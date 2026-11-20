BYD को भारत में मिला 20000वां ग्राहक, एक साल में बिक्री दोगुनी हुई; ई-कारों की रेंज 650Km तक
सितंबर 2025 में 10,000 ग्राहक डिलीवरी देने के बाद, BYD इंडिया ने महज एक साल में इस माइलस्टोन को दोगुना कर दिया है। यह ग्रोथ BYD की इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉडी, प्रोडक्ट ऑफरिंग और ओनरशिप एक्सपीरियंस में भारतीय ग्राहकों के बढ़ते विश्वास को दिखाती है।
चीन की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी बिल्ड योर ड्रीम्स (BYD) भारत में भी धीरे-धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही है। BYD इंडिया ने बताया कि उसने भारत में 20,000 ग्राहक डिलीवरी का माइलस्टोन पार कर लिया है। देश के इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल मार्केट में अपनी यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए BYD इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल (EPV) बिजनेस के हेड, राजीव चौहान और BYD इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और नेशनल सेल्स हेड श्रीरंग जोशी ने PPS BYD, दिल्ली में आयोजित एक स्पेशल इवेंट में 20,000वें व्हीकल की डिलीवरी इसके ओनर की दी।
सितंबर 2025 में 10,000 ग्राहक डिलीवरी देने के बाद, BYD इंडिया ने महज एक साल में इस माइलस्टोन को दोगुना कर दिया है। यह ग्रोथ BYD की इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉडी, प्रोडक्ट ऑफरिंग और ओनरशिप एक्सपीरियंस में भारतीय ग्राहकों के बढ़ते विश्वास को दिखाती है, क्योंकि देश भर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का एडॉप्शन तेजी से जारी है।
इस अवसर पर BYD इंडिया के श्रीरंग जोशी ने कहा, "हम अपने ग्राहकों द्वारा BYD पर भरोसा जताने और भारत में हमारी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उनके आभारी हैं। 20,000 ग्राहकों की डिलीवरी तक पहुंचना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह हमारे प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन को दिखाता है। ATTO 3 ने 9,000 डिलीवरी को पार कर लिया है, जबकि सीलियन 7 ने 5,000 ग्राहकों को पार कर लिया है। ये डिलीवरी हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो के लिए मजबूत रिस्पॉन्स को दिखाती है।"
BYD के इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कमिटमेंट है। इसकी ब्लेड बैटरी अपनी सेफ्टी और डुरेबिलिटी के लिए जानी जाती है, जबकि सेल-टू-बॉडी (CTB) इंटीग्रेशन व्हीकल इनहेंस स्ट्रक्चरल रिगिडिटी और स्पेस उपयोग को बढ़ाता है। ई-प्लेटफॉर्म 3.0, एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्किटेक्चर, एफिशिएंसी, सेफ्टी और परफॉर्मेंस में प्रगति को एक साथ लाता है। ये टेक्नोलॉजी ग्लोबली BYD के इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल की नींव बनाती हैं।
BYD का भारतीय पोर्टफोलियो
BYD इंडिया का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में ग्राहकों की अलग-अलग जरूरतों को पूरा करता है। पोर्टफोलियो में लीडिंग BYD सीलियन 7 है, जो एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV है। इसका डिजाइन समंदर से इंस्पायर्ड है। इसमें पैनोरमिक ग्लास रूफ और डायनामिक परफॉर्मेंस मिलती है। ये 4.5 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। BYD ATTO 3, भारत की पहली स्पोर्टी बॉर्न-EV e-SUV है, जो 521 Km तक की ARAI-सर्टिफाइट रेंज और एक पैनोरमिक सनरूफ के साथ आती है। BYD SEAL, एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेडान, एक एयरोडायनामिक फास्टबैक डिजाइन, अपने प्रीमियम वैरिएंट में 650 Km तक की NEDC रेंज के साथ आती है। BYD eMAX 7 छह और सात-सीटर कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है, जो बड़े इंटीरियर और इसके सुपीरियर वैरिएंट में 530 Km (NEDC) तक की रेंज देती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें