बाइक के साथ 12748 रुपये की ऐक्सेसरीज फ्री, 10 साल की एक्सटेंडेड वॉरंटी भी

Feb 16, 2026 04:28 pm IST

KTM की बाइक लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए तगड़ा ऑफर है। एचटी की रिपोर्ट के अनुसार कुछ डीलरशिप्स पर KTM 250 Adventure खरीदने वाले ग्राहकों को 12748 रुपये की ऐक्सेसरीज फ्री दी जा रही हैं। साथ ही 10 साल की एक्सटेंडेड वॉरंटी भी ऑफर की जा रही है। इस पैकेज में टूरिंग सीट, हेडलाइट प्रोटेक्टर, मडफ्लैप एक्सटेंशन, लोअर फेंडर, सेंटर स्टैंड और बाइक कवर शामिल हैं। इसकी अवेलेबिलिटी लोकेशन के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। ऐसे में बाइक खरीदने के इच्छुक ग्राहकों सटीक जानकारी के लिए अपने नजदीकी ऑथराइज्ड शोरूम से संपर्क करना होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया है कि ये बेनिफिट 28 फरवरी तक उपलब्ध रहेंगे।

लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के दौरान बेहतर कुशनिंग और सपोर्ट टूरिंग सीट को स्टैंडर्ड फैक्ट्री सीट की तुलना में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के दौरान बेहतर कुशनिंग और सपोर्ट ऑफर करने के लिए डिजाइन किया गया है। किट में हेडलाइट प्रोटेक्टर भी शामिल है, जो लैंप को उड़ने वाले मलबे और पत्थरों से बचाता है। कीचड़ और सड़क की गंदगी से निपटने के लिए, निचला फेंडर और मडफ्लैप एक्सटेंशन मिलकर काम करते हैं और मानसून राइड या ऑफ-रोड आउटिंग के दौरान बाइक को ज्यादा गंदा होने से बचाते हैं। सेंटर स्टैंड प्रैक्टिकैलिटी को बढ़ाता है, जिससे चेन की सफाई और लुब्रिकेशन आसान हो जाता है और पंचर जैसा छोटा-मोटा रिपेयर भी आसानी से हो जाता है।

पैकेज में एक बाइक कवर भी शामिल इस पैकेज में एक बाइक कवर भी शामिल है जो पार्क करते समय KTM 250 Adventure को धूल, धूप और अन्य बाहरी तत्वों से बचाता है। 10 साल की एक्सटेंडेड वारंटी ओनरशिप के भरोसे को और बढ़ाती है, जिससे लंबे समय तक ग्राहक बाइक को लेकर टेंशन फ्री रह सकते हैं। 2025 KTM 250 एडवेंचर में 250cc का सिंगल सिलेंडर, SOHC, लिक्विड-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन लगा है। यह इंजन 9250 rpm पर 30.5 bhp की ताकत और 7250 rpm पर 25 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जेनरेट करता है। इसकी ताकत इसे आरामदायक हाईवे क्रूजिंग के लिए कैपेबल बनाती है। साथ ही यह हल्के-फुल्की ऑफ-रोडिंग के लिए भी शानदार है।