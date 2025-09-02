BYD का धमाका! भारत में 10,000 इलेक्ट्रिक कारें बेच डालीं, जानिए क्या है कंपनी का प्लान

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसी बीच चीन की इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD इंडिया ने एक बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। कंपनी ने देश में अपनी 10,000 इलेक्ट्रिक कारों की डिलीवरी का आंकड़ा पार कर लिया है।

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसी बीच चीन की इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD इंडिया ने एक बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। कंपनी ने देश में अपनी 10,000 इलेक्ट्रिक कारों की डिलीवरी का आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि न केवल ग्राहकों के बीच बढ़ते ईवी क्रेज को दिखाती है बल्कि BYD के विजन को भी मजबूती देती है जो भारत को क्लीन और ग्रीन मोबिलिटी की तरफ ले जाना चाहता है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

अब देशभर में 44 डीलरशिप मौजूद बता दें कि BYD इंडिया ने ग्राहकों तक पहुंच बनाने के लिए देशभर में 44 डीलरशिप्स खोली हैं। सिर्फ गाड़ी बेचने तक ही नहीं, कंपनी आफ्टर-सेल्स सर्विस, रोडसाइड असिस्टेंस और एक्सटेंडेड वारंटी भी देती है। इतना ही नहीं, चार्जिंग की टेंशन दूर करने के लिए कंपनी ने Relux Electric के साथ पार्टनरशिप की है ताकि ईवी चार्जिंग का अनुभव झंझट-फ्री रहे।

ग्लोबली भी BYD का दबदबा ग्लोबल लेवल पर भी BYD का दबदबा जबरदस्त है। कंपनी अब तक 1.3 करोड़ से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेच चुकी है। इससे 106 अरब किलो से भी ज्यादा कार्बन उत्सर्जन बचाया गया है जो लगभग 1.77 अरब पेड़ों के बराबर है। यही वजह है कि BYD लगातार तीसरे साल दुनिया के टॉप 10 ऑटो ब्रांड्स में शामिल हुई है।