इस कंपनी ने कर दिया कमाल... सिर्फ 9 मिनट में 97% चार्ज हो जाएगी बैटरी, फिर 1036Km तक दौड़ेगी कार

चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी BYD ने अपनी सेकंड जेनरेशन ब्लेड बैटरी के साथ एक नया चार्जिंग सिस्टम पेश किया है। इसे उसने FLASH चार्जिंग टेक्नोलॉजी का नाम दिया है। इस टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रिक गाड़ी की चार्जिंग स्पीड का नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने इसकी घोषणा 6 मार्च, 2026 को चीन के शेनझेन में की। कंपनी इसे 2020 में ओरिजिनल ब्लेड बैटरी के लॉन्च के बाद से अपना सबसे बड़ा बैटरी डेवलपमेंट बताती है। ये टेक्नोलॉजी दुनियाभर के बाजारों में अहम रोल प्ले करेगी। खासकर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर लगने वाला टाइम कम हो जाएगा।

सिर्फ 9 मिनट में 97% बैटरी चार्ज

कंपनी का कहना है कि नई बैटरी 5 मिनट में 10% से 70% तक चार्ज हो सकती है। वहीं, 9 मिनट में 97% तक पहुंच जाती है। BYD का कहना है कि -30°C जैसे कम तापमान में 20% से 97% तक चार्ज होने में कमरे के तापमान पर चार्ज करने की तुलना में सिर्फ 3 मिनट ज्यादा लगते हैं। ठंड के मौसम का यह आंकड़ा उत्तरी यूरोप और उत्तरी अमेरिकी बाजारों में ध्यान खींच सकता है, जहां कम तापमान पर बैटरी का खराब होना इलेक्ट्रिक गाड़ियों से ग्राहकों की नाराजगी का एक लगातार कारण रहा है।

चार्जिंग की लंबी लाइन खत्म होंगी

BYD के चेयरमैन और प्रेसिडेंट वांग चुआनफू ने इस घोषणा को उन दो समस्याओं का सीधा जवाब बताया, जिन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री पूरी तरह से हल नहीं कर पाई है। यानी धीमी चार्जिंग स्पीड और ठंड के मौसम में बैटरी की परफॉर्मेंस में कमी। कई मार्केट में कंज्यूमर रिसर्च में रेंज एंग्जायटी और पब्लिक छुट्टियों के दौरान पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों पर लंबी लाइनों को EV अपनाने में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक बताया गया है। वांग ने कहा कि इंडस्ट्री इन चिंताओं को ठीक से दूर करने में नाकाम रही, जिससे ड्राइवरों पर प्रैक्टिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरह की लागत आई है।

6 साल की रिसर्च और डेवलपमेंट

BYD का कहना है कि सेकंड जनरेशन की ब्लेड बैटरी 6 साल की रिसर्च और डेवलपमेंट का नतीजा है। कंपनी जिस मुख्य इंजीनियरिंग चुनौती को हल करना चाहती थी। फास्ट चार्जिंग और हाई एनर्जी डेंसिटी के बीच लंबे समय से चली आ रही समस्या, पारंपरिक बैटरी डिजाइन में एक को ऑप्टिमाइज करने पर आमतौर पर दूसरे की कीमत चुकानी पड़ती है। BYD का कहना है कि उसने पहली जनरेशन की ब्लेड बैटरी के मुकाबले एनर्जी डेंसिटी में 5% की बढ़ोतरी की है। साथ ही, चार्जिंग स्पीड में भी सुधार किया है। इस कॉम्बिनेशन को कंपनी एक अहम कदम के तौर पर पेश कर रही है।

इंटेलिजेंट थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम दिया इसे पाने के लिए बैटरी एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करती है जिसे BYD "लिथियम-आयन हाई-स्पीड चैनल" कहता है, जिसके बारे में कंपनी का कहना है कि यह तेजी से चार्ज होने के दौरान अंदर गर्मी पैदा होने को कम करता है। इसे BYD "फुल-स्पेक्ट्रम इंटेलिजेंट थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम" के साथ जोड़ा गया है, जिसे अलग-अलग तरह के हालात में तापमान को रेगुलेट करने और कड़ाके की सर्दी हो या तेज गर्मी, लगातार परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है।

कंपनी का कहना है कि बैटरी ने कई सेफ्टी टेस्ट पास किए हैं जो चीन के नेशनल स्टैंडर्ड से बेहतर हैं। इसमें थर्मल रनअवे से जुड़े टेस्ट भी शामिल हैं, यह वह फेलियर मोड है जिसमें बैटरी सेल बेकाबू होकर ज्यादा गरम हो जाती है, जिससे आग लग सकती है। BYD ने अपने बैटरी कम्युनिकेशन में सेफ्टी को एक बार-बार आने वाला टॉपिक बनाया है। अपनी पहली जनरेशन की ब्लेड बैटरी को कुछ हद तक इस फेलियर मोड के प्रति इसके रेजिस्टेंस के आधार पर मार्केट किया गया था।

हल्के स्ट्रक्चर से रेंज 1036Km होगी

सेकंड जनरेशन की बैटरी DENZA Z9GT में कमर्शियल डेब्यू करेगी, जो BYD की प्रीमियम DENZA गाड़ी लाइन का एक मॉडल है। कंपनी का कहना है कि Z9GT, जिसमें हल्के वजन का बॉडी स्ट्रक्चर भी है, एक बार चार्ज करने पर 1036Km की रेंज देता है। यह आंकड़ा, अगर स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन में वेरिफाई हो जाता है, तो यह अभी मौजूद सबसे लंबी रेंज वाले प्रोडक्शन EV में से एक होगा।