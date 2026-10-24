पैसेंजर के लिए बड़ी टचस्क्रीन, मसाज+वेंटिलेशन सीट, 520Km तक रेंज; 13 नवंबर को आ रही ये इलेक्ट्रिक 7 सीटर

कंपनी ने अभी तक लॉन्च होने वाले सभी मॉडलों और उनकी कीमतों के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया है। माना जा रहा है कि शुरुआत में D9 लग्जरी MPV और Z9 GT शूटिंग ब्रेक को पेश किया जा सकता है। उम्मीद है कि भारत में डेंजा का पहला मॉडल D9 होगा।

भारतीय बाजार के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में अपना दबदबा दिखाने वाली चीनी कंपनी BYD अब नए सरप्राइज देने को तैयार है। दरअसल, कंपनी 13 नवंबर को अपना लग्जरी ब्रांड डेंजा (Denza) लॉन्च करने वाली है। इस लॉन्च के साथ, इस ब्रांड की भारतीय बाजार में एंट्री हो जाएगी। डेंजा ने एक ऑफिशियल टीजर के साथ भारत में अपनी एंट्री की साफ किया है। इसने प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्राहकों को बेस्ट एक्सपीरियंस देने का वादा किया है। इसकी पैरेंट कंपनी पहले से ही भारत में एट्टो 3 (Atto 3), सील (Seal) और सीलियन 7 (Sealion 7) जैसी इलेक्ट्रिक कारें बेच रही है।

हालांकि, कंपनी ने अभी तक लॉन्च होने वाले सभी मॉडलों और उनकी कीमतों के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया है। माना जा रहा है कि शुरुआत में D9 लग्जरी MPV और Z9 GT शूटिंग ब्रेक को पेश किया जा सकता है। उम्मीद है कि भारत में डेंजा का पहला मॉडल D9 होगा।

डेंजा D9 EV और Z9 GT की खास बातें यह बड़ी थ्री-रो MPV है। यह उन ग्राहकों को टारगेट करेगी जो ड्राइवर के साथ चलने वाली लग्जरी गाड़ी की तलाश में हैं। इसका मुकाबला MG M9 और टोयोटा वेलफायर से हो सकता है। D9 EV के ग्लोबल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसकी लंबाई 5,250 mm और व्हीलबेस 3,110 mm है। इसके केबिन में 7 सीटें मिलती हैं। जिसमें दूसरी रो में कैप्टन सीट्स दी हैं। इन सीटों में पावर एडजस्टमेंट, वेंटिलेशन, हीटिंग और मसाज जैसे फीचर्स मिलते हैं।

ग्लोबली इलेक्ट्रिक D9 फ्रंट-व्हील-ड्राइव (FWD) और ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) के दोनों कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है। फ्रंट-व्हील-ड्राइव वर्जन 313 hp की पावर और 360 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि डुअल-मोटर AWD वर्जन 374 hp की पावर और 470 Nm का टॉर्क देता है। इसमें 103.36 kWh की ब्लेड बैटरी लगी है, जो WLTP साइकिल के अनुसार FWD वर्जन में 520Km तक की रेंज देने का दावा करती है। इसमें सेकंड रो पर बड़ी टचस्क्रीन मिलेगी, जो एंटरटेनेमेंट के काम आएगी।

अब बात करें Z9 GT की तो यह एक बिल्कुल अलग तरह का मॉडल है। यह चार दरवाजों वाली शूटिंग ब्रेक यानी एक तरह की स्टेशन वैगन है, जिसमें कम ऊंचाई वाला डिजाइन के साथ परफॉरमेंस पर फोकस्ड इलेक्ट्रिक पावरट्रेन मिलता है। अपने ग्लोबल-स्पेक ट्राई-मोटर कॉन्फिगरेशन में Z9 GT 1,156 hp तक की पावर जनरेट करता है। दावा किया गया है कि यह 2.7 सेकंड में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ सकती है। इसमें रियर-व्हील स्टीयरिंग भी मिलती है, जो क्रैब-वॉक यानी तिरछा चलने जैसे मूवमेंट में मदद करता है।