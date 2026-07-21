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ड्राइविंग के दौरान इस इलेक्ट्रिक कार की रियर मोटर जमीन पर गिरी, कंपनी ने बताया- इस वजह से हुआ ऐसा

By Narendra Jijhontiya
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जब पोस्ट वायरल हो गई, तो BYD टैंग से जुड़ी इस घटना में क्वालिटी नॉर्म्स पर सवाल उठाए गए थे। हालांकि, SUV को भारी बारिश में चलते हुए देखा गया है, इसलिए ऐसे दावे भी किए गए कि पानी का भारी बहाव किसी तरह इस घटना से जुड़ा हो सकता है।

ड्राइविंग के दौरान इस इलेक्ट्रिक कार की रियर मोटर जमीन पर गिरी, कंपनी ने बताया- इस वजह से हुआ ऐसा
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इलेक्ट्रिक कार से जुड़ा एक नया मामला सामने आया है, जिसमें रियर इलेक्ट्रिक मोटर असेंबली बॉडी से अलग हो गई। दरअसल, ये मामला एक वायरल पोस्ट में एक BYD Tang SUV के साथ हो गया। जब मोटर को पीछे की तरफ खींचा जा रहा था तो उसे पकड़ने वाली एकमात्र चीज फ्लेग्जिबल, ऑरेंड हाई-वोल्टेज वायरिंग हार्नेस थी। BYD ने घटना का एनालिसिस किया है और एक स्पेसिफिक कारण की पहचान की है जो घटनाओं की इस विचित्र और नाटकीय सीरीज को शुरू कर सकता है।

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जब पोस्ट वायरल हो गई, तो BYD टैंग से जुड़ी इस घटना में क्वालिटी नॉर्म्स पर सवाल उठाए गए थे। हालांकि, SUV को भारी बारिश में चलते हुए देखा गया है, इसलिए ऐसे दावे भी किए गए कि पानी का भारी बहाव किसी तरह इस घटना से जुड़ा हो सकता है। हालांकि, BYD के अनुसार, रियर मोटर असेंबली के अलग होने की घटना 'गंभीर अंडरबॉडी टक्कर' के कारण हुई थी।

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वायरल फोटो में क्या दिखा?
वायरल फुटेज और ऑनलाइन शेयर किए गए फोटोज में कोई भी उस दिन SUV की पूरी यात्रा का केवल एक छोटा सा हिस्सा देख सकता है। संभव है कि SUV पहले किसी बाढ़ वाली सड़क से गुजरी हो। वहां, इसका निचला हिस्सा किसी जलमग्न, छिपी हुई बाधा, जलमग्न सीमेंट ब्लॉक या कोई अन्य वस्तु से टकरा सकता था। एक उठा हुआ मैनहोल कवर या कोई अन्य भारी मलबा बाढ़ वाली सड़क पर छिपा हुआ है।

तेज बारिश के कारण संभव है कि ड्राइवर को पीछे की तरफ खींची जा रही मोटर पर ध्यान नहीं गया होगा। SUV अभी भी आगे बढ़ने में कैपेबल थी, क्योंकि यह एक AWD मॉडल है जिसमें फ्रंट और रियर इलेक्ट्रिक मोटर हैं। क्योंकि, सामने की इलेक्ट्रिक मोटर और उसके इंडीपेंडेंट कंट्रोल को कोई डैमेट नहीं पहुंची थी, इसलिए SUV आगे बढ़ती रही।

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एक इलेक्ट्रिक कार में इलेक्ट्रिक मोटर जैसे हिस्सों को स्पेशल मेटल माउंट का उपयोग करके फ्रेम से जोड़ा जाता है। इन्हें एक स्पेसिफिक लोड के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके परे वे कंट्रोल कतरनी बिंदुओं के रूप में काम करते हैं। यह सेटअप यात्रियों के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। मोटर माउंट को गंभीर फ्रंटल या रियर प्रभाव के मामले में स्नैप करने के लिए डिजाइन किया गया है।

ऐसे मामलों में मोटर केबिन में धकेलने के बजाय नीचे गिर जाएगी या दूर चली जाएगी। ऑनलाइन रिपोर्ट की गई वायरल घटना के साथ भी यही हुआ है। अंतर केवल इतना है कि इस मामले में टक्कर नीचे किसी जलमग्न वस्तु से होने की संभावना है। वायरल वीडियो से यह भी पता चलता है कि इलेक्ट्रिक मोटर संभवतः अभी भी घूम रही थी। इसे बैटरी पैक से बिजली मिलती रह सकती थी।

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BYD टैंग की डिटेल
BYD टैंग एक फैमिली-ऑरिएंटेड 7-सीटर SUV है, जो प्योर इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड फॉर्मेट में उपलब्ध है। PHEVs इफिसियंसी फोकस्ड (DM-i) और परफॉर्मेंस ऑरिएंटेड (DM-p) वर्जन में उपलब्ध हैं। प्योर इलेक्ट्रिक वर्जन 108.8 kWh बैटरी पैक का उपयोग करते हैं। RWD के साथ रेंज 950Km और AWD वेरिएंट के साथ 850Km तक है। PHEV वर्जन 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का उपयोग करते हैं, जिसे 21.5-35+ kWh LFP बैटरी पैक के साथ जोड़ा जाता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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