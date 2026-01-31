Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Budget 2026 What to Expect for Cars, EVs and Two-Wheelers
स्कोडा से JSW MG तक, ऑटोमोबाइल सेक्टर के दिग्गजों को बजट 2026 से क्या उम्मीद? यहां जानिए

स्कोडा से JSW MG तक, ऑटोमोबाइल सेक्टर के दिग्गजों को बजट 2026 से क्या उम्मीद? यहां जानिए

संक्षेप:

1 फरवरी, रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट से अलग-अलग सेक्टर को काफी उम्मीद हैं। इसमें एक ऑटोमोबाइल सेक्टर भी शामिल है।

Jan 31, 2026 09:14 am IST
केंद्रीय बजट 2026 से पहले भारत का ऑटो उद्योग उम्मीद कर रहा है कि नए टैक्स फ्रेमवर्क के तहत धीमी EV टू-व्हीलर की बिक्री और बजट कारों से बढ़ते कॉम्पिटिशन को दूर करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि आने वाले पॉलिसी फैसले ऑटोमोटिव सेक्टर को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। जिसमें कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल और टू-व्हीलर शामिल हैं।

केंद्रीय बजट 2026 से दिग्गजों को क्या उम्मीद?

वोल्वो कार इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योति मल्होत्रा ​​ने कहा कि ड्यूटी स्ट्रक्चर का रैशनलाइजेशन, खासकर तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सेगमेंट के लिए, साथ ही सस्टेनेबल मोबिलिटी में इन्वेस्ट करने वाले ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए अच्छी तरह से कैलिब्रेटेड इंसेंटिव, इंडस्ट्री के लिए मजबूत उत्प्रेरक का काम करेंगे। मल्होत्रा ​​ने आगे बताया कि देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर सरकार का फोकस ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देगा।

स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO पीयूष अरोड़ा ने कहा कि EVs के लिए इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को रैशनलाइज करने से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और कॉम्पिटिशन मजबूत होगा और भारत का सस्टेनेबल मोबिलिटी की ओर बदलाव और तेज होगा। अरोड़ा ने आगे कहा कि EV इकोसिस्टम बनाने पर लगातार फोकस, साथ ही घरेलू डिस्पोजेबल इनकम को सपोर्ट करने वाले उपायों के साथ, डिमांड की गति को बनाए रखने और भारत की व्यापक आर्थिक वृद्धि में सेक्टर की भूमिका को मजबूत करने के लिए जरूरी होगा।

JSW MG मोटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराग मेहरोत्रा ​​ने कहा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के मोर्चे पर, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार EV अपनाने की गति को तेज करने के लिए कंज्यूमर-आधारित इंसेंटिव और योजनाओं को और मजबूत करेगी। मेहरोत्रा ​​ने आगे कहा कि EV कम्पोनेंट्स पर ड्यूटी को ठीक करना एक अच्छा कदम होगा, साथ ही EV मैन्युफैक्चरिंग के लोकलाइज़ेशन के लिए ज्यादा सपोर्ट भी मिलना चाहिए।

