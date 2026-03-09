Toyota की इस धांसू SUV पर तगड़ा ऑफर, होगा 1 लाख रुपये तक का फायदा,

Mar 09, 2026 03:02 pm IST

टोयोटा की कार लेने की सोच रहे हैं, तो अब देर करने से कोई फायदा नहीं। कंपनी अपनी पॉप्युलर एसयूवी - Urban Cruiser Hyryder पर इस महीनें बंपर डील दे रही है। Gaadiwaadi की रिपोर्ट के अनुसार ऑफर में आप इस एसयूवी को 1 लाख रुपये तक के बेनिफिट के साथ खरीद सकते हैं। यह धमाकेदार ऑफर मार्च के आखिर तक लाइव रहेगा। यह डील एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और जम्मू-कश्मीर में दी जा रही है। 2022 में लॉन्च हुई टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर ने डोमेस्टिक मिडसाइज एसयूवी सेगमेंट में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 10.94 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के कॉम्पिटीटिव प्राइसिंग के साथ इस एसयूवी को ग्राहकों का भरपूर प्यार मिला है।

सेल्फ-चार्जिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम है खूबी हाल में इस मॉडल ने अपने बड़े प्रोडक्ट रेंज और हाइब्रिड वेरिएंट से मिलने वाली बचत के दम पर दो लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। अर्बन क्रूजर हाइराइडर इनोवा सीरीज और फॉर्च्यूनर के साथ भारत में जापानी मैन्युफैक्चरर की सबसे अधिक बिकने वाली पैसेंजर वीइकल में से एक है। इस एसयूवी की सबसे बड़ी खासियत इसका सेल्फ-चार्जिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम है। हाइब्रिड पावरट्रेन में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, टोयोटा हाइब्रिड सिस्टम (टीएचएस) और एक इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन है। टोयोटा के अनुसार यह एसयूवी 40 पर्सेंट तक की दूरी और 60 पर्सेंट समय तक इलेक्ट्रिक पावर पर चल सकती है, जिससे कम लोड होने पर इंजन अपने आप बंद हो जाता है।

27.97 kmpl की फ्यूल एफीशिएंसी इस शानदार सेटअप की मदद से 27.97 kmpl की फ्यूल एफीशिएंसी मिलती है। दमदार हाइब्रिड ऑप्शन के अलावा एसयूवी नियो ड्राइव माइल्ड-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ भी आती है, जिसमें इंटीग्रेटेड स्टार्टर जेनरेटर (आईएसजी) के साथ 1.5 लीटर का K-सीरीज पेट्रोल इंजन लगा है। यह इंजन 100.5 hp और 135 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ ऑफर किया जा रहा है।

जबर्दस्त लुक और गजब के फीचर ग्राहक वेरिएंट के आधार पर टू-वील ड्राइव और ऑल-वील ड्राइव कॉन्फिगरेशन में से भी चुन सकते हैं। डिजाइन की बात करें तो, इसमें क्रिस्टल एक्राइलिक ग्रिल सेक्शन, ट्विन एलईडी डीआरएल, शानदार बॉडी लाइन्स और 17 इंच के अलॉय वील्स दिए गए हैं। केबिन में आपको वेंटिलेटेड लेदर सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और आठ तरह से पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देखने को मिलेगा।