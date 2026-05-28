BYD लेकर आई प्लग-इन हाइब्रिड कार, 1000KM की दमदार रेंज मिलेगी; ब्लेड बैटरी टैक्नोलॉजी से लैस
BYD का दावा है कि यह हैचबैक 1000 km (621 मील) से ज्यादा की कुल ड्राइविंग रेंज दे सकती है, जो यूरोप में बिकने वाली कई पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हैचबैक की रेंज से काफी ज्यादा है।
चीनी की इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर कंपनी BYD ने ऑफिशियली न्यू डॉल्फिन G DM-i को पेश किया है। यह एक कॉम्पैक्ट प्लग-इन हाइब्रिड हैचबैक है, जिसे खास तौर पर यूरोपीय मार्केट के लिए तैयार किया गया है। कई चीनी ब्रांडों के विपरीत, ये अपने मौजूदा घरेलू प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट के हिसाब से ढालते हैं। डॉल्फिन G को शुरू से ही यूरोप को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यह नई हैचबैक BYD की DM-i प्लग-इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को एक कॉम्पैक्ट आकार के साथ जोड़ती है। इसका टारेगट ऐसे ग्राहक हैं, जो बिना पूरी तरह से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड हुए, EV जैसी ड्राइविंग का एक्सपीरियंस चाहते हैं।
यूरोप में इसकी डिलीवरी 2026 के आखिर में शुरू होने की उम्मीद है। इसकी कीमत अभी बताई नहीं गई है, लेकिन उम्मीद है कि यह होंडा जैज हाइब्रिड से काफी कम होगी। होंडा जैज हाइब्रिड की UK में कीमत GBP 28,475 (करीब 36.65 लाख रुपए) है। खास बात यह है कि यह घोषणा BYD इंडिया द्वारा सोशल मीडिया पर अपनी DM-i हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का टीजर जारी करने के कुछ ही दिनों बाद हुई है। यह पहला आधिकारिक संकेत है कि कंपनी जल्द ही भारत में भी प्लग-इन हाइब्रिड व्हीकल पेश कर सकती है।
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BYD Seal
₹ 41 - 53.15 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.34 लाख
डॉल्फिन G DM-i 1000 KM से ज्यादा रेंज वाली कार
यूरोप के B-सेगमेंट हैचबैक बाजार में अपनी जगह बनाने वाली डॉल्फिन G DM-i की लंबाई 4,160 mm है। यह फॉक्सवैगन पोलो, रेनो Clio और टोयोटा यारिस जैसे मॉडलों को टक्कर देगी। ज्यादातर कॉम्पटीटर्स के विपरीत, जो माइल्ड-हाइब्रिड या स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सेटअप का इस्तेमाल करते हैं, डॉल्फिन G में एक पूरा प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है। BYD का दावा है कि यह हैचबैक 1000 km (621 मील) से ज्यादा की कुल ड्राइविंग रेंज दे सकती है, जो यूरोप में बिकने वाली कई पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हैचबैक की रेंज से काफी ज्यादा है।
कंपनी का कहना है कि DM-i सिस्टम इलेक्ट्रिक ड्राइविंग को प्राथमिकता देता है, जबकि पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल मुख्य रूप से रेंज बढ़ाने और लंबी दूरी की यात्रा को आसान बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि, अभी तक इसके पूरे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की डिटेल सामने नहीं आई है। फिर भी उम्मीद है कि डॉल्फिन G DM-i में वही सेटअप इस्तेमाल किया जाएगा जो ग्लोबली बिकने वाली अट्टो 2 DM-i SUV में होता है। इस सेटअप में ये चीजें शामिल होने की संभावना है, जैसे-
> 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन
> फ्रंट माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर
> BYD ब्लेड बैटरी टैक्नोलॉजी
ग्लोबली स्तर पर, Atto 2 DM-i वेरिएंट के आधार पर 164 PS से 212 PS के बीच पावर आउटपुट देती है। यह 7.8 kWh और 18 kWh बैटरी पैक ऑप्शन के साथ उपलब्ध है, जो सिर्फ़ EV मोड में 40 km से 90 km के बीच की रेंज देता है। आम DM-i स्टाइल में, पेट्रोल इंजन मुख्य रूप से बैटरी पैक के लिए जनरेटर का काम करता है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर ज़्यादातर ड्राइविंग का काम संभालती है। ज़्यादा स्पीड पर, इंजन बेहतर एफ़िशिएंसी के लिए सीधे तौर पर गाड़ी को आगे बढ़ाने में भी मदद कर सकता है।
हंगरी में प्रोडक्शन होने की उम्मीद
रिपोर्ट्स के मुताबिक, डॉल्फिन G DM-i, BYD के उन पहले मॉडल्स में से एक हो सकती है जिनका प्रोडक्शन कंपनी की हंगरी के सेगेड में बनने वाली नई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में होगा। इस प्लांट से डॉल्फिन सर्फ, अट्टो 2 और अट्टो 3 जैसे दूसरे मॉडल्स भी आने की उम्मीद है। लोकल प्रोडक्शन से BYD को यूरोपियन कॉम्पटीटर्स से बेहतर मुकाबला करने में मदद मिलेगी। साथ ही, चीन से इम्पोर्ट पर डिपेंडेंसी भी कम होगी।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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