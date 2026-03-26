महंगे पेट्रोल को छोड़ ये सस्ती EV खरीदें, 5 साल में फ्री हो जाएगी आपकी कार; हर महीने ₹11760 बचेंगे
अमेरिका-इजरायल-ईरान युद्ध का असर अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर तेजी से अपना असर दिखा रहा है। बिहार में पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़त हुई है। इससे इसकी कीमत 105.35 रुपए से बढ़कर 110.35 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं, डीजल की कीमत में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है।
अमेरिका-इजरायल-ईरान युद्ध का असर अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर तेजी से अपना असर दिखा रहा है। बिहार में पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़त हुई है। इससे इसकी कीमत 105.35 रुपए से बढ़कर 110.35 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं, डीजल की कीमत में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। इससे इसकी नई कीमत 94.58 प्रति लीटर पहुंच गई है। आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और भी इजाफा देखने को मिल सकता है। फ्यूल की बढ़ती कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक कार ग्राहकों के लिए बढ़िया ऑप्शन बन सकती हैं। खासकर MG कॉमेट EV देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है, जिसकी कीमत सिर्फ 749,800 रुपए से शुरू हैं।
MG कॉमेट EV का खर्च और पेट्रोल कार से सालाना बचत
MG कॉमेट EV फुल चार्ज होने पर करीब 18 यूनिट लेती है। यदि 1 यूनिट की कीमत 8 रुपए मानी जाए तो 18 यूनिट का खर्च 144 रुपए हो जाता है। वहीं, कंपनी इसकी रेंज को लेकर 230Km का दावा करती है, जबकि इसकी रियल रेज 200Km के करीब है। यानी 1Km का खर्च करीब 72 पैसे आता है। जबकि पेट्रोल कार शहर के अंदर 100 रुपए पेट्रोल में औसतन 15Km/l का माइलेज देती है। ऐसे में 1Km का खर्च 6.60 रुपए हो जाता है। यानी कॉमेट EV से प्रति किलोमीटर लगभग 5.88 रुपए की बच होगी।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.34 लाख
ऐसे में यदि आप कॉमेट को हर महीने औसतन 2000Km और साल में औसत 24000Km चलाते हैं, तब महीने में करीब 11,760 रुपए और साल में करीब 141,120 रुपए की बचत कर सकते हैं। इस कैलकुलेशन से आप 5 साल में करीब 705,600 रुपए की बचत करेंगे। इतना ही नहीं, यदि आप कार की रनिंग 2000Km से ज्यादा करते हैं तब बचत में भी इजाफा होगा। कुल मिलाकर आप 5 साल के अंदर ही इस कार की कीमत वसूल लेंगे। बता दें कि कंपनी इस कार की बैटरी पर लाइफ टाइम वारंटी दे रही है।
MG कॉमेट EV के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
इसका डिजाइन वूलिंग एयर EV से मिलता है। कॉमेट EV की लंबाई 2974mm, चौड़ाई 1505mm और ऊंचाई 1640mm है। इसका व्हीलबेस 2010mm है। टर्निंग रेडियस सिर्फ 4.2 मीटर है, जो बिजी सड़कों पर ड्राइविंग के लिए या तंग जगहों में पार्किंग के लिए वरदान है। MG कॉमेट ईवी में क्लोज्ड फ्रंट ग्रिल, फुल-चौड़ाई वाली LED स्ट्रिप, स्लीक हेडलैंप दिया है। इसमें बड़े आकार के डोर, स्पोर्टी एलॉय व्हील और एक फ्लैट रियर सेक्शन दिया है।
इसमें 10.25-इंच की स्क्रीन, एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक डिजिटल क्लस्टर दिया है। यूजर्स कई प्रकार की सुविधाओं का उपयोग करने के लिए अपने डिवाइस को पेयर करने में सक्षम होंगे। इसमें म्यूजिक, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, मौसम की जानकारी और रीयल-टाइम ट्रैफिक अपडेट की डिटेल मिलेगी। MG कॉमेट ईवी को 4 कलर ऑप्शन बे (नीला), सेरेनिटी (हरा), सनडाउनर (नारंगी) और फ्लेक्स (लाल) में खरीद पाएंगे।
MG कॉमेट ईवी GSEV प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इसे खासतौर पर शहरी यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। हालांकि, कार अपने कॉम्पैक्ट आकार के कारण थोड़ी नाजुक दिख सकती है। इसमें 12 इंच के पहियों के साथ टायर का आकार 145/70 है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं जबकि रियर में ड्रम ब्रेक मिलते हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।