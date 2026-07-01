Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

BYD की कारों का खरीदना हुआ महंगा, कंपनी ने 50 हजार से 1 लाख रुपये तक बढ़ाई कीमत

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

BYD की कारें महंगी हो गई हैं। कंपनी ने अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी की है। कीमत बढ़ाने के साथ कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक MPV लाइनअप को भी एक्सपैंड किया है।

BYD की कारों का खरीदना हुआ महंगा, कंपनी ने 50 हजार से 1 लाख रुपये तक बढ़ाई कीमत
BYD eMAX 7
EMI केवल35,172/ माह

BYD India ने अपनी सेलेक्टेड इलेक्ट्रिक कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नई कीमतें 1 जुलाई से लागू हो गई हैं। कंपनी ने अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से 50 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही BYD ने अपनी इलेक्ट्रिक MPV eMAX 7 का नया Comfort वेरिएंट भी लॉन्च किया है। आइए जानते हैं डीटेल।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
EMI केवल24,712/ माह
पात्रता जांचें
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
EMI केवल15,023/ माह
पात्रता जांचें
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
EMI केवल28,622/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
EMI केवल26,085/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.34 लाख
EMI केवल17,638/ माह
पात्रता जांचें
Kia Seltos
Kia Seltos
₹ 10.99 - 20.39 लाख
EMI केवल14,370/ माह
पात्रता जांचें

इन इलेक्ट्रिक कारों की कीमतें बढ़ीं

नई कीमतों का असर BYD की Atto 3, Seal और Sealion 7 के चुनिंदा वेरिएंट्स पर पड़ा है। हालांकि, कंपनी ने साफ किया है कि ATTO 3 और eMAX 7 के कुछ वेरिएंट्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और वे पहले वाली कीमत पर ही उपलब्ध रहेंगे। कंपनी के अनुसार बढ़ती इनपुट कॉस्ट, महंगाई और भारत में डीलर नेटवर्क के एक्सपैंशन के साथ नई टेक्नोलॉजी में लगातार किए जा रहे निवेश की वजह से कीमतों को रिवाइज करना पड़ा है। बीवाईडी इंडिया के इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल बिजनेस हेड- राजीव चौहान ने कहा कि कंपनी लगातार नई टेक्नोलॉजी, बेहतर बायर एक्सपीरियंस और अपने नेटवर्क को बढ़ाने में निवेश कर रही है। उन्होंने बताया कि भारतीय बाजार में बीवाईडी की इलेक्ट्रिक कारों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए कीमतों में बदलाव किया गया है, ताकि कंपनी आगे भी ग्राहकों को मॉडर्न और अडवांस्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सल्यूशन उपलब्ध कराती रहे।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
BYD eMAX 7

BYD eMAX 7

₹ 26.9 - 29.9 लाख

EMI केवल35,172/ माह
पात्रता जांचें
VinFast VF MPV 7

VinFast VF MPV 7

₹ 24.49 लाख

EMI केवल32,021/ माह
पात्रता जांचें
Kia Carens Clavis EV

Kia Carens Clavis EV

₹ 17.99 - 24.99 लाख

EMI केवल23,522/ माह
पात्रता जांचें
ये भी पढ़ें:सबको चाहिए इसी कंपनी की कार, 19% बढ़ी सेल, 6 महीने में बिकीं 1,63,749 गाड़ियां

BYD eMAX 7 का नया वेरिएंट लॉन्च

कीमत बढ़ाने के साथ कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक MPV लाइनअप को भी एक्सपैंड किया है। कंपनी ने BYD eMAX 7 Comfort नाम से नया वेरिएंट लॉन्च किया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 27.90 लाख रुपये रखी गई है। इस नए वेरिएंट में 71.8kWh का बैटरी पैक दिया गया है। कंपनी का कहना है कि यह उन ग्राहकों के लिए नया ऑप्शन होगा, जो फैमिली-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक MPV खरीदना चाहते हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति की नई SUV, माइलेज 35 kmpl से भी ज्यादा, ADAS और सनरूफ भी

भारत में लगातार बढ़ रही है BYD की मौजूदगी

बीते कुछ सालों में बीवाईडी ने भारतीय बाजार में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। फिलहाल कंपनी ऐटो 3, सील, सीलायन 7 और eMAX 7 जैसे मॉडल्स को सेल कर रही है। हाल ही में कंपनी ने DM-i (Dual Mode Intelligent) टेक्नोलॉजी के जरिए हाइब्रिड सेगमेंट में भी कदम रखा है। कंपनी की इलेक्ट्रिक कारों में Blade Battery, Cell-to-Body (CTB) आर्किटेक्चर और Intelligence Torque Adaptation Control (iTAC) जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी का दावा है कि ये टेक्नॉलॉजी गाड़ियों की सेफ्टी, बैटरी एफिशिएंसी और ड्राइविंग परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती हैं।

ये भी पढ़ें:सप्लायर प्लांट में आग के बावजूद इस कंपनी की शानदार सेल, बिकीं 51,335 गाड़ियां
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।