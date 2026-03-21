सिंगल चार्ज पर 521Km दौड़ने वाली इस SUV मिल रहे शानदार बेनिफिट, कंपनी फ्री मेंटेनेंस पैकेज भी दे रही
BYD इंडिया ने मार्च 2026 के लिए अपनी पॉपुलर अट्टो 3 (Atto 3) इलेक्ट्रिक SUV पर बेनिफिट का एलान कर दिया है। कंपनी इस कार पर 40% डेप्रिसिएशन बेनिफिट, 2 लाख किलोमीटर तक की एक्सटेंडेड वारंटी और 2 साल तक का फ्री मेंटेनेंस पैकेज दे रहा है।
BYD इंडिया ने मार्च 2026 के लिए अपनी पॉपुलर अट्टो 3 (Atto 3) इलेक्ट्रिक SUV पर बेनिफिट का एलान कर दिया है। कंपनी इस कार पर 40% डेप्रिसिएशन बेनिफिट, 2 लाख किलोमीटर तक की एक्सटेंडेड वारंटी और 2 साल तक का फ्री मेंटेनेंस पैकेज दे रहा है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये फायदे सिर्फ 31 मार्च 2026 तक ही उपलब्ध हैं। अगर आप इस ऑफर के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप अपने नजदीकी ऑथराइज़्ड डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि अट्टो 3 की एक्स-शोरूम कीमतें 24.99 लाख रुपए से शुरू होकर 33.99 लाख रुपए तक जाती हैं।
सिंगल चार्ज पर 521km की रेंज
BYD की Atto 3 इलेक्ट्रिक कार में 60.49kWh का बैटरी पैक दिया है। कंपनी का दावा है इस बैटरी पैक से ये कार 521km की रेंज देगी। कार में एक परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो 201bhp मैक्सिमम पावर और 310 Nm टार्क जनरेट करने में सक्षम है। यह कार 0 से 100 kmph की स्पीड मात्र 7.3 सेकेंड में पकड़ सकती है। कंपनी का दावा है कि ये 50 मिनट में होगी 80% तक चार्ज हो जाएगी।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
BYD Atto 3
₹ 24.99 - 33.99 लाख
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
Tata Harrier EV
₹ 21.49 - 30.23 लाख
Tata Sierra EV
₹ 25 - 30 लाख
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
12.8-इंच की रोटेटिंग टचस्क्रीन
BYD Atto 3 में 5-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है। इसमें 12.8-इंच का रोटेटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है, जो एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले के सपोर्ट करता है। कार में 4-वे एडजस्टेबल फ्रंट पैसेंजर सीट, ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर हीटेड सीट्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर सिस्टम, 6-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, पीएम 2.5 एयर फिल्टर, सिंथेटिक लेदर सीट्स, वायरलेस फोन चार्जिंग, पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स दिए हैं।
360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग
सेफ्टी के लिए BYD Atto 3 में 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक और स्पीड अलर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ब्रेक-फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, लेवल 2 ADAS सिस्टम, माउंटेड कंट्रोल के साथ फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग जैसे कई फीचर्स मिलते हैं। इस इलेक्ट्रिक कार को यूरो NCAP क्रैश टेस्ट के दौरान 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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