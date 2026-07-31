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भारत में टेस्टिंग के दौरान दिखी BYD Atto 2, रेंज 400 km से ज्यादा; जानिए खासियत

By Ashutosh Kumar
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BYD भारत में अपना पोर्टफोलियो मजबूत करने की तैयारी कर रही है। बता दें कि सील यू (Seal U) के बाद अब कंपनी की नई कॉम्पैक्ट एसयूवी BYD Atto 2 को भारतीय सड़कों पर टेस्ट करते हुए देखा गया है।

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दिग्गज चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी BYD भारत में अपना पोर्टफोलियो मजबूत करने की तैयारी कर रही है। सील यू (Seal U) के बाद अब कंपनी की नई कॉम्पैक्ट एसयूवी BYD Atto 2 को भारतीय सड़कों पर टेस्ट करते हुए देखा गया है। रेडिट पर शेयर की गई स्पाई तस्वीरों में यह कार भारी कवर के साथ पार्किंग एरिया में खड़ी नजर आई है। इसके फ्रंट पर बीवाईडी का बड़ा सा लोगो साफ दिख रहा है। भारतीय मार्केट में लॉन्च होने के बाद यह एसयूवी हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस जैसी पॉपुलर गाड़ियों को कड़ी टक्कर देगी। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

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कुछ ऐसी दिख रही है कार

ग्लोबल मार्केट में बीवाईडी Atto 2 को इलेक्ट्रिक (EV) और प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) दोनों ऑप्शन्स में बेचा जाता है। भारत में दिखे टेस्ट मॉडल के अलॉय व्हील डिजाइन को देखकर लग रहा है कि यह इसका फुली इलेक्ट्रिक वर्जन है। लुक की बात करें तो यह भारत में पहले से बिक रही Atto 3 से काफी मिलती-जुलती है। इसमें स्लीक ट्विन-बैरल एलईडी हेडलाइट्स, स्पोर्टी 17-इंच अलॉय व्हील्स, पीछे कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स, रूफ स्पॉइलर और शार्क-फिन एंटीना दिया गया है। साइज में यह कार 4,330 मिमी लंबी और 1,830 मिमी चौड़ी है।

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फीचर्स से पूरी तरह लोड है कार

हमेशा की तरह बीवाईडी ने इस एसयूवी को भी फीचर्स से पूरी तरह लोड किया है। कार के केबिन में ऑल-ब्लैक थीम के साथ 12.8-इंच की घूमने वाली टचस्क्रीन मिलेगी। इसके अलावा, 8.8-इंच का डिजिटल क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, 50W वायरलेस चार्जर और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडास (ADAS) जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलती है। इसमें एनएफसी (NFC) बेस्ड की-लेस एंट्री और पावर बैंक की तरह इस्तेमाल होने वाला वी2एल (V2L) फीचर भी दिया गया है।

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कुछ ऐसा है पावरट्रेन

ग्लोबल मार्केट में यह इलेक्ट्रिक कार दो बैटरी पैक ऑप्शस, 45.1 kWh और 51.1 kWh के साथ आती है। इसका पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर 176bhp की पावर जनरेट करता है। यह एसयूवी महज 7.9 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। माइलेज या रेंज की बात करें तो छोटी बैटरी से एक बार चार्ज करने पर करीब 312 किमी की रेंज मिलती है। वहीं, बड़ी बैटरी के साथ यह कार फुल चार्ज में 410 किमी तक की ड्राइविंग रेंज देने का दावा करती है।

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इतनी हो सकती है कीमत

कंपनी ने पहले ही भारत में Atto 2 का डिजाइन पेटेंट फाइल कर दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बीवाईडी इसे भारत में केवल इलेक्ट्रिक अवतार में लाती है या इसका प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल भी पेश करती है। अगर इसकी संभावित कीमत की बात करें तो भारत में इसे 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बजट ब्रैकेट में उतारा जा सकता है। शानदार रेंज, मॉडर्न फीचर्स और प्रीमियम लुक के दम पर यह भारतीय मार्केट में बड़ा धमाका कर सकती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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