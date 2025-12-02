31 दिसंबर भूल मत जाना! 1 जनवरी 2026 से महंगी हो जाएगी ये कार, नुकसान होने से पहले खरीद लो

संक्षेप: न्यू एनर्जी व्हीकल (NEV) बनाने वाली कंपनी BYD की लोकल सब्सिडियरी कंपनी BYD इंडिया ने अपनी कीमतों को बढ़ाने का एलान किया है। दरअसल, कंपनी ने अपनी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV, BYD सीलियन 7 की कीमत में 1 जनवरी, 2026 से बढ़ोतरी की घोषणा की है।

Tue, 2 Dec 2025 11:47 AM

न्यू एनर्जी व्हीकल (NEV) बनाने वाली कंपनी BYD की लोकल सब्सिडियरी कंपनी BYD इंडिया ने अपनी कीमतों को बढ़ाने का एलान किया है। दरअसल, कंपनी ने अपनी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV, BYD सीलियन 7 की कीमत में 1 जनवरी, 2026 से बढ़ोतरी की घोषणा की है। 31 दिसंबर 2025 को या उससे पहले सीलियन 7 बुक करने वाले कस्टमर्स को अभी की एक्स-शोरूम कीमतें मिलती रहेंगी। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में दिखाए जाने के बाद से सीलियन 7 की भारत में 2,000 से ज्यादा यूनिट्स बिक ​​चुकी हैं, जो इसके प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV डिजाइन, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस के लिए कस्टमर्स की मजबूत डिमांड को दिखाता है।

बता दें कि सीलियन 7 भारतीय बाजार में दो वैरिएंट में उपलब्ध है। इसमें परफॉर्मेंस (82.56kWh) की एक्स-शोरूम कीमत 54,90,000 रुपए और प्रीमियम (82.56kWh) की एक्स-शोरूम कीमत 48,90,000 रुपए है।

BYD इंडिया में इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स के हेड राजीव चौहान ने कहा, "BYD SEALION 7 ने भारतीय कस्टमर्स के दिलों में जगह बनाई है, कम समय में इसकी 2,000 से ज्यादा यूनिट्स बिकी हैं। आने वाले प्राइस रिवीजन के साथ, जो कस्टमर्स खरीदने का इंतजार कर रहे थे, वे साल के आखिर तक मौजूदा प्राइस का फायदा उठा सकते हैं। जैसे-जैसे हम अपने डीलरशिप नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं, सीलियन 7 BYD इंडिया के हाई-परफॉर्मेंस, सस्टेनेबल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के कमिटमेंट का एक अहम हिस्सा बना रहेगा।"

सीलियन 7 में BYD की एडवांस्ड iTAC (इंटेलिजेंस टॉर्क एडैप्शन कंट्रोल) और CTB (सेल-टू-बॉडी) टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट की गई है, जिसमें ब्लेड बैटरी चेसिस के स्ट्रक्चरल हिस्से के तौर पर है। इससे केबिन स्पेस, हैंडलिंग और सेफ्टी बेहतर होती है। परफॉर्मेंस वैरिएंट की बात करें तो ये 390kW पावर और 690Nm टॉर्क जनरेट करता है। ये 4.5 सेकंड में 0–100kmph स्पीड पकड़ लेती है। वहीं, सिंगल चार्ज पर 542km रेंज (NEDC) देती है। प्रीमियम वैरिएंट की बात करें तो ये 230kW पावर और 380Nm टॉर्क जनरेट करता है। ये 6.7 सेकंड में 0–100kmph स्पीड पकड़ लेती है। वहीं, 567km रेंज (NEDC) देती है। इसके डाइमेंशन की बात करें तो 4,830mm लंबाई और 2,930mm व्हीलबेस है।