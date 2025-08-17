गुड न्यूज: अगस्त में टोयोटा की नंबर-1 कार खरीदने पर कर सकते हैं करीब ₹60000 की बचत; जानिए खासियत
टोयोटा इनोवा (Toyota Innova) खरीदने पर अगस्त, 2025 के दौरान ग्राहक अधिकतम 59,400 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। हालांकि, टोयोटा इनोवा लाइनअप में सीधे कैश डिस्काउंट नहीं है।
अगले कुछ दिनों में टोयोटा इनोवा खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, टोयोटा इनोवा (Toyota Innova) खरीदने पर अगस्त, 2025 के दौरान ग्राहक अधिकतम 59,400 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। हालांकि, टोयोटा इनोवा लाइनअप में सीधे कैश डिस्काउंट नहीं है लेकिन इसमें 15,000 रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट और 44,400 रुपये की रग्ड किट शामिल है। डिस्काउंट या बेनिफिट्स की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं।
धांसू हैं कार के फीचर्स
टोयोटा इनोवा को भारत में सबसे भरोसेमंद और कम्फर्टेबल एमपीवी माना जाता है। इसमें स्पेस और प्रैक्टिकैलिटी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलता है। इनोवा में बड़े और आरामदायक सीट्स, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, एंबिएंट लाइटिंग और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही, 360-डिग्री कैमरा, 7-एयरबैग्स और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स इसे और भी प्रीमियम बनाते हैं।
इतनी है कीमत
पावरट्रेन की बात करें तो टोयोटा इनोवा में 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिलता है। पेट्रोल इंजन 174bhp की अधिकतम पावर और 205Nm का पीक टॉर्क देता है। जबकि हाइब्रिड वैरिएंट 186bhp की पावर के साथ बेहतर माइलेज भी ऑफर करता है। कीमत की बात करें तो टोयोटा इनोवा की रेंज लगभग 19 लाख से शुरू होकर 30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।
डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
