इस इलेक्ट्रिक कार ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 472.41 Kmph की स्पीड पकड़ी; महीनेभर में टूटा नेवेरा R का रिकॉर्ड
इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में कंपनियों को लगातार नए उपलब्धि मिल रही हैं। खासकर, चीनी कंपनी BYD इस सेगमेंट में कई कीर्तिमान स्थापित कर रही है। अब कंपनी ने दावा किया है कि उसने सबसे तेज दौड़ने वाली इलेक्ट्रिक कार टेक्नोलॉजी को तैयार कर लिया है। कंपनी ने बताया कि यांगवांग U9 के ट्रैक वर्जन ने 472.41 किमी/घंटा की अधिकतम गति हासिल की है। यह ट्रैक रन जर्मनी के ऑटोमोटिव टेस्टिंग पापेनबर्ग (ATP) प्लांट में हुआ। यह वही ट्रैक है जहां जुलाई में रीमैक नेवेरा R हायपरकार ने पहले कई रिकॉर्ड बनाए थे। इसकी टॉप स्पीड और सबसे तेज 0 से 60 किमी/घंटा, 0 से 100 किमी/घंटा और 0 से 400 किमी/घंटा की गति रही।
BYD यांगवांग U9 का ट्रैक-फोकस्ड वर्जन दुनिया की सबसे तेज इलेक्ट्रिक कार बनकर उभरी है। यांगवांग U9 की 472.41 किमी/घंटा की गति की तुलना में रिमेक नेवेरा आर ने 431.45 किमी/घंटा की अधिकतम गति हासिल की थी। यह रिकॉर्ड जुलाई 2025 में बनाया गया था। जैसा कि साफ है कि यांगवांग U9 के ट्रैक-फोकस्ट वर्जन ने टॉप स्पीड में स्पष्ट बढ़त हासिल कर ली है। ट्रैक-फोकस्ड यांगवांग U9, मानक यांगवांग U9 से लगभग 80 किमी/घंटा तेज है। नवंबर 2024 में एक ट्रैक रन के दौरान यांगवांग U9 ने 391.94 किमी/घंटा की अधिकतम गति हासिल की थी।
ट्रैक-फोकस्ड BYD यांगवांग U9 को जर्मन रेसिंग ड्राइवर मार्क बैसेंग चला रहे थे। यह इलेक्ट्रिक हाइपरकार क्वाड इलेक्ट्रिक मोटर्स से लैस है। इनमें से प्रत्येक 555 किलोवाट या 755 पीएस उत्पन्न करता है, जिससे कम्बाइंड रूप से 2,207 किलोवाट या 3,000 पीएस से अधिक का प्रोडक्शन होता है। पावर-टू-वेट अनुपात 1,200 पीएस प्रति टन है। इसकी तुलना में रिमेक नेवेरा R चार इलेक्ट्रिक मोटरों के साथ 1,571 किलोवाट या 2,017 पीएस का कम्बाइंड पावर आउटपुट जनरेट करता है। इसका पावर-टू-वेट अनुपात 978 पीएस प्रति टन है। अधिकतम गति के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, रिमेक नेवेरा आर या कोई अन्य मॉडल भविष्य में एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने का प्रयास कर सकता है। फिलहाल, ट्रैक-फोकस्ड BYD यांगवांग U9 इस दौड़ में सबसे आगे है।
इतनी तेज गति प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए, ट्रैक-फोकस्ड यांगवांग U9 एडवांस्ड उपकरणों का उपयोग करता है। अपनी अपार शक्ति का उपयोग करने के लिए, इस हाइपरकार में उन्नत टॉर्क वेक्टरिंग तकनीक है। सर्वोत्तम कर्षण के लिए, यह इलेक्ट्रिक कार BYD e4 प्लेटफॉर्म के DiSus-X इंटेलिजेंट बॉडी कंट्रोल सिस्टम का उपयोग करती है। यह सस्पेंशन में रीयल-टाइम समायोजन करके काम करता है। उदाहरण के लिए, अत्यधिक मोड़ और त्वरण के दौरान वाहन को स्थिर रखने के लिए डैम्पिंग फ़ोर्स और राइड हाइट को समायोजित किया जाता है।
ट्रैक-फोकस्ड यांगवांग U9 में एक्सट्रीम कंडीशन के दौरान इष्टतम शीतलन सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष थर्मल प्रबंधन प्रणाली का उपयोग किया गया है। इस हाइपरकार के बारे में दावा किया जाता है कि यह बड़े पैमाने पर उत्पादित 1200V अल्ट्रा-हाई-वोल्टेज वाहन प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने वाली पहली कार है। इसमें कुछ अनोखे पहलू भी हैं, जैसे बॉडी पैनलिंग में अंतराल को ढकने के लिए डक्ट टेप का संभावित उपयोग। इससे वायुगतिकी में सुधार हो सकता था।
