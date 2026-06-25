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इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स में दिख सकता है बड़ा बदलाव, 1 से 5 स्टार रेटिंग देने की तैयारी

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर आपको जल्द एनर्जी कन्जंप्शन की रेटिंग देखने को मिल सकती है। यह सिस्टम उसी तरह काम करेगा, जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और दूसरे होम अप्लायंसेज पर 1 से 5 स्टार रेटिंग दी जाती है।

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स में दिख सकता है बड़ा बदलाव, 1 से 5 स्टार रेटिंग देने की तैयारी
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इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर आपको जल्द एनर्जी कन्जंप्शन की रेटिंग देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट की मानें, तो मिनिस्ट्री ऑफर पावर के ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) ने इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल्स के लिए वॉलंटरी स्टार रेटिंग सिस्टम लागू करने का ड्राफ्ट जारी किया है। यह सिस्टम उसी तरह काम करेगा, जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और दूसरे होम अप्लायंसेज पर 1 से 5 स्टार रेटिंग दी जाती है। ड्राफ्ट के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को उनके एनर्जी कन्जंप्शन के आधार पर रेटिंग दी जाएगी।

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इन टू-व्हीलर्स को मिलेगी 5-स्टार रेटिंग

जिन वीइकल्स का एनर्जी कन्जंप्शन 3.24 से 3.78 kWh प्रति 100 किलोमीटर होगा, उन्हें 1-स्टार रेटिंग मिलेगी। 3.24 kWh से कम और 2.69 kWh से अधिक खपत वाले मॉडल 2-स्टार रेटिंग की कैटिगरी में आएंगे। वहीं, 2.15 kWh से 2.69 kWh प्रति 100 किलोमीटर एनर्जी कन्जंप्शन वाले वीइकल्स को 3-स्टार रेटिंग दी जाएगी। 1.6 kWh से 2.15 kWh प्रति 100 किलोमीटर खपत वाले मॉडल 4-स्टार रेटिंग के साथ आएंगे। सबसे हाई यानी 5-स्टार रेटिंग उन इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को मिलेगी, जिनका एनर्जी कन्जंप्शन 1.6 kWh प्रति 100 किलोमीटर से कम होगा।

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केवल 1 प्रतिशत मॉडल ही 4-स्टार कैटिगरी में

BEE के अनुसार मौजूदा फॉर्मूले के आधार पर भारत में बिक रहे करीब 26 पर्सेंट इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को 1-स्टार, 55 पर्सेंट को 2-स्टार और 18 पर्सेंट को 3-स्टार रेटिंग मिलेगी। केवल 1 प्रतिशत मॉडल ही 4-स्टार कैटिगरी में आते हैं, जबकि फिलहाल कोई भी मॉडल 5-स्टार स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरता। BEE का कहना है कि प्रस्तावित 5-स्टार स्टैंडर्ड दुनिया के सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले मॉडलों के अनुसार रखा गया है।

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BEE के मुताबिक भारत और दुनिया के बेस्ट इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के बीच एनर्जी एफिशिएंसी का अंतर करीब 10 प्रतिशत है। इस ड्राफ्ट को टू-व्हीलर कंपनियों और एसोसिएशन सहित स्टेकहोल्डर्स के पास सुझाव और टिप्पणियों के लिए भेजा गया है। इसे फाइनल करने से पहले उनके सुझावों पर विचार किया जाएगा।

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2006 में हुई थी स्टार लेबलिंग की शुरुआत

BEE ने बताया कि स्टार लेबलिंग की शुरुआत 2006 में हुई थी। अब यह 41 प्रोडक्ट कैटिगरी तक पहुंच चुका है, जिनमें 18 अनिवार्य यानी मैंडेटरी और बाकी वॉलंटरी हैं। इनमें सीलिंग फैन, कंप्यूटर, माइक्रोवेव ओवन, इंडक्शन हॉब और LPG स्टोव जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। इस पहल का मकसद ग्राहकों को एनर्जी कन्जंप्शन, रेंज और एफिशिएंसी की सही जानकारी देना, कंपनियों को ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट वीइकल बनाने के लिए प्रोत्साहित करना और नई टेक्नोलॉजी के विकास को बढ़ावा देना है।

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बताते चलें कि BEE के आंकड़ों के मुताबिक भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का ऐवरेज एनर्जी कन्जंप्शन 2.67 kWh प्रति 100 किलोमीटर है। यह ग्लोबल ऐवरेज 2.52 kWh से लगभग 6 प्रतिशत अधिक है। तुलना करें तो यूरोप में यह आंकड़ा 3.85 kWh, इंडोनेशिया में 2.31 kWh, चीन में 2.1 kWh और वियतनाम में 1.8 kWh प्रति 100 किलोमीटर है।

Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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