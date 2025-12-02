Hindustan Hindi News
31 दिसंबर भूल मत जाना! 1 जनवरी 2026 से महंगी हो जाएगी ये कार, नुकसान होने से पहले खरीद लो

31 दिसंबर भूल मत जाना! 1 जनवरी 2026 से महंगी हो जाएगी ये कार, नुकसान होने से पहले खरीद लो

संक्षेप:

न्यू एनर्जी व्हीकल (NEV) बनाने वाली कंपनी BYD की लोकल सब्सिडियरी कंपनी BYD इंडिया ने अपनी कीमतों को बढ़ाने का एलान किया है। दरअसल, कंपनी ने अपनी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV, BYD सीलियन 7 की कीमत में 1 जनवरी, 2026 से बढ़ोतरी की घोषणा की है।

Tue, 2 Dec 2025 11:47 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
BYD Sealion 7arrow

न्यू एनर्जी व्हीकल (NEV) बनाने वाली कंपनी BYD की लोकल सब्सिडियरी कंपनी BYD इंडिया ने अपनी कीमतों को बढ़ाने का एलान किया है। दरअसल, कंपनी ने अपनी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV, BYD सीलियन 7 की कीमत में 1 जनवरी, 2026 से बढ़ोतरी की घोषणा की है। 31 दिसंबर 2025 को या उससे पहले सीलियन 7 बुक करने वाले कस्टमर्स को अभी की एक्स-शोरूम कीमतें मिलती रहेंगी। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में दिखाए जाने के बाद से सीलियन 7 की भारत में 2,000 से ज्यादा यूनिट्स बिक ​​चुकी हैं, जो इसके प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV डिजाइन, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस के लिए कस्टमर्स की मजबूत डिमांड को दिखाता है।

बता दें कि सीलियन 7 भारतीय बाजार में दो वैरिएंट में उपलब्ध है। इसमें परफॉर्मेंस (82.56kWh) की एक्स-शोरूम कीमत 54,90,000 रुपए और प्रीमियम (82.56kWh) की एक्स-शोरूम कीमत 48,90,000 रुपए है।

BYD इंडिया में इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स के हेड राजीव चौहान ने कहा, "BYD SEALION 7 ने भारतीय कस्टमर्स के दिलों में जगह बनाई है, कम समय में इसकी 2,000 से ज्यादा यूनिट्स बिकी हैं। आने वाले प्राइस रिवीजन के साथ, जो कस्टमर्स खरीदने का इंतजार कर रहे थे, वे साल के आखिर तक मौजूदा प्राइस का फायदा उठा सकते हैं। जैसे-जैसे हम अपने डीलरशिप नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं, सीलियन 7 BYD इंडिया के हाई-परफॉर्मेंस, सस्टेनेबल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के कमिटमेंट का एक अहम हिस्सा बना रहेगा।"

ये भी पढ़ें:मारुति से टाटा, किआ तक, इस महीने ये 6 नई कार होंगी लॉन्च; पहला मॉडल आज मिलेगा

सीलियन 7 में BYD की एडवांस्ड iTAC (इंटेलिजेंस टॉर्क एडैप्शन कंट्रोल) और CTB (सेल-टू-बॉडी) टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट की गई है, जिसमें ब्लेड बैटरी चेसिस के स्ट्रक्चरल हिस्से के तौर पर है। इससे केबिन स्पेस, हैंडलिंग और सेफ्टी बेहतर होती है। परफॉर्मेंस वैरिएंट की बात करें तो ये 390kW पावर और 690Nm टॉर्क जनरेट करता है। ये 4.5 सेकंड में 0–100kmph स्पीड पकड़ लेती है। वहीं, सिंगल चार्ज पर 542km रेंज (NEDC) देती है। प्रीमियम वैरिएंट की बात करें तो ये 230kW पावर और 380Nm टॉर्क जनरेट करता है। ये 6.7 सेकंड में 0–100kmph स्पीड पकड़ लेती है। वहीं, 567km रेंज (NEDC) देती है। इसके डाइमेंशन की बात करें तो 4,830mm लंबाई और 2,930mm व्हीलबेस है।

ये भी पढ़ें:मारुति की कार, फिर भी स्टॉक में खड़ी रह गई, नवंबर में एक भी ग्राहक ने नहीं खरीदा

BYD इंडिया अभी 40 शहरों में 47 शोरूम चलाती है, जिससे इसके EV पोर्टफोलियो तक पहुंच बढ़ रही है और कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर हो रहा है। दुनिया भर में BYD ने 14 मिलियन से ज्यादा NEV बेचे हैं, जिससे 118.3 बिलियन kg से ज्यादा CO एमिशन कम हुआ है, जो लगभग 1.90 बिलियन पेड़ों के कार्बन सोखने के बराबर है। कंपनी की कारों को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। BYD टॉप-10 सबसे वैल्यूएबल ग्लोबल ऑटोमोटिव ब्रांड्स (Kantar BrandZ) में शामिल है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Electric Car Electric Vehicles

