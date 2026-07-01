BYD की कारों का खरीदना हुआ महंगा, कंपनी ने 50 हजार से 1 लाख रुपये तक बढ़ाई कीमत

BYD की कारें महंगी हो गई हैं। कंपनी ने अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी की है। कीमत बढ़ाने के साथ कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक MPV लाइनअप को भी एक्सपैंड किया है।

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BYD India ने अपनी सेलेक्टेड इलेक्ट्रिक कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नई कीमतें 1 जुलाई से लागू हो गई हैं। कंपनी ने अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से 50 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही BYD ने अपनी इलेक्ट्रिक MPV eMAX 7 का नया Comfort वेरिएंट भी लॉन्च किया है। आइए जानते हैं डीटेल।

इन इलेक्ट्रिक कारों की कीमतें बढ़ीं नई कीमतों का असर BYD की Atto 3, Seal और Sealion 7 के चुनिंदा वेरिएंट्स पर पड़ा है। हालांकि, कंपनी ने साफ किया है कि ATTO 3 और eMAX 7 के कुछ वेरिएंट्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और वे पहले वाली कीमत पर ही उपलब्ध रहेंगे। कंपनी के अनुसार बढ़ती इनपुट कॉस्ट, महंगाई और भारत में डीलर नेटवर्क के एक्सपैंशन के साथ नई टेक्नोलॉजी में लगातार किए जा रहे निवेश की वजह से कीमतों को रिवाइज करना पड़ा है। बीवाईडी इंडिया के इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल बिजनेस हेड- राजीव चौहान ने कहा कि कंपनी लगातार नई टेक्नोलॉजी, बेहतर बायर एक्सपीरियंस और अपने नेटवर्क को बढ़ाने में निवेश कर रही है। उन्होंने बताया कि भारतीय बाजार में बीवाईडी की इलेक्ट्रिक कारों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए कीमतों में बदलाव किया गया है, ताकि कंपनी आगे भी ग्राहकों को मॉडर्न और अडवांस्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सल्यूशन उपलब्ध कराती रहे।

BYD eMAX 7 का नया वेरिएंट लॉन्च कीमत बढ़ाने के साथ कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक MPV लाइनअप को भी एक्सपैंड किया है। कंपनी ने BYD eMAX 7 Comfort नाम से नया वेरिएंट लॉन्च किया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 27.90 लाख रुपये रखी गई है। इस नए वेरिएंट में 71.8kWh का बैटरी पैक दिया गया है। कंपनी का कहना है कि यह उन ग्राहकों के लिए नया ऑप्शन होगा, जो फैमिली-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक MPV खरीदना चाहते हैं।