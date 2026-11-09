चेन्नई में दौड़ती दिखाई BYD एट्टो 2, लग्जरी इंटीरियर और रेंज का हुआ खुलासा; भारत में जल्द होगी लॉन्च

चेन्नई में देखी गई BYD एट्टो 2 का टेस्ट मॉडल एक इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) लग रहा है। इस पर कोई कैमफ्लाज भी नहीं लगा था। इससे संकेत मिलता है कि इसकी लॉन्चिंग नजदीक हो सकती है। भारत में लॉन्च होने पर BYD एट्टो 2 कुछ इस तरह की दिख सकती है।

देश के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर कंपनियों में BDY का नाम भी शामिल है। कंपनी भारतीय बाजार में अपनी पोजीशन को धीरे-धीरे बढ़ा रही है। खास बात ये है कि इसकी लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड BMW, टेस्ला, मर्सिडीज-बेंज और वोल्वो जैसी कंपनियों की तुलना में काफी ज्यादा है। अभी कंपनी भारतीय बाजार में ATTO 3, eMAX 7, SEAL और SEALION 7 बेच रही है। अब उसकी ATTO 2 को चेन्नई में देखा गया है। इससे पता चलता है कि कंपनी अपनी एंट्री लेवल पोर्टफोलियो बढ़ाने की तैयारी कर रही है।

चेन्नई में देखी गई BYD एट्टो 2 का टेस्ट मॉडल एक इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) लग रहा है। इस पर कोई कैमफ्लाज भी नहीं लगा था। इससे संकेत मिलता है कि इसकी लॉन्चिंग नजदीक हो सकती है। भारत में लॉन्च होने पर BYD एट्टो 2 कुछ इस तरह की दिख सकती है।

पुराने फोटोज से यह साफ है कि BYD भारत में एट्टो 2 EV की टेस्टिंग कर रही है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि पिछले फोटोज में देखा गया था कि इसके पिछले बाएं हिस्से पर कोई फ्यूल फिलर कैप नहीं था, जबकि एट्टो 2 के PHEV DM-i वर्जन में पेट्रोल भरने के लिए वहां एक कैप होता है। इसके इलेक्ट्रिक वर्जन में यह कैप नहीं होता। जो टेस्ट मॉडल यहां देखा गया है, उसमें भी यह कैप नहीं था।

हालांकि, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि BYD भारत में एट्टो 2 का DM-i PHEV वर्जन भी लॉन्च कर सकती है। BYD ने भारत में अपने सफर की शुरुआत e6 से की थी। बाद में इसमें एट्टो 3, सील, eMAX7 और सीलायन 7 को शामिल किया। अब, BYD भारत के लिए अपना सबसे अफॉर्डेबल मॉडल तैयार कर रही है। इसे एट्टो 3 के नीचे रखा जाएगा, जो हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा कर्व EV और सिएरा EV जैसी इलेक्ट्रिक C-सेगमेंट SUV को टक्कर देगी।

एट्टो 2 का एक्सटीरियर डिजाइन इसके 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि एट्टो 2 से BYD की बिक्री बढ़ेगी और भारतीय बाजार में कंपनी की मौजूदगी और मजबूत होगी। चीन में इसे युआन अप (Yuan Up) और दक्षिण अमेरिकी देशों में युआन प्रो (Yuan Pro) के नाम से जाना जाता है। डाइमेंशन की बात करें तो, BYD एट्टो 2 की लंबाई 4,310 mm, चौड़ाई 1,830 mm और ऊंचाई 1,675 mm है। इसका व्हीलबेस 2,620 mm लंबा है।

एट्टो 2 में लगभग 400 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जिसे बढ़ाकर 1,340 लीटर तक किया जा सकता है। बाहर की तरफ, इसके डिजाइन की खासियतों में रग्ड बॉडी क्लैडिंग, स्लीक LED DRL सिग्नेचर और LED हेडलाइट्स, बड़े एलॉय व्हील्स, फ्लैप-स्टाइल डोर हैंडल, दिलचस्प C-पिलर एरिया, शानदार रियर रूफ स्पॉइलर और कनेक्टेड रियर LED टेल लाइट सिग्नेचर शामिल हैं।

लग्जरी इंटीरियर से लैस होगी

इंटीरियर की बात करें तो BYD एट्टो 2 में एक प्रीमियम केबिन है, जिसमें 15.6-इंच की रोटेट होने वाली इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 8.8-इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, फ्रंट और साइड एयरबैग्स, एडवांस्ड लेवल 2 ADAS और बहुत कुछ दिया गया है।