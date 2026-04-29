BYD की नई SUV, डिजाइन में लैंड क्रूजर 300 को देगी टक्कर, 4 सेकेंड में 0 से 100 kmph की स्पीड

Apr 29, 2026 05:51 pm IST

BYD, टोयोटा लैंड क्रूजर 300 को टक्कर देने के लिए अपनी नई SUV लाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने इसके एक्सक्लूसिव डिजाइन राइट्स के लिए भारत में पेटेंट फाइल कर दिया है।

BYD, टोयोटा लैंड क्रूजर 300 को टक्कर देने के लिए अपनी नई SUV लाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी की इस अपकमिंग एसयूवी का नाम Denza B8 है। इसे सबसे पहले अप्रैल 2024 में चीन में Fangchengbao Bao 8 के नाम से लॉन्च किया गया था। यह एसयूवी कंपनी की सबसे शानदार ऑफ-रोड वीइकल्स में से एक है। कंपनी ने इसके एक्सक्लूसिव डिजाइन राइट्स के लिए भारत में पेटेंट फाइल कर दिया है।

सितंबर 2024 में किया था अप्लाई BYD ने सितंबर 2024 में IP इंडिया के पास Fangchengbao Bao 8/Denza B8 के डिजाइन को पेटेंट कराने के लिए अप्लाई किया था। इस महीने की शुरुआत में, कंपनी को आखिरकार इसके डिजाइन का पेटेंट मिल गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की फाइलिंग इंडस्ट्री में एक आम बात है और इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी इसका लोकल लॉन्च प्लान कर रही है। चीन की यह कंपनी फांगचेंगबाओ बाओ 8 नाम का इस्तेमाल केवल चीन में करती है। साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, ओशिनिया और नॉर्थ अमेरिका सहित अपने सभी इंटरनैशनल मार्केट में कंपनी इसे डेन्जा B8 के नाम से सेल करती है।

310 मिमी की बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस डेन्जा B8 एक प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी है, जिसमें ट्रेडिशनल बॉडी-ऑन-फ्रेम स्ट्रक्चर है। इसकी लंबाई 5,195 मिमी, चौड़ाई 1,994 मिमी और ऊंचाई 1,905 मिमी है। वहीं, इसका वीलबेस 2,920 मिमी है। ऑफ-रोड के लिए डिजाइन की गई इस एसयूवी का अप्रोच एंगल 34 डिग्री, डिपार्चर एंगल 35 डिग्री और रैंप-ओवर एंगल 26 डिग्री है। यह एसयूवी 310 मिमी के बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ आती है।

एक्सल पर मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक बीवाईडी ने डेन्जा B8 में हाइड्रोलिक सस्पेंशन लगाया है, जिससे ड्राइवर राइड हाइट को 140 मिमी तक एडजस्ट कर सकता है, साथ ही फ्रंट और रियर एक्सल पर मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक भी दिए गए हैं। इसकी स्टैंडर्ड वाटर वेडिंग डेप्थ 800 मिमी है, जिसे 890 मिमी तक बढ़ाया जा सकता है। मार्केट के अनुसार इसमें 5, 6 और 7 सीट्स का विकल्प ऑप्शन है।

2.0 लीटर का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन इंजन की बात करें तो, इसमें 2.0 लीटर का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन लगा है, जिसे दो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर्स से सपोर्टेड हैं। इनमें से एक कम कैपेसिटी वाली मोटर आगे के वील्स को और दूसरी ज्यादा कैपेसिटी वाली मोटर पीछे के वील्स को पावर देती है। चीन में, यह कॉम्बिनेशन 550 किलोवाट (738 हॉर्सपावर) की ताकत और 760 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है, जिससे यह वीइकल मात्र 4.0 सेकंड में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ लेता है। दूसरे मार्केट्स में सिस्टम की पावर या तो 425 किलोवॉट (570 हॉर्सपावर) या 450 किलोवॉट (603 हॉर्सपावर) है।