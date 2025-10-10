दिवाली धमाका! ब्रेजा, नेक्सन के टक्कर वाली इस SUV पर होगी ₹50000 तक की बचत, ऑफर अक्टूबर तक वैलिड

भारतीय मार्केट में कॉम्पैक्ट एसयूवी की डिमांड लगातार तेज होती जा रही है। इस सेगमेंट में टाटा नेक्सन, पंच, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, मारुति ब्रेजा और महिंद्रा XUV 3XO जैसी एसयूवी खूब पॉपुलर है।

Fri, 10 Oct 2025 11:59 AM

भारतीय मार्केट में कॉम्पैक्ट एसयूवी की डिमांड लगातार तेज होती जा रही है। इस सेगमेंट में टाटा नेक्सन, पंच, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, मारुति ब्रेजा और महिंद्रा XUV 3XO जैसी एसयूवी खूब पॉपुलर है। अगर आप भी इस दिवाली इस सेगमेंट की नई एसयूवी खरीदने जा रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, किआ अपनी एसयूवी सोनेट पर इस अक्टूबर बंपर छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान किआ सोनेट (Kia Sonet) पर अधिकतम 50,000 रुपये तक की बचत कर सकत हैं।

अक्टूबर तक वैलिड है ऑफर बता दें कि इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा एक्सचेंज बोनस और कॉरपोरेट छूट भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि यह ऑफर सिर्फ अक्टूबर, 2025 तक ही वैलिड है। आइए जानते हैं किआ सोनेट के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

दमदार इंजन से लैस है एसयूवी अगर पावरट्रेन की बात करें तो किआ सोनेट में 3 इंजन ऑप्शन दिया गया है। पहला 1.0 लीटर टर्बो पैट्रोल इंजन है जो 120bhp की अधिकतम पावर और 172Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करती है। दूसरा इंजन 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल से लैस है जो 83bhp की अधिकतम पावर और 115Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करती है। जबकि तीसरा ऑप्शन 1.5 लीटर डीजल इंजन का दिया गया है जो अधिकतम 116bhp की पावर और 250Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है।

इतनी है किआ सोनेट की कीमत किया सोनेट की मार्केट में शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.30 लाख रुपये है जो टॉप मॉडल में 14 लाख रुपये तक जाती है। किआ सोनेट एक 5-सीटर कार है जिसमें ग्राहकों को 10.25-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं।