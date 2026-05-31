बुलेट 650 vs गोल्डस्टार 650: जानिए आपके लिए कौन ज्यादा वैन्यू फॉर मनी? देखें पूरा कंपैरिजन

रॉयल एनफील्ड ने अपनी सबसे पॉपुलर मोटरसाइकिल बुलेट को नए और बड़े अवतार ‘Bullet 650’ में लॉन्च कर दिया है। दूसरी तरफ, BSA गोल्डस्टार 650 इस सेगमेंट में पहले से ही मार्केट में धाक जमाए हुए है।

रॉयल एनफील्ड ने अपनी सबसे पॉपुलर बाइक 'बुलेट' को एक बिल्कुल नए और बड़े अवतार 'बुलेट 650' (Bullet 650) में लॉन्च कर दिया है। यह नई बाइक बुलेट की पुरानी विरासत को संभालते हुए कंपनी के भरोसेमंद ट्विन-सिलेंडर प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है। दूसरी तरफ, क्लासिक ब्रिटिश लुक वाली BSA गोल्डस्टार 650 अपने दमदार सिंगल-सिलेंडर इंजन के साथ पहले से ही मार्केट में धाक जमाए हुए है। क्या आप भी इस बात को लेकर उलझन में हैं कि इन दोनों बाइक्स में से कौन सी आपके लिए परफेक्ट रहेगी? ऐसे में आइए कीमत, लुक और परफॉर्मेंस के मामले में इनका पूरा कंपैरिजन देख लेते हैं।

कौन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी? बजट की बात करें तो दोनों ही कंपनियां इस मामले में काफी आक्रामक हैं। रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 को भारत में 3.65 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है। वहीं, अगर BSA गोल्डस्टार 650 की बात करें, तो इसकी एक्स-शोरूम कीमत 3.34 लाख रुपये से शुरू होकर 3.46 लाख रुपये तक जाती है। देखा जाए तो कीमत के मामले में BSA गोल्डस्टार यहां बुलेट के मुकाबले थोड़ी सी सस्ती और किफायती साबित होती है।

लुक और डिजाइन में कौन है आगे? दिखने में दोनों ही बाइक्स पुरानी यादों को ताजा करती हैं। रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 में आपको वही पारंपरिक बुलेट वाला लुक मिलेगा। इसमें टियरड्रॉप के आकार का फ्यूल टैंक, हाथ से बनी शानदार पिनस्ट्रिप्स, क्रोम फिनिश वाली हेडलाइट और क्लासिक मडगार्ड दिए गए हैं। दूसरी ओर BSA गोल्डस्टार 650 भी गोल हेडलाइट, स्पोक व्हील्स और विंटेज बॉडीवर्क के साथ आती है। हालांकि, इसका स्टांस थोड़ा सा स्पोर्टी और डिजाइन काफी साफ-सुथरा नजर आता है।

किसका परफॉर्मेंस दमदार? रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 में 648cc का पैरेलल-ट्विन, एयर-ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जो 47bhp की पावर और 52.3Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है, जिससे हाईवे पर राइडिंग बेहद स्मूथ हो जाती है। वहीं, BSA गोल्डस्टार 650 में 652cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 45bhp की पावर और 55Nm का दमदार टॉर्क देता है। इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है।

कौन कितनी भारी? सस्पेंशन के मामले में दोनों बाइक्स में टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स के साथ सेफ्टी के लिए डुअल-चैनल ABS दिया गया है। लेकिन बाकी चीजें काफी अलग हैं। बुलेट 650 में 14.8-लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक है। इसके सीट की ऊंचाई 800 mm है और इसका वजन पूरे 243 किलोग्राम है। इसके मुकाबले, BSA गोल्डस्टार 650 में थोड़ा छोटा 12-लीटर का टैंक मिलता है। इसकी सीट हाइट 780 mm है जो कम हाइट वाले लोगों के लिए बेहतर है। इसका वजन भी सिर्फ 213 किलोग्राम है। यानी वजन के मामले में BSA चलाने में थोड़ी हल्की और आसान महसूस हो सकती है।