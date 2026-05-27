BYD ला रहा चार नई कार, लिस्ट में छोटी हैचबैक के साथ नई सील और Sealion 6 भी

BYD भारत में अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए बीवाईडी भारतीय बाजार में अपनी कुछ धाकड़ कारें लाने वाला है। इनमें Sealion 6, ऐटो 2 और सील का नेक्स्ट जेनरेशन शामिल है।

BYD इंडियन कार मार्केट में अपनी पकड़ को लगातार मजबूत कर रहा है। कंपनी भारत में सीलायन, 7 सील और ऐटो 3 जैसी बेहतरीन कारें ऑफर कर रही है, जिन्हें बायर्स खूब पसंद भी कर रहे हैं। अब कंपनी अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बीवाईडी भारतीय बाजार में अपनी कुछ धाकड़ कारें लाने वाला है। इनमें Sealion 6, ऐटो 2 और सील का नेक्स्ट जेनरेशन शामिल है। तो आइए डीटेल में जानते हैं इन अपकमिंग कारों के बारे में।

BYD Seal New Generation ग्लोबल मार्केट में एंट्री के बाद BYD भारत में भी अपनी न्यू जेनरेशन सील इलेक्ट्रिक सेडान लॉन्च करने की तैयारी में है। यह प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेडान BYD के अपग्रेडेड ई-प्लेटफॉर्म 3.0 इवो आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। इसमें डिजाइन, बैटरी और टेक्नोलॉजी में कई सुधार किए गए हैं। नई सील अपने शानदाक कूपे जैसे डिजाइन के साथ ही आएगी, लेकिन अब इसमें इंप्रूव्ड एलईडी हेडलाइट्स, अपडेटेड कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स, रीडिजाइन किए गए बंपर और नए अलॉय वील्स मिलेंगे। BYD का दावा है कि अपडेटेड मॉडल 705 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है।

BYD Dolphin BYD भारत में अपनी किफायती इलेक्ट्रिक हैचबैक, डॉल्फिन ईवी, लॉन्च करने की तैयारी में है। यह मॉडल देश में BYD की एंट्री-लेवल ईवी होगी और इसकी कीमत 10 से 12 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है। डॉल्फिन BYD अपग्रेडेड ई-प्लेटफॉर्म 3.0 आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगी। इसमें कंपनी की ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें 32 kWh और 45 kWh का बैटरी पैक ऑप्शन दिया जा सकता है। यह लगभग 420 किलोमीटर की रेंज ऑफर करेंगे। फीचर्स की बात करें तो, इस हैचबैक में रोटेटेबल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस कनेक्टिविटी और लेवल 2 ADAS सुरक्षा फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

BYD Atto 2 मिड-साइज एटो 3 के अलावा, कंपनी भारत में किफायती ईवी एसयूवी सेगमेंट में एटो 2 भी लॉन्च करेगी। इस कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग करते हुए देखा जा चुका है। यह टाटा कर्व.ईवी, एमजी जेडएस ईवी और हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। एटो 2 बीवाईडी के ई-प्लेटफॉर्म 3.0 पर बेस्ड होगी और दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आएगी। इनमें 51.1 kWh और 64.8 kWh की यूनिट शामिल होंगी।

बड़ी बैटरी वाला वर्जन 420 किमी तक की रेंज देगा और 174 बीएचपी पावर और 290 एनएम टॉर्क जनरेट करेगा। फीचर्स की बात करें तो, इसमें 12.8 इंच का रोटेटिंग टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, लेवल 2 ADAS और वीइकल-टू-लोड कैपेबिलिटी मिलेगी। इसकी कीमत 18 से 25 लाख रुपये के बीच होने की उम्मीद है। यह 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में एंट्री कर सकती है।