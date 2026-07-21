ड्राइविंग के दौरान इस इलेक्ट्रिक कार की रियर मोटर जमीन पर गिरी, कंपनी ने बताया- इस वजह से हुआ ऐसा

जब पोस्ट वायरल हो गई, तो BYD टैंग से जुड़ी इस घटना में क्वालिटी नॉर्म्स पर सवाल उठाए गए थे। हालांकि, SUV को भारी बारिश में चलते हुए देखा गया है, इसलिए ऐसे दावे भी किए गए कि पानी का भारी बहाव किसी तरह इस घटना से जुड़ा हो सकता है।

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इलेक्ट्रिक कार से जुड़ा एक नया मामला सामने आया है, जिसमें रियर इलेक्ट्रिक मोटर असेंबली बॉडी से अलग हो गई। दरअसल, ये मामला एक वायरल पोस्ट में एक BYD Tang SUV के साथ हो गया। जब मोटर को पीछे की तरफ खींचा जा रहा था तो उसे पकड़ने वाली एकमात्र चीज फ्लेग्जिबल, ऑरेंड हाई-वोल्टेज वायरिंग हार्नेस थी। BYD ने घटना का एनालिसिस किया है और एक स्पेसिफिक कारण की पहचान की है जो घटनाओं की इस विचित्र और नाटकीय सीरीज को शुरू कर सकता है।

जब पोस्ट वायरल हो गई, तो BYD टैंग से जुड़ी इस घटना में क्वालिटी नॉर्म्स पर सवाल उठाए गए थे। हालांकि, SUV को भारी बारिश में चलते हुए देखा गया है, इसलिए ऐसे दावे भी किए गए कि पानी का भारी बहाव किसी तरह इस घटना से जुड़ा हो सकता है। हालांकि, BYD के अनुसार, रियर मोटर असेंबली के अलग होने की घटना 'गंभीर अंडरबॉडी टक्कर' के कारण हुई थी।

वायरल फोटो में क्या दिखा?

वायरल फुटेज और ऑनलाइन शेयर किए गए फोटोज में कोई भी उस दिन SUV की पूरी यात्रा का केवल एक छोटा सा हिस्सा देख सकता है। संभव है कि SUV पहले किसी बाढ़ वाली सड़क से गुजरी हो। वहां, इसका निचला हिस्सा किसी जलमग्न, छिपी हुई बाधा, जलमग्न सीमेंट ब्लॉक या कोई अन्य वस्तु से टकरा सकता था। एक उठा हुआ मैनहोल कवर या कोई अन्य भारी मलबा बाढ़ वाली सड़क पर छिपा हुआ है।

तेज बारिश के कारण संभव है कि ड्राइवर को पीछे की तरफ खींची जा रही मोटर पर ध्यान नहीं गया होगा। SUV अभी भी आगे बढ़ने में कैपेबल थी, क्योंकि यह एक AWD मॉडल है जिसमें फ्रंट और रियर इलेक्ट्रिक मोटर हैं। क्योंकि, सामने की इलेक्ट्रिक मोटर और उसके इंडीपेंडेंट कंट्रोल को कोई डैमेट नहीं पहुंची थी, इसलिए SUV आगे बढ़ती रही।

एक इलेक्ट्रिक कार में इलेक्ट्रिक मोटर जैसे हिस्सों को स्पेशल मेटल माउंट का उपयोग करके फ्रेम से जोड़ा जाता है। इन्हें एक स्पेसिफिक लोड के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके परे वे कंट्रोल कतरनी बिंदुओं के रूप में काम करते हैं। यह सेटअप यात्रियों के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। मोटर माउंट को गंभीर फ्रंटल या रियर प्रभाव के मामले में स्नैप करने के लिए डिजाइन किया गया है।

ऐसे मामलों में मोटर केबिन में धकेलने के बजाय नीचे गिर जाएगी या दूर चली जाएगी। ऑनलाइन रिपोर्ट की गई वायरल घटना के साथ भी यही हुआ है। अंतर केवल इतना है कि इस मामले में टक्कर नीचे किसी जलमग्न वस्तु से होने की संभावना है। वायरल वीडियो से यह भी पता चलता है कि इलेक्ट्रिक मोटर संभवतः अभी भी घूम रही थी। इसे बैटरी पैक से बिजली मिलती रह सकती थी।