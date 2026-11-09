चेन्नई में दौड़ती दिखाई BYD एट्टो 2, लग्जरी इंटीरियर और रेंज का हुआ खुलासा; भारत में जल्द होगी लॉन्च
चेन्नई में देखी गई BYD एट्टो 2 का टेस्ट मॉडल एक इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) लग रहा है। इस पर कोई कैमफ्लाज भी नहीं लगा था। इससे संकेत मिलता है कि इसकी लॉन्चिंग नजदीक हो सकती है। भारत में लॉन्च होने पर BYD एट्टो 2 कुछ इस तरह की दिख सकती है।
देश के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर कंपनियों में BDY का नाम भी शामिल है। कंपनी भारतीय बाजार में अपनी पोजीशन को धीरे-धीरे बढ़ा रही है। खास बात ये है कि इसकी लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड BMW, टेस्ला, मर्सिडीज-बेंज और वोल्वो जैसी कंपनियों की तुलना में काफी ज्यादा है। अभी कंपनी भारतीय बाजार में ATTO 3, eMAX 7, SEAL और SEALION 7 बेच रही है। अब उसकी ATTO 2 को चेन्नई में देखा गया है। इससे पता चलता है कि कंपनी अपनी एंट्री लेवल पोर्टफोलियो बढ़ाने की तैयारी कर रही है।
चेन्नई में देखी गई BYD एट्टो 2 का टेस्ट मॉडल एक इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) लग रहा है। इस पर कोई कैमफ्लाज भी नहीं लगा था। इससे संकेत मिलता है कि इसकी लॉन्चिंग नजदीक हो सकती है। भारत में लॉन्च होने पर BYD एट्टो 2 कुछ इस तरह की दिख सकती है।
पुराने फोटोज से यह साफ है कि BYD भारत में एट्टो 2 EV की टेस्टिंग कर रही है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि पिछले फोटोज में देखा गया था कि इसके पिछले बाएं हिस्से पर कोई फ्यूल फिलर कैप नहीं था, जबकि एट्टो 2 के PHEV DM-i वर्जन में पेट्रोल भरने के लिए वहां एक कैप होता है। इसके इलेक्ट्रिक वर्जन में यह कैप नहीं होता। जो टेस्ट मॉडल यहां देखा गया है, उसमें भी यह कैप नहीं था।
हालांकि, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि BYD भारत में एट्टो 2 का DM-i PHEV वर्जन भी लॉन्च कर सकती है। BYD ने भारत में अपने सफर की शुरुआत e6 से की थी। बाद में इसमें एट्टो 3, सील, eMAX7 और सीलायन 7 को शामिल किया। अब, BYD भारत के लिए अपना सबसे अफॉर्डेबल मॉडल तैयार कर रही है। इसे एट्टो 3 के नीचे रखा जाएगा, जो हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा कर्व EV और सिएरा EV जैसी इलेक्ट्रिक C-सेगमेंट SUV को टक्कर देगी।
एट्टो 2 का एक्सटीरियर डिजाइन
इसके 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि एट्टो 2 से BYD की बिक्री बढ़ेगी और भारतीय बाजार में कंपनी की मौजूदगी और मजबूत होगी। चीन में इसे युआन अप (Yuan Up) और दक्षिण अमेरिकी देशों में युआन प्रो (Yuan Pro) के नाम से जाना जाता है। डाइमेंशन की बात करें तो, BYD एट्टो 2 की लंबाई 4,310 mm, चौड़ाई 1,830 mm और ऊंचाई 1,675 mm है। इसका व्हीलबेस 2,620 mm लंबा है।
एट्टो 2 में लगभग 400 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जिसे बढ़ाकर 1,340 लीटर तक किया जा सकता है। बाहर की तरफ, इसके डिजाइन की खासियतों में रग्ड बॉडी क्लैडिंग, स्लीक LED DRL सिग्नेचर और LED हेडलाइट्स, बड़े एलॉय व्हील्स, फ्लैप-स्टाइल डोर हैंडल, दिलचस्प C-पिलर एरिया, शानदार रियर रूफ स्पॉइलर और कनेक्टेड रियर LED टेल लाइट सिग्नेचर शामिल हैं।
लग्जरी इंटीरियर से लैस होगी
इंटीरियर की बात करें तो BYD एट्टो 2 में एक प्रीमियम केबिन है, जिसमें 15.6-इंच की रोटेट होने वाली इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 8.8-इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, फ्रंट और साइड एयरबैग्स, एडवांस्ड लेवल 2 ADAS और बहुत कुछ दिया गया है।
430 km रेंज होने का दावा
BYD एट्टो 2 EV में 64.8 kWh तक का बैटरी पैक दिया गया है, जो एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देता है। यह मोटर केवल फ्रंट व्हील्स को चलाती है। यह मोटर 201 bhp तक की पावर और 310 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इसकी रेंज 430 km (WLTP) तक होने का दावा किया गया है। BYD का वादा है कि यह कार 7.9 सेकंड में 0 से 100 km/h की रफ्तार पकड़ सकती है। इसमें DC फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी मिलती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें