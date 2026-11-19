BYD की प्लग-इन हाइब्रिड SUV - Denza B5 ने गजब कारनामा किया है। कंपनी के प्रीमियम ब्रैंड की इस एसयूवी ने करीब 180 टन वजन वाले Boeing 747-400 प्लेन को सिर्फ दो पहियों पर खींच लिया।

BYD के प्रीमियम ब्रैंड Denza ने अपनी B5 प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी की जबरदस्त पावर को बेहद यूनीक तरीके से दुनिया के सामने रखा है। इस एसयूवी ने 180 टन वजन वाले Boeing 747-400 प्लेन को सिर्फ दो पहियों पर खींच कर हैरान करने वाला कारनामा किया है। खास बात यह है कि इस दौरान एसयूवी ने केवल इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल किया। कंपनी के मुताबिक यह पहली बार है जब किसी प्रोडक्शन कार ने फुली इलेक्ट्रिक पावर से बोइंग 747 को खींचा है।

तीन अलग-अलग प्रयास



यह कारनामा ब्रिटेन के सरे के Dunsfold Aerodrome में किया गया। इस दौरान एसयूवी ने तीन अलग-अलग प्रयास किए। पहले प्लेन को चारों पहियों पर चलते हुए खींचा गया, फिर तीन पहियों पर और आखिर में एसयूवी ने अपने बाईं तरफ के केवल दो पहियों के सहारे प्लेन को खींचा।

1,600 मीटर की दूरी तक प्लेन को खींचा



तीनों प्रयासों में एसयूवी ने टोटल 1,600 मीटर की दूरी तक प्लेन को खींचा। यह दूरी एक नॉर्मल एथलेटिक्स ट्रैक के करीब चार चक्कर के बराबर है। इस दौरान BYD UK के सीनियर टेक्नीशियन Mark Gallifant ने एसयूवी चलाई। जिस बोइंग 747-400 विमान को खींचा गया उसे 2020 में सर्विस से हटा दिया गया था।

डेंजा B5 का पावरट्रेन और परफॉर्मेंस प्लेन को खींचने के दौरान डेंजा B5 के स्टैंडर्ड DMO (Dual Mode Off-road) प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन का इस्तेमाल किया गया। इसमें 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ तीन इलेक्ट्रिक मोटर दी गई हैं। इनमें से एक मोटर एक्सल्स को चलाती है, जबकि तीसरी मोटर जेनरेटर का काम करती है। इसका कंबाइन्ड आउटपुट 544PS पावर और 760Nm टॉर्क है। एसयूवी में 31.8kWh की Blade Battery दी गई है, जिसमें Cell-to-Chassis टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी के अनुसार, यह इलेक्ट्रिक मोड में करीब 90km और पेट्रोल-इलेक्ट्रिक पावर के साथ टोटल 864km तक की रेंज दे सकती है।

इसमें DiSus-P इंटेलिजेंट हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम भी मिलता है, जो ग्राउंड क्लीयरेंस को 140mm तक एडजस्ट कर सकता है। इसे अलग-अलग ड्राइविंग कंडीशन्स में गाड़ी की स्टेबिलिटी और बॉडी कंट्रोल बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है।

बारिश के कारण बढ़ी चुनौती इस प्रदर्शन के आखिरी कोशिशों के दौरान तेज बारिश ने मुश्किल बढ़ा दी। एयरफील्ड का रनवे गीला होने से टायरों की पकड़ कम हो गई और प्लेन को खींचना कठिन हो गया। ऐसे में टीम ने रनवे के पर्याप्त सूखने का इंतजार किया और फिर इस टास्क को पूरा किया। डेंजा के मुताबिक हर प्रयास के बाद की गई जांच में एसयूवी के पावरट्रेन, चेसिस और टायरों पर किसी तरह के नुकसान या असामान्य दबाव के निशान नहीं मिले। बताते चलें कि चीन में डेंजा B5 को Fang Cheng Bao Bao 5 के नाम से सेल किया जाता है।