर है। कंपनी ने फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए अपने इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स के लिए 'Celebrate Your Dreams with BYD' कैंपेन की शुरुआत की है। अगस्त 2026 से शुरू होने वाले इस कैंपेन के तहत ग्राहकों को सेलेक्टेड मॉडल और वेरिएंट पर कई बेहतरीन ओनरशिप बेनिफिट्स मिलेंगे। कंपनी का टारगेट फेस्टिव सीजन से पहले इलेक्ट्रिक कारों को ग्राहकों के लिए ज्यादा आसानी से उपलब्ध कराना और EV खरीदने को लेकर भरोसा बढ़ाना है।

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चार्जिंग कूपन और 2 साल की मेंटेनेंस फ्री

बीवाईडी के इस फेस्टिव कैंपेन में सेलेक्टेड वेरिएंट खरीदने वाले ग्राहकों को चार्जिंग कूपन का फायदा मिलेगा। इसके अलावा कंपनी दो साल का कॉम्प्लिमेंट्री मेंटेनेंस प्लान भी दे रही है। इससे नई बीवाईडी ईवी खरीदने वाले ग्राहकों का शुरुआती ओनरशिप खर्च कम हो सकता है। कंपनी ने वॉरंटी को लेकर भी ग्राहकों के लिए बड़े बेनिफिट्स का ऐलान किया है। एलिजिबल व्हीकल्स पर 2 लाख किलोमीटर तक की एक्सटेंडेड वॉरंटी कवरेज मिलेगा। हालांकि, अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से इन ऑफर्स की शर्तें अलग हो सकती हैं।

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7.77% से शुरू होगा फाइनेंस ऑफर

बीवाईडी ने इलेक्ट्रिक कार खरीदने को और आसान बनाने के लिए शानदार रिटेल फाइनेंस स्कीम भी दे रही है। इसके तहत एलिजिबल ग्राहकों को 7.77% की शुरुआती ब्याज दर पर फाइनेंस का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा सेलेक्टेड कारों की खरीद पर कंपनी की तरफ से प्रमोशनल गिफ्ट हैम्पर भी दिया जाएगा।

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BYD Atto 2 की जल्द होगी मार्केट में एंट्री

कंपनी अपनी बीवाईडी ऐटो 2 को जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। इसे भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा भी गया है। इंटरनेशनल वर्जन में ऐटो 2 में आगे की तरफ इलेक्ट्रिक मोटर लगी है। यूरोपियन-स्पेसिफिकेशन वाला वर्जन 176 hp तक की पावर के साथ आता है। इसमें 45.1 kWh का ब्लेड बैटरी पैक दिया गया है। बीवाईडी का दावा है कि WLTP साइकिल पर इसकी रेंज लगभग 312 km है। लगभग 402 km की रेंज वाले एक और वर्जन की भी चर्चा है। हालांकि ,यह देखना बाकी है कि भारत में कौन सा बैटरी और मोटर कॉम्बिनेशन आएगा।

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माना जा रहा है कि ऐटो 2 का केबिन इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक होगा। इसके इंटरनेशनल मॉडल में 12.8-इंच की रोटेट होने वाली टचस्क्रीन, 8.8-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एम्बिएंट लाइटिंग और पैनोरमिक ग्लास रूफ मिलती है। इसका इन्फोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है। साथ ही इसमें 15 W का वायरलेस चार्जिंग पैड और कई USB Type-C पोर्ट भी दिए गए हैं। इस SUV में 400-लीटर का बूट स्पेस भी है।

Kumar Prashant Singh

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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