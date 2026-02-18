1 कार खरीदो, दूसरी फ्री; ग्राहकों के लिए आया गजब का ऑफर, लेने के लिए लाइन लगा रहे लोग

Feb 18, 2026 10:20 pm IST

सिट्रोएन का एक डीलरशिप सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस लेने पर C3 X बिल्कुल फ्री में दे रही है। इसका मतलब है कि सिट्रोएन की एक कार खरीदने पर एक कार फ्री मिल रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

कार बाजार में अक्सर डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर सुनने को मिलते हैं, लेकिन तमिलनाडु के कोयंबटूर से एक ऐसा ऑफर सामने आया है, जिसने सबको चौंका दिया है। कोयंबटूर स्थित डीलरशिप SGA सिट्रोएन (Citroen) सीमित समय के लिए एक खास स्कीम चला रही है। अगर आप सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस (Citroen C5 Aircross) खरीदते हैं, तो आपको सिट्रोएन C3 X (Citroen C3 X) बिल्कुल मुफ्त मिल सकती है। हालांकि, यह ऑफर स्टॉक उपलब्धता पर निर्भर है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

C5 एयरक्रॉस: प्रीमियम SUV का दम

सिट्रोएन (Citroen) की फ्लैगशिप SUV C5 एयरक्रॉस (Aircross) की कीमत करीब ₹37.4 लाख (एक्स-शोरूम) है और यह पूरी तरह लोडेड वेरिएंट में आती है।

इंजन और पावर

इसमें 2.0-लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 177 hp की पावर और 400 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है।

डिजाइन और फीचर्स

2022 फेसलिफ्ट के बाद इसमें ट्विन LED DRLs, 18-इंच अलॉय व्हील, 10-इंच टचस्क्रीन, 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, 6 एयरबैग और एडवांस सेफ्टी सिस्टम मिलते हैं। इसमें 4 एक्सटीरियर कलर विकल्प भी मिलते हैं।

अब बात करें “फ्री” C3 X की तो अगस्त 2025 में लॉन्च हुई C3 X को हाल ही में 15 नए अपडेट्स मिले हैं। इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस कनेक्टिविटी, 360-डिग्री कैमरा, पुश-बटन स्टार्ट, LED लाइटिंग पैकेज, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और 180 mm ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है।

इंजन विकल्प

इसमें 1.2L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (82 PS) और 1.2L टर्बो पेट्रोल (110 PS) इंजन मिलता है। ये मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्प के साथ आती है। टर्बो वर्जन 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार 10 सेकंड से कम में पकड़ सकता है और लगभग 19.3 kmpl माइलेज देता है।

क्या यह डील फायदेमंद है?

अगर आप पहले से ₹37 लाख की प्रीमियम SUV खरीदने की सोच रहे हैं और साथ में फैमिली के लिए एक दूसरी कार भी चाहिए, तो यह ऑफर बेहद आकर्षक साबित हो सकता है। हालांकि, ध्यान रखें कि ऑफर सीमित समय और स्टॉक पर निर्भर है। इसके पहले सभी शर्तें डीलरशिप से कन्फर्म करना जरूरी है।