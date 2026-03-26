380 KM की रेंज, 6 एयरबैग, ADAS जैसी सेफ्टी, कीमत ₹12.32 लाख; BYD ने लॉन्च की ये तगड़ी ई-कार
BYD ने अपनी सबसे छोटी और किफायती EV BYD Atto 1 को थाईलैंड में लॉन्च कर दिया है। भारतीय बाजार में इसकी कीमत करीब ₹12.32 लाख (एक्स-शोरूम) है। इसमें LED लाइट्स, फ्लोटिंग रूफ डिजाइन और 15-इंच अलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
BYD ने अपनी सबसे छोटी और किफायती EV BYD Atto 1 को थाईलैंड में लॉन्च कर दिया है। करीब ₹12.32 लाख की शुरुआती कीमत के साथ यह कार खासतौर पर शहर में चलाने वालों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। कॉम्पैक्ट साइज (लगभग 3.9 मीटर लंबाई) और मॉडर्न डिजाइन के साथ यह कार पहली नजर में ही प्रीमियम फील देती है। इसमें LED लाइट्स, फ्लोटिंग रूफ डिजाइन और 15-इंच अलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे युवाओं के लिए आकर्षक बनाते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
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BYD Atto 3
₹ 24.99 - 33.99 लाख
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
Tata Harrier EV
₹ 21.49 - 30.23 लाख
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
इंटीरियर कैसी है?
इसके इंटीरियर की बात करें तो अट्टो 1 (Atto 1) में 7-इंच डिजिटल डिस्प्ले और 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो एंड्रॉएड ऑटो (Android Auto) और एप्पल कारप्ले (Apple CarPlay) सपोर्ट करता है। इसके अलावा ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, PM2.5 एयर फिल्टर, वायरलेस चार्जिंग और पावर्ड सीट जैसे फीचर्स इसे और भी प्रीमियम बनाते हैं।
6 एयरबैग और ADAS जैसे एडवांस फीचर्स
सेफ्टी के मामले में भी यह पीछे नहीं है। इसमें 6 एयरबैग और ADAS जैसे एडवांस फीचर्स (जैसे एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्ट) इसमें दिए गए हैं।
करीब 380 किमी. (क्लेम्ड) रेंज
परफॉर्मेंस की बात करें तो यह कार शहर के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें स्मूथ और आसान ड्राइविंग पर फोकस है। इसका टॉप वैरिएंट 38.88 kWh बैटरी के साथ आता है, जो करीब 380 किमी. (क्लेम्ड) रेंज देता है। वहीं, बेस वैरिएंट में छोटी बैटरी के साथ लगभग 300 किमी. की रेंज मिलती है।
BYD Atto 1 उन ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑप्शन बनकर सामने आई है, जो कम कीमत में स्टाइलिश, फीचर-लोडेड और अच्छा रेंज देने वाली सिटी EV खरीदना चाहते हैं।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
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