Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Toyota की इस धांसू SUV पर तगड़ा ऑफर, होगा 1 लाख रुपये तक का फायदा,

Mar 09, 2026 03:02 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कंपनी अपनी पॉप्युलर एसयूवी - Urban Cruiser Hyryder पर इस महीनें बंपर डील दे रही है। इसमें आप इस एसयूवी को 1 लाख रुपये तक के बेनिफिट के साथ खरीद सकते हैं। यह धमाकेदार ऑफर मार्च के आखिर तक लाइव रहेगा।

Toyota की इस धांसू SUV पर तगड़ा ऑफर, होगा 1 लाख रुपये तक का फायदा,

टोयोटा की कार लेने की सोच रहे हैं, तो अब देर करने से कोई फायदा नहीं। कंपनी अपनी पॉप्युलर एसयूवी - Urban Cruiser Hyryder पर इस महीनें बंपर डील दे रही है। Gaadiwaadi की रिपोर्ट के अनुसार ऑफर में आप इस एसयूवी को 1 लाख रुपये तक के बेनिफिट के साथ खरीद सकते हैं। यह धमाकेदार ऑफर मार्च के आखिर तक लाइव रहेगा। यह डील एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और जम्मू-कश्मीर में दी जा रही है। 2022 में लॉन्च हुई टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर ने डोमेस्टिक मिडसाइज एसयूवी सेगमेंट में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 10.94 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के कॉम्पिटीटिव प्राइसिंग के साथ इस एसयूवी को ग्राहकों का भरपूर प्यार मिला है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं

सेल्फ-चार्जिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम है खूबी

हाल में इस मॉडल ने अपने बड़े प्रोडक्ट रेंज और हाइब्रिड वेरिएंट से मिलने वाली बचत के दम पर दो लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। अर्बन क्रूजर हाइराइडर इनोवा सीरीज और फॉर्च्यूनर के साथ भारत में जापानी मैन्युफैक्चरर की सबसे अधिक बिकने वाली पैसेंजर वीइकल में से एक है। इस एसयूवी की सबसे बड़ी खासियत इसका सेल्फ-चार्जिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम है। हाइब्रिड पावरट्रेन में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, टोयोटा हाइब्रिड सिस्टम (टीएचएस) और एक इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन है। टोयोटा के अनुसार यह एसयूवी 40 पर्सेंट तक की दूरी और 60 पर्सेंट समय तक इलेक्ट्रिक पावर पर चल सकती है, जिससे कम लोड होने पर इंजन अपने आप बंद हो जाता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Toyota Urban Cruiser Hyryder

Toyota Urban Cruiser Hyryder

₹ 10.95 - 19.76 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Hector

MG Hector

₹ 11.99 - 18.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Grand Vitara

Maruti Suzuki Grand Vitara

₹ 10.77 - 19.72 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Victoris

Maruti Suzuki Victoris

₹ 10.5 - 19.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Jimny

Maruti Suzuki Jimny

₹ 12.31 - 14.45 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Kushaq

Skoda Kushaq

₹ 10.66 - 18.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Hyryder
ये भी पढ़ें:हुंडई की बढ़ेगी टेंशन, क्रेटा इलेक्ट्रिक को टक्कर देने आ रही यह धाकड़ SUV

27.97 kmpl की फ्यूल एफीशिएंसी

इस शानदार सेटअप की मदद से 27.97 kmpl की फ्यूल एफीशिएंसी मिलती है। दमदार हाइब्रिड ऑप्शन के अलावा एसयूवी नियो ड्राइव माइल्ड-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ भी आती है, जिसमें इंटीग्रेटेड स्टार्टर जेनरेटर (आईएसजी) के साथ 1.5 लीटर का K-सीरीज पेट्रोल इंजन लगा है। यह इंजन 100.5 hp और 135 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ ऑफर किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:BMW की इस SUV का स्पेशल एडिशन, बिकेंगी मात्र 120 यूनिट, बंद होगा प्रोडक्शन

जबर्दस्त लुक और गजब के फीचर

ग्राहक वेरिएंट के आधार पर टू-वील ड्राइव और ऑल-वील ड्राइव कॉन्फिगरेशन में से भी चुन सकते हैं। डिजाइन की बात करें तो, इसमें क्रिस्टल एक्राइलिक ग्रिल सेक्शन, ट्विन एलईडी डीआरएल, शानदार बॉडी लाइन्स और 17 इंच के अलॉय वील्स दिए गए हैं। केबिन में आपको वेंटिलेटेड लेदर सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और आठ तरह से पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देखने को मिलेगा।

ये भी पढ़ें:टोयोटा की इस गाड़ी ने किया कमाल, 663% बढ़ी सेल, हाइराइडर ने भी दिखाया दम

इस एसयूवी में आई-कनेक्ट के जरिए 55 कनेक्टेड फीचर्स, वायरलेस ऐपल कारप्ले और ऐंड्रॉयड ऑटो के साथ 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैडल शिफ्टर्स और वायरलेस चार्जिंग के साथ कई ऑप्शन मिलेंगे। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, वीइकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा और ISOFIX माउंट्स दिए गए हैं।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
Toyota Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।