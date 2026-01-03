Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़BYD India Announces Price Hike for Sealion 7 Premium Variant, Check all details
नए साल का झटका! ₹50,000 तक महंगी हुई ये धाकड़ ई-कार, सिंगल चार्ज में 567 KM तक दौड़ जाएगी

नए साल का झटका! ₹50,000 तक महंगी हुई ये धाकड़ ई-कार, सिंगल चार्ज में 567 KM तक दौड़ जाएगी

संक्षेप:

अगर आप BYD SEALION 7 प्रीमियम खरीदने का मन बना रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि 31 दिसंबर 2025 के बाद इस ईवी की कीमत बढ़ गई है। इसके बाद भी प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में BYD SEALION 7 अब भी एक दमदार, सेफ और टेक्नोलॉजी से भरपूर विकल्प बनी हुई है।

Jan 03, 2026 12:10 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
BYD Sealion 7arrow

भारत में प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बना चुकी BYD SEALION 7 को खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। BYD ने SEALION 7 की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। BYD द्वारा की गई इस कीमत बढ़ोतरी का असर केवल सीलियन 7 (SEALION 7) प्रीमियम वैरिएंट पर पड़ेगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:महंगी होंगी मारुति की बजट कारें! प्री-बुकिंग वालों को इस कीमत पर मिलगी डिलीवरी

कितनी बढ़ोतरी ?

प्रीमियम वैरिएंट की कीमत में 50,000 की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, परफॉर्मेंस वैरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

नई एक्स-शोरूम कीमतें (1 जनवरी 2026 से)

वैरिएंटपुरानी कीतनई कीमत
BYD SEALION 7 Premium (82.56 kWh)₹48.90 लाख₹49.40 लाख
BYD SEALION 7 Performance (82.56 kWh)₹54.90 लाख₹54.90 लाख

पुराने दाम पर खरीदने का आखिरी मौका

ग्राहकों को राहत देते हुए BYD इंडिया ने साफ किया है कि 31 दिसंबर 2025 तक की गई सभी बुकिंग्स को पुरानी एक्स-शोरूम कीमतों पर ही डिलीवर किया जाएगा, यानि अगर आप SEALION 7 प्रीमियम खरीदने का सोच रहे हैं, तो साल खत्म होने से पहले बुकिंग कर के 50,000 तक बचा सकते हैं।

कीमत क्यों बढ़ाई गई?

BYD के मुताबिक यह कीमत संशोधन नई और एडवांस टेक्नोलॉजी में निवेश, बेहतर सेफ्टी फीचर्स, कस्टमर एक्सपीरियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने को ध्यान में रखकर किया गया है, ताकि लंबे समय तक ग्राहकों को बेहतर वैल्यू मिलती रहे।

BYD का क्या कहना है?

BYD के इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल बिजनेस हेड राजीव चौहान ने कहा कि नई कीमतें मौजूदा लागत ढांचे को दर्शाती हैं, लेकिन SEALION 7 अब भी एक शानदार प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV है। इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी, दमदार परफॉर्मेंस और सेफ्टी इसे सेगमेंट में मजबूत विकल्प बनाती है। उन्होंने यह भी बताया कि लॉन्च के बाद से BYD SEALION 7 की 2,300 से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं, जो भारत में प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV की बढ़ती डिमांड को दिखाता है।

फीचर्स और परफॉर्मेंस की झलक

फीचर्स और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 82.56 kWh का ब्लेड बैटरी पैक मिलता है। इसमें 5-स्टार यूरो NCAP सेफ्टी रेटिंग मिलती है। इसमें सेल-टू-बॉडी (CTB) आर्किटेक्चर मिलता है। ये कार 0–100 km/h की स्पीड सिर्फ 4.5 सेकेंड में पकड़ लेती है। फुल चार्ज पर ये ईवी 567 किमी. तक की रेंज (NEDC) देती है।

Auto News Hindi

