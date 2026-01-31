स्कोडा से JSW MG तक, ऑटोमोबाइल सेक्टर के दिग्गजों को बजट 2026 से क्या उम्मीद? यहां जानिए

संक्षेप: 1 फरवरी, रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट से अलग-अलग सेक्टर को काफी उम्मीद हैं। इसमें एक ऑटोमोबाइल सेक्टर भी शामिल है।

Jan 31, 2026 09:14 am IST

1 फरवरी, रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट से अलग-अलग सेक्टर को काफी उम्मीद हैं। इसमें एक ऑटोमोबाइल सेक्टर भी शामिल है। केंद्रीय बजट 2026 से पहले भारत का ऑटो उद्योग उम्मीद कर रहा है कि नए टैक्स फ्रेमवर्क के तहत धीमी EV टू-व्हीलर की बिक्री और बजट कारों से बढ़ते कॉम्पिटिशन को दूर करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि आने वाले पॉलिसी फैसले ऑटोमोटिव सेक्टर को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। जिसमें कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल और टू-व्हीलर शामिल हैं।

इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स इंसेंटिव प्रोग्राम के विस्तार, लोकलाइजेशन पर इंसेंटिव मिलने पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि क्लीनर मोबिलिटी की ओर बदलाव जारी है। इसके अलावा, नई कार खरीदने वाले भी ऐसे उपायों पर नजर रख रहे हैं जो ओनरशिप कॉस्ट और देश में EV अपनाने की गति को प्रभावित कर सकते हैं। बता दें कि केंद्रीय बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए टैरिफ छूट और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लिथियम बैटरी के निर्माण को बढ़ाने के लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) में कटौती की घोषणा की थी।

केंद्रीय बजट 2026 से दिग्गजों को क्या उम्मीद? वोल्वो कार इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योति मल्होत्रा ​​ने कहा कि ड्यूटी स्ट्रक्चर का रैशनलाइजेशन, खासकर तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सेगमेंट के लिए, साथ ही सस्टेनेबल मोबिलिटी में इन्वेस्ट करने वाले ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए अच्छी तरह से कैलिब्रेटेड इंसेंटिव, इंडस्ट्री के लिए मजबूत उत्प्रेरक का काम करेंगे। मल्होत्रा ​​ने आगे बताया कि देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर सरकार का फोकस ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देगा।

स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO पीयूष अरोड़ा ने कहा कि EVs के लिए इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को रैशनलाइज करने से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और कॉम्पिटिशन मजबूत होगा और भारत का सस्टेनेबल मोबिलिटी की ओर बदलाव और तेज होगा। अरोड़ा ने आगे कहा कि EV इकोसिस्टम बनाने पर लगातार फोकस, साथ ही घरेलू डिस्पोजेबल इनकम को सपोर्ट करने वाले उपायों के साथ, डिमांड की गति को बनाए रखने और भारत की व्यापक आर्थिक वृद्धि में सेक्टर की भूमिका को मजबूत करने के लिए जरूरी होगा।