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पैसेंजर के लिए बड़ी टचस्क्रीन, मसाज+वेंटिलेशन सीट, 520Km तक रेंज; 13 नवंबर को आ रही ये इलेक्ट्रिक 7 सीटर

By Narendra Jijhontiya
लाइव हिन्दुस्तान
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कंपनी ने अभी तक लॉन्च होने वाले सभी मॉडलों और उनकी कीमतों के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया है। माना जा रहा है कि शुरुआत में D9 लग्जरी MPV और Z9 GT शूटिंग ब्रेक को पेश किया जा सकता है। उम्मीद है कि भारत में डेंजा का पहला मॉडल D9 होगा।

Denza to make India debut on 13 November 2026
13 नवंबर को आ रही ये इलेक्ट्रिक 7 सीटर

भारतीय बाजार के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में अपना दबदबा दिखाने वाली चीनी कंपनी BYD अब नए सरप्राइज देने को तैयार है। दरअसल, कंपनी 13 नवंबर को अपना लग्जरी ब्रांड डेंजा (Denza) लॉन्च करने वाली है। इस लॉन्च के साथ, इस ब्रांड की भारतीय बाजार में एंट्री हो जाएगी। डेंजा ने एक ऑफिशियल टीजर के साथ भारत में अपनी एंट्री की साफ किया है। इसने प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्राहकों को बेस्ट एक्सपीरियंस देने का वादा किया है। इसकी पैरेंट कंपनी पहले से ही भारत में एट्टो 3 (Atto 3), सील (Seal) और सीलियन 7 (Sealion 7) जैसी इलेक्ट्रिक कारें बेच रही है।

हालांकि, कंपनी ने अभी तक लॉन्च होने वाले सभी मॉडलों और उनकी कीमतों के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया है। माना जा रहा है कि शुरुआत में D9 लग्जरी MPV और Z9 GT शूटिंग ब्रेक को पेश किया जा सकता है। उम्मीद है कि भारत में डेंजा का पहला मॉडल D9 होगा।

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डेंजा D9 EV और Z9 GT की खास बातें

यह बड़ी थ्री-रो MPV है। यह उन ग्राहकों को टारगेट करेगी जो ड्राइवर के साथ चलने वाली लग्जरी गाड़ी की तलाश में हैं। इसका मुकाबला MG M9 और टोयोटा वेलफायर से हो सकता है। D9 EV के ग्लोबल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसकी लंबाई 5,250 mm और व्हीलबेस 3,110 mm है। इसके केबिन में 7 सीटें मिलती हैं। जिसमें दूसरी रो में कैप्टन सीट्स दी हैं। इन सीटों में पावर एडजस्टमेंट, वेंटिलेशन, हीटिंग और मसाज जैसे फीचर्स मिलते हैं।

ग्लोबली इलेक्ट्रिक D9 फ्रंट-व्हील-ड्राइव (FWD) और ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) के दोनों कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है। फ्रंट-व्हील-ड्राइव वर्जन 313 hp की पावर और 360 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि डुअल-मोटर AWD वर्जन 374 hp की पावर और 470 Nm का टॉर्क देता है। इसमें 103.36 kWh की ब्लेड बैटरी लगी है, जो WLTP साइकिल के अनुसार FWD वर्जन में 520Km तक की रेंज देने का दावा करती है। इसमें सेकंड रो पर बड़ी टचस्क्रीन मिलेगी, जो एंटरटेनेमेंट के काम आएगी।

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अब बात करें Z9 GT की तो यह एक बिल्कुल अलग तरह का मॉडल है। यह चार दरवाजों वाली शूटिंग ब्रेक यानी एक तरह की स्टेशन वैगन है, जिसमें कम ऊंचाई वाला डिजाइन के साथ परफॉरमेंस पर फोकस्ड इलेक्ट्रिक पावरट्रेन मिलता है। अपने ग्लोबल-स्पेक ट्राई-मोटर कॉन्फिगरेशन में Z9 GT 1,156 hp तक की पावर जनरेट करता है। दावा किया गया है कि यह 2.7 सेकंड में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ सकती है। इसमें रियर-व्हील स्टीयरिंग भी मिलती है, जो क्रैब-वॉक यानी तिरछा चलने जैसे मूवमेंट में मदद करता है।

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डेंजा D9 EV और Z9 GT की एक्सपेक्टेड कीमतें
भारत में आने वाले D9 मॉडल के पावरट्रेन और फीचर्स के बारे में अभी जानकारी नहीं है। माना जा रहा है कि कीमत एक्स-शोरूम कीमत करीब 90 लाख रुपए हो सकती है। उम्मीद है कि Z9 GT की कीमत D9 के मुकाबले काफी ज्यादा होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.2 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। भारतीय बाजार के लिए Z9 GT के फाइनल स्पेसिफिकेशन और कीमत अभी तय नहीं हुए हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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