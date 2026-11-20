सितंबर 2025 में 10,000 ग्राहक डिलीवरी देने के बाद, BYD इंडिया ने महज एक साल में इस माइलस्टोन को दोगुना कर दिया है। यह ग्रोथ BYD की इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉडी, प्रोडक्ट ऑफरिंग और ओनरशिप एक्सपीरियंस में भारतीय ग्राहकों के बढ़ते विश्वास को दिखाती है।

चीन की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी बिल्ड योर ड्रीम्स (BYD) भारत में भी धीरे-धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही है। BYD इंडिया ने बताया कि उसने भारत में 20,000 ग्राहक डिलीवरी का माइलस्टोन पार कर लिया है। देश के इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल मार्केट में अपनी यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए BYD इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल (EPV) बिजनेस के हेड, राजीव चौहान और BYD इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और नेशनल सेल्स हेड श्रीरंग जोशी ने PPS BYD, दिल्ली में आयोजित एक स्पेशल इवेंट में 20,000वें व्हीकल की डिलीवरी इसके ओनर की दी।

सितंबर 2025 में 10,000 ग्राहक डिलीवरी देने के बाद, BYD इंडिया ने महज एक साल में इस माइलस्टोन को दोगुना कर दिया है। यह ग्रोथ BYD की इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉडी, प्रोडक्ट ऑफरिंग और ओनरशिप एक्सपीरियंस में भारतीय ग्राहकों के बढ़ते विश्वास को दिखाती है, क्योंकि देश भर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का एडॉप्शन तेजी से जारी है।

इस अवसर पर BYD इंडिया के श्रीरंग जोशी ने कहा, "हम अपने ग्राहकों द्वारा BYD पर भरोसा जताने और भारत में हमारी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उनके आभारी हैं। 20,000 ग्राहकों की डिलीवरी तक पहुंचना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह हमारे प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन को दिखाता है। ATTO 3 ने 9,000 डिलीवरी को पार कर लिया है, जबकि सीलियन 7 ने 5,000 ग्राहकों को पार कर लिया है। ये डिलीवरी हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो के लिए मजबूत रिस्पॉन्स को दिखाती है।"

BYD के इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कमिटमेंट है। इसकी ब्लेड बैटरी अपनी सेफ्टी और डुरेबिलिटी के लिए जानी जाती है, जबकि सेल-टू-बॉडी (CTB) इंटीग्रेशन व्हीकल इनहेंस स्ट्रक्चरल रिगिडिटी और स्पेस उपयोग को बढ़ाता है। ई-प्लेटफॉर्म 3.0, एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्किटेक्चर, एफिशिएंसी, सेफ्टी और परफॉर्मेंस में प्रगति को एक साथ लाता है। ये टेक्नोलॉजी ग्लोबली BYD के इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल की नींव बनाती हैं।