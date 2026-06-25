इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स में दिख सकता है बड़ा बदलाव, 1 से 5 स्टार रेटिंग देने की तैयारी

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर आपको जल्द एनर्जी कन्जंप्शन की रेटिंग देखने को मिल सकती है। यह सिस्टम उसी तरह काम करेगा, जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और दूसरे होम अप्लायंसेज पर 1 से 5 स्टार रेटिंग दी जाती है।

₹ 2,522 / माह

EMI केवल ₹ 2,522 / माह

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर आपको जल्द एनर्जी कन्जंप्शन की रेटिंग देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट की मानें, तो मिनिस्ट्री ऑफर पावर के ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) ने इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल्स के लिए वॉलंटरी स्टार रेटिंग सिस्टम लागू करने का ड्राफ्ट जारी किया है। यह सिस्टम उसी तरह काम करेगा, जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और दूसरे होम अप्लायंसेज पर 1 से 5 स्टार रेटिंग दी जाती है। ड्राफ्ट के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को उनके एनर्जी कन्जंप्शन के आधार पर रेटिंग दी जाएगी।

इन टू-व्हीलर्स को मिलेगी 5-स्टार रेटिंग जिन वीइकल्स का एनर्जी कन्जंप्शन 3.24 से 3.78 kWh प्रति 100 किलोमीटर होगा, उन्हें 1-स्टार रेटिंग मिलेगी। 3.24 kWh से कम और 2.69 kWh से अधिक खपत वाले मॉडल 2-स्टार रेटिंग की कैटिगरी में आएंगे। वहीं, 2.15 kWh से 2.69 kWh प्रति 100 किलोमीटर एनर्जी कन्जंप्शन वाले वीइकल्स को 3-स्टार रेटिंग दी जाएगी। 1.6 kWh से 2.15 kWh प्रति 100 किलोमीटर खपत वाले मॉडल 4-स्टार रेटिंग के साथ आएंगे। सबसे हाई यानी 5-स्टार रेटिंग उन इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को मिलेगी, जिनका एनर्जी कन्जंप्शन 1.6 kWh प्रति 100 किलोमीटर से कम होगा।

केवल 1 प्रतिशत मॉडल ही 4-स्टार कैटिगरी में BEE के अनुसार मौजूदा फॉर्मूले के आधार पर भारत में बिक रहे करीब 26 पर्सेंट इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को 1-स्टार, 55 पर्सेंट को 2-स्टार और 18 पर्सेंट को 3-स्टार रेटिंग मिलेगी। केवल 1 प्रतिशत मॉडल ही 4-स्टार कैटिगरी में आते हैं, जबकि फिलहाल कोई भी मॉडल 5-स्टार स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरता। BEE का कहना है कि प्रस्तावित 5-स्टार स्टैंडर्ड दुनिया के सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले मॉडलों के अनुसार रखा गया है।

BEE के मुताबिक भारत और दुनिया के बेस्ट इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के बीच एनर्जी एफिशिएंसी का अंतर करीब 10 प्रतिशत है। इस ड्राफ्ट को टू-व्हीलर कंपनियों और एसोसिएशन सहित स्टेकहोल्डर्स के पास सुझाव और टिप्पणियों के लिए भेजा गया है। इसे फाइनल करने से पहले उनके सुझावों पर विचार किया जाएगा।

2006 में हुई थी स्टार लेबलिंग की शुरुआत BEE ने बताया कि स्टार लेबलिंग की शुरुआत 2006 में हुई थी। अब यह 41 प्रोडक्ट कैटिगरी तक पहुंच चुका है, जिनमें 18 अनिवार्य यानी मैंडेटरी और बाकी वॉलंटरी हैं। इनमें सीलिंग फैन, कंप्यूटर, माइक्रोवेव ओवन, इंडक्शन हॉब और LPG स्टोव जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। इस पहल का मकसद ग्राहकों को एनर्जी कन्जंप्शन, रेंज और एफिशिएंसी की सही जानकारी देना, कंपनियों को ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट वीइकल बनाने के लिए प्रोत्साहित करना और नई टेक्नोलॉजी के विकास को बढ़ावा देना है।