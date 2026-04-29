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BYD की नई SUV, डिजाइन में लैंड क्रूजर 300 को देगी टक्कर, 4 सेकेंड में 0 से 100 kmph की स्पीड

Apr 29, 2026 05:51 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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BYD, टोयोटा लैंड क्रूजर 300 को टक्कर देने के लिए अपनी नई SUV लाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने इसके एक्सक्लूसिव डिजाइन राइट्स के लिए भारत में पेटेंट फाइल कर दिया है। 

BYD की नई SUV, डिजाइन में लैंड क्रूजर 300 को देगी टक्कर, 4 सेकेंड में 0 से 100 kmph की स्पीड

BYD, टोयोटा लैंड क्रूजर 300 को टक्कर देने के लिए अपनी नई SUV लाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी की इस अपकमिंग एसयूवी का नाम Denza B8 है। इसे सबसे पहले अप्रैल 2024 में चीन में Fangchengbao Bao 8 के नाम से लॉन्च किया गया था। यह एसयूवी कंपनी की सबसे शानदार ऑफ-रोड वीइकल्स में से एक है। कंपनी ने इसके एक्सक्लूसिव डिजाइन राइट्स के लिए भारत में पेटेंट फाइल कर दिया है।

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सितंबर 2024 में किया था अप्लाई

BYD ने सितंबर 2024 में IP इंडिया के पास Fangchengbao Bao 8/Denza B8 के डिजाइन को पेटेंट कराने के लिए अप्लाई किया था। इस महीने की शुरुआत में, कंपनी को आखिरकार इसके डिजाइन का पेटेंट मिल गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की फाइलिंग इंडस्ट्री में एक आम बात है और इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी इसका लोकल लॉन्च प्लान कर रही है। चीन की यह कंपनी फांगचेंगबाओ बाओ 8 नाम का इस्तेमाल केवल चीन में करती है। साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, ओशिनिया और नॉर्थ अमेरिका सहित अपने सभी इंटरनैशनल मार्केट में कंपनी इसे डेन्जा B8 के नाम से सेल करती है।

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310 मिमी की बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस

डेन्जा B8 एक प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी है, जिसमें ट्रेडिशनल बॉडी-ऑन-फ्रेम स्ट्रक्चर है। इसकी लंबाई 5,195 मिमी, चौड़ाई 1,994 मिमी और ऊंचाई 1,905 मिमी है। वहीं, इसका वीलबेस 2,920 मिमी है। ऑफ-रोड के लिए डिजाइन की गई इस एसयूवी का अप्रोच एंगल 34 डिग्री, डिपार्चर एंगल 35 डिग्री और रैंप-ओवर एंगल 26 डिग्री है। यह एसयूवी 310 मिमी के बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ आती है।

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एक्सल पर मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक

बीवाईडी ने डेन्जा B8 में हाइड्रोलिक सस्पेंशन लगाया है, जिससे ड्राइवर राइड हाइट को 140 मिमी तक एडजस्ट कर सकता है, साथ ही फ्रंट और रियर एक्सल पर मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक भी दिए गए हैं। इसकी स्टैंडर्ड वाटर वेडिंग डेप्थ 800 मिमी है, जिसे 890 मिमी तक बढ़ाया जा सकता है। मार्केट के अनुसार इसमें 5, 6 और 7 सीट्स का विकल्प ऑप्शन है।

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2.0 लीटर का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन

इंजन की बात करें तो, इसमें 2.0 लीटर का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन लगा है, जिसे दो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर्स से सपोर्टेड हैं। इनमें से एक कम कैपेसिटी वाली मोटर आगे के वील्स को और दूसरी ज्यादा कैपेसिटी वाली मोटर पीछे के वील्स को पावर देती है। चीन में, यह कॉम्बिनेशन 550 किलोवाट (738 हॉर्सपावर) की ताकत और 760 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है, जिससे यह वीइकल मात्र 4.0 सेकंड में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ लेता है। दूसरे मार्केट्स में सिस्टम की पावर या तो 425 किलोवॉट (570 हॉर्सपावर) या 450 किलोवॉट (603 हॉर्सपावर) है।

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वहीं, इस सिस्टम का टॉर्क 760 एनएम है, जिससे 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ने का समय बढ़कर 4.8 सेकंड हो जाता है। 36.8 kWh का LFP बैटरी पैक इलेक्ट्रिक मोटर्स को पावर देता है, जिससे Denza B8 को WLTP के अनुसार 85 किलोमीटर की प्योर इलेक्ट्रिक रेंज मिलती है। प्लग-इन हाइब्रिड SUV की कंबाइंड रेंज भी WLTP के अनुसार 825 किलोमीटर है।

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Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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