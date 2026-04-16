1.7 लाख रुपये तक महंगी हो सकती हैं इस कंपनी की कारें, 1 मई से लागू होंगी नई कीमतें

Apr 16, 2026 02:13 pm IST

BYD की कार लेने के लिए आपको 1.7 लाख रुपये तक ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। कंपनी ने 1 मई 2026 से प्राइस हाइक का ऐलान किया है। इस प्राइस रिवीजन के बाद कंपनी के प्रोडक्ट्स 2 से 3 पर्सेंट तक महंगे हो जाएंगे।

ऑटोमेकर्स अपनी कारों की कीमतों को बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में अब BYD India ने भी प्राइस हाइक का ऐलान किया है। BYD इंडिया ने 1 मई, 2026 से अपने सभी मॉडलों की कीमतों को बढ़ाने की घोषणा की है। इस प्राइस रिवीजन के बाद कंपनी के प्रोडक्ट्स 2 से 3 पर्सेंट तक महंगे हो जाएंगे, जो मॉडल के आधार पर लगभग 50 हजार रुपये (लो-एंड मॉडल्स) से 1.7 लाख रुपये (हाई-एंड मॉडल्स) तक की बढ़ोतरी के बराबर हो सकती है। कंपनी ने जनवरी में सीलायन 7 की कीमतों को बढ़ाया था और इस बार बीवाईडी की सभी गाड़ियों की कीमतों को रिवाइज किया गया है।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के कारण बढ़ रही कीमतें इस बढ़ोतरी का कारण बढ़ती मिडिल-ईस्ट में चल रहा टकराव है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ग्लोबल सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स को काफी हद तक प्रभावित करता है। होर्मुज के मौजूदा ऑपरेशनल स्टेटस ने एल्युमीनियम और पेट्रोलियम कोक जैसे कच्चे माल की लागत में भारी बढ़ोतरी की है। पेट्रोलियम कोक सिंथेटिक ग्रेफाइट के प्रोडक्शन के लिए बेहद जरूरी है, जो इलेक्ट्रिक वीइकल्स की बैटरी के लिए एक जरूरी मटीरियल है। बीवाईडी जैसे इलेक्ट्रिक वीइकल फोकस्ड ब्रैंड के लिए इस तरह की समस्या से जूझना किसी टास्क से कम नहीं। इससे इनपुट कॉस्ट्स में इजाफा होगा और कंपनी की कारें महंगी होंगी।

मई में इतनी महंगी हो सकती है BYD की कारें ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मई में कंपनी की Atto 3 50 हजार से 1 लाख रुपये तक महंगी हो सकती है। वहीं, eMAX 7 55 हजार से 59 हजार रुपये तक महंगी हो सकती है। कंपनी की सेडान Seal की बात करें, तो इसकी कीमतों में आपको 80 हजार रुपये से 1.6 लाख रुपये औप Sealion 7 की कीमतों में 99 हजार रुपये से 1.65 लाख रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कंपनी इन कारों की कीमतों में होने वाले असल प्राइस हाइक की जानकारी आने वाले दिनों में दे सकती है।