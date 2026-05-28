BYD लेकर आई प्लग-इन हाइब्रिड कार, 1000KM की दमदार रेंज मिलेगी; ब्लेड बैटरी टैक्नोलॉजी से लैस

BYD का दावा है कि यह हैचबैक 1000 km (621 मील) से ज्यादा की कुल ड्राइविंग रेंज दे सकती है, जो यूरोप में बिकने वाली कई पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हैचबैक की रेंज से काफी ज्यादा है।

चीनी की इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर कंपनी BYD ने ऑफिशियली न्यू डॉल्फिन G DM-i को पेश किया है। यह एक कॉम्पैक्ट प्लग-इन हाइब्रिड हैचबैक है, जिसे खास तौर पर यूरोपीय मार्केट के लिए तैयार किया गया है। कई चीनी ब्रांडों के विपरीत, ये अपने मौजूदा घरेलू प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट के हिसाब से ढालते हैं। डॉल्फिन G को शुरू से ही यूरोप को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यह नई हैचबैक BYD की DM-i प्लग-इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को एक कॉम्पैक्ट आकार के साथ जोड़ती है। इसका टारेगट ऐसे ग्राहक हैं, जो बिना पूरी तरह से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड हुए, EV जैसी ड्राइविंग का एक्सपीरियंस चाहते हैं।

यूरोप में इसकी डिलीवरी 2026 के आखिर में शुरू होने की उम्मीद है। इसकी कीमत अभी बताई नहीं गई है, लेकिन उम्मीद है कि यह होंडा जैज हाइब्रिड से काफी कम होगी। होंडा जैज हाइब्रिड की UK में कीमत GBP 28,475 (करीब 36.65 लाख रुपए) है। खास बात यह है कि यह घोषणा BYD इंडिया द्वारा सोशल मीडिया पर अपनी DM-i हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का टीजर जारी करने के कुछ ही दिनों बाद हुई है। यह पहला आधिकारिक संकेत है कि कंपनी जल्द ही भारत में भी प्लग-इन हाइब्रिड व्हीकल पेश कर सकती है।

डॉल्फिन G DM-i 1000 KM से ज्यादा रेंज वाली कार

यूरोप के B-सेगमेंट हैचबैक बाजार में अपनी जगह बनाने वाली डॉल्फिन G DM-i की लंबाई 4,160 mm है। यह फॉक्सवैगन पोलो, रेनो Clio और टोयोटा यारिस जैसे मॉडलों को टक्कर देगी। ज्यादातर कॉम्पटीटर्स के विपरीत, जो माइल्ड-हाइब्रिड या स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सेटअप का इस्तेमाल करते हैं, डॉल्फिन G में एक पूरा प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है। BYD का दावा है कि यह हैचबैक 1000 km (621 मील) से ज्यादा की कुल ड्राइविंग रेंज दे सकती है, जो यूरोप में बिकने वाली कई पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हैचबैक की रेंज से काफी ज्यादा है।

कंपनी का कहना है कि DM-i सिस्टम इलेक्ट्रिक ड्राइविंग को प्राथमिकता देता है, जबकि पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल मुख्य रूप से रेंज बढ़ाने और लंबी दूरी की यात्रा को आसान बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि, अभी तक इसके पूरे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की डिटेल सामने नहीं आई है। फिर भी उम्मीद है कि डॉल्फिन G DM-i में वही सेटअप इस्तेमाल किया जाएगा जो ग्लोबली बिकने वाली अट्टो 2 DM-i SUV में होता है। इस सेटअप में ये चीजें शामिल होने की संभावना है, जैसे-

> 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन

> फ्रंट माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर

> BYD ब्लेड बैटरी टैक्नोलॉजी

ग्लोबली स्तर पर, Atto 2 DM-i वेरिएंट के आधार पर 164 PS से 212 PS के बीच पावर आउटपुट देती है। यह 7.8 kWh और 18 kWh बैटरी पैक ऑप्शन के साथ उपलब्ध है, जो सिर्फ़ EV मोड में 40 km से 90 km के बीच की रेंज देता है। आम DM-i स्टाइल में, पेट्रोल इंजन मुख्य रूप से बैटरी पैक के लिए जनरेटर का काम करता है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर ज़्यादातर ड्राइविंग का काम संभालती है। ज़्यादा स्पीड पर, इंजन बेहतर एफ़िशिएंसी के लिए सीधे तौर पर गाड़ी को आगे बढ़ाने में भी मदद कर सकता है।