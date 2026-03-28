मार्केट में लॉन्च हुई 380 km रेंज वाली ये कार, कीमत ₹12.29 लाख; जानिए इसकी खासियत

Mar 28, 2026 04:44 pm IST

चीनी कंपनी BYD ने अपनी नई इलेक्ट्रिक हैचबैक Atto 1 को थाईलैंड के मार्केट में लॉन्च कर दिया है। बता दें कि इसकी शुरुआती कीमत थाईलैंड में 4.29 लाख थाई बहत यानी करीब 12.29 लाख रुपये से शुरू होती है।

चीनी कंपनी BYD ने अपनी नई इलेक्ट्रिक हैचबैक Atto 1 को थाईलैंड के मार्केट में लॉन्च कर दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात इसकी कीमत है। बता दें कि इसकी शुरुआती कीमत थाईलैंड में 4.29 लाख थाई बहत यानी करीब 12.29 लाख रुपये से शुरू होती है। इस कार का टॉप मॉडल भी लगभग 13.15 लाख रुपये तक जाता है। देखने में यह कार काफी मॉडर्न है जिसमें बंद ग्रिल, रेट्रो स्टाइल वाले डोर हैंडल और 16-इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं। कार के अंदर 10.1-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग और 6-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स इसे प्रीमियम अहसास देते हैं।

कितना मिलेगा रेंज तकनीकी तौर पर देखें तो BYD Atto 1 के टॉप मॉडल में 38.88kWh का ब्लेड एलएफपी बैटरी पैक दिया गया है। कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज करने पर यह कार 380 किलोमीटर (NEDC) तक की रेंज दे सकती है। इसकी मोटर 74bhp की पावर और 135Nm का टॉर्क जेनरेट करती है। चार्जिंग को आसान बनाने के लिए इसमें 40kW डीसी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही, इसमें एक खास 'रिवर्स चार्जिंग' (V2L) फीचर भी है जिससे आप कार की बैटरी से दूसरे बिजली के गैजेट्स भी चला सकते हैं।

कब आएगी भारत एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में किफायती इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती मांग को देखते हुए BYD इसे यहां जरूर उतारना चाहेगी। अगर यह भारत आती है तो इसका सीधा मुकाबला 2026 टाटा पंच ईवी से होगा। हालांकि, आंकड़ों के खेल में टाटा पंच ईवी फिलहाल भारी पड़ती नजर आती है। पंच ईवी 127.3bhp की ज्यादा पावर और 65kW की तेज चार्जिंग स्पीड भी ऑफर करती है। ऐसे में BYD को अपनी 'ब्लेड बैटरी' तकनीक और इलेक्ट्रिक टेलगेट जैसे फीचर्स के दम पर ही ग्राहकों को लुभाना होगा।