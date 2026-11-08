मुंबई में पहली बार दिखी Denza D9 MPV, 13 नवंबर को ब्रैंड की होगी भारत में एंट्री

BYD के लग्जरी ब्रैंड डेंजा की 13 नवंबर को भारत में एंट्री होने वाली है। इसी बीच कंपनी की अपकमिंग लग्जरी एमपीवी - डेंजा D9 को पहली बार मुंबई में देखा गया है। आइए जानते हैं कि कंपनी अपनी अपकमिंग एमपीवी में क्या कुछ ऑफर कर सकती है।

BYD का प्रीमियम सब-ब्रैंड डेंजा (Denza) इंडियन मार्केट में एंट्री करने की तैयारी कर रहा है। डेंजा भारत में 13 नवंबर 2026 को एंट्री करने वाली है। इसी बीच कंपनी की लग्जरी MPV Denza D9 को पहली बार मुंबई में देखा गया है। यह एमपीवी एक ट्रक से उतारी जा रही थी और इसे बिना किसी कवर के देखा गया है। इसके स्पाई शॉट्स को Aryamane Dhanraj ने शेयर किया है। इससे पहले कंपनी की Z9 GT शूटिंग ब्रेक को भी भारत में देखा जा चुका है। फिलहाल आइए जानते हैं कि कंपनी अपनी अपकमिंग एमपीवी में क्या कुछ ऑफर कर सकती है।

मुंबई में दिखी डेंजा D9 ग्रे कलर में नजर आई। इसके पीछे की तरफ पूरी चौड़ाई में फैली एलईडी टेल लाइट, बड़े लेटर्स में DENZA की बैजिंग और टेलगेट के निचले हिस्से में D9 का बैज दिया गया है। इसमें रूफ स्पॉयलर के साथ इंटीग्रेटेड हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप, बड़ी रियर विंडस्क्रीन और बंपर के निचले हिस्से में क्रोम डिटेलिंग भी देखने को मिली। माना जा रहा है कि यह गाड़ी किसी डीलरशिप यार्ड की ओर जा रही थी।

पीछे बैठने वालों के आराम पर खास ध्यान डेंजा D9 एक बड़ी लग्जरी एमपीवी है, जिसकी लंबाई करीब 5,250mm, चौड़ाई 1,960mm और ऊंचाई 1,920mm है। इसका व्हीलबेस 3,110mm का है। इसमें 7-सीटर लेआउट मिलता है। इसमें खासतौर पर दूसरी रो में बैठने वाले यात्रियों के कंफर्ट पर ध्यान दिया गया है। ग्लोबल मार्केट में इसके अलग-अलग वेरिएंट के हिसाब से पावर्ड स्लाइडिंग डोर, सेकेंड रो में कैप्टन सीट्स, हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा पावर्ड लेग रेस्ट, प्रीमियम अपहोल्स्ट्री और रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन भी दी जाती हैं। हालांकि, भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल में इनमें से कौन-कौन से फीचर्स मिलेंगे, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

ग्लोबल मार्केट में डेंजा D9 प्लग-इन हाइब्रिड और फुली इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ उपलब्ध है। भारत में इसके इलेक्ट्रिक वर्जन को लाए जाने की उम्मीद है। हालांकि, भारतीय मॉडल की बैटरी कैपेसिटी, मोटर सेटअप, सर्टिफाइड रेंज और चार्जिंग स्पेसिफिकेशन का खुलासा अभी नहीं हुआ है।

डेंजा D9 और Z9 GT से होगी शुरुआत डेंजा की भारतीय बाजार में एंट्री के साथ D9 MPV और Z9 GT शूटिंग ब्रेक को आने की उम्मीद है। दोनों मॉडल CBU यानी पूरी तरह रेडी गाड़ियों के तौर पर इंपोर्ट किए जा सकते हैं। कंपनी इनके लिए अलग प्रीमियम रिटेल नेटवर्क भी तैयार कर सकती है। इंडियन मार्केट में Denza D9 का मुकाबला MG M9, Toyota Vellfire और Lexus LM जैसी लग्जरी MPVs से होगा। 13 नवंबर के इवेंट में कंपनी इसकी कीमत, बुकिंग और डिलीवरी से जुड़ी जानकारी भी दे सकती है।