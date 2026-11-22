मारुति सुजुकी ने अपनी सेलेक्टेड कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नई कीमतें आज यानी 22 नवंबर 2026 से लागू हो गई हैं। कंपनी ने लगातार बढ़ रही कॉस्ट के दबाव को प्राइसिंग में बदलाव की वजह बताया है।

मारुति सुजुकी की कार लेने की सोच रहे हैं, तो अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। कंपनी ने अपनी सेलेक्टेड कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नई कीमतें आज यानी 22 नवंबर 2026 से लागू हो गई हैं। कंपनी के मुताबिक प्रभावित मॉडल्स की कीमतों में वॉल्यूम-वेटेड एवरेज बढ़ोतरी करीब 0.31% होगी। कंपनी ने लगातार बढ़ रही कॉस्ट के दबाव को प्राइसिंग में बदलाव की वजह बताया है। मारुति सुजुकी का कहना है कि वह कॉस्ट कम करने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन बढ़े हुए खर्च का कुछ हिस्सा कस्टमर्स तक पहुंचाना जरूरी हो गया था।

कितनी महंगी हुईं मारुति की कारें? कंपनी ने सेलेक्टेड मॉडल्स पर औसतन करीब 0.31% की कीमत बढ़ोतरी की बात कही है। हालांकि, यह वॉल्यूम-वेटेड एवरेज है। अलग-अलग कारों और उनके वेरिएंट के हिसाब से कीमतों में बदलाव अलग हो सकता है। फिलहाल, मारुति सुजुकी ने उन मॉडल्स की लिस्ट जारी नहीं की है, जिनकी कीमतें बढ़ाई गई हैं। साथ ही हर कार और वेरिएंट पर कितना प्राइस हाइक हुआ है, इसकी जानकारी भी सामने नहीं आई है। ऐसे में अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको अपडेटेड कीमतों की सटीक जानकारी के लिए अपने नजदीकी ऑथराइज्ड डीलरशिप से जरूर कॉन्टैक्ट कर लेना चाहिए।

इसलिए बढ़ी कारों की कीमतें मारुति सुजुकी ने कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे लगातार बढ़ रही कॉस्ट के दबाव को वजह बताया है। कार बनाने वाली कंपनियों को कच्चे माल, कंपोनेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन से जुड़े दूसरे खर्चों में बदलाव का सामना करना पड़ता है। इससे व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। कंपनी के मुताबिक उसने इन खर्चों को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालना पड़ रहा है। हालांकि, कंपनी ने यह भी कहा है कि ग्राहकों पर इसका असर कम से कम रखने की कोशिश की गई है। कीमतों में बढ़ोतरी के ऐलान के अलावा मारुति सुजुकी 26 नवंबर 2026 को इन्वेस्टर्स के साथ एक बैठक भी करने वाली है। कंपनी ने इसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को दी है।