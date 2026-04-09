सरकार की बड़ी तैयारी! नए नियमों में उलझेंगी पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियां; इस वजह से होगी सख्ती

ये नए मानक काफी हद तक यूरो VII उत्सर्जन मानकों के अनुरूप हैं, फिर भी इन्हें भारत की ड्राइविंग और ईंधन की स्थितियों के हिसाब से ढाला जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि 2027 से कारों, बसों और ट्रकों को सख्त उत्सर्जन नियमों का सामना करना पड़ सकता है।

देश के अंदर पॉल्यूशन की सबसे बड़ी वजह गाड़ियों ने निकलने वाला धुआं है। दिल्ली जैसे शहर में इसका असर भी साफ दिखाई देता है। जिसे लेकर दिल्ली सरकार द्वारा कई अलग-अलग तरह के प्रयोग भी किए जाते रहे हैं। हालांकि, अब सरकार प्रस्तावित भारत स्टेज VII (BS7) मानकों के तहत व्हीकल से होने वाले प्रदूषण के दायरे को बढ़ाने की तैयारी में है। ये नए मानक काफी हद तक यूरो VII उत्सर्जन मानकों के अनुरूप हैं, फिर भी इन्हें भारत की ड्राइविंग और ईंधन की स्थितियों के हिसाब से ढाला जाएगा। ET की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि 2027 से कारों, बसों और ट्रकों को सख्त उत्सर्जन नियमों का सामना करना पड़ सकता है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) की बैटरियों के लिए न्यूनतम सहन-शक्ति की शर्तें अनिवार्य करने की संभावना पर विचार कर रही है। इस कदम का उद्देश्य देश में EV को तेजी से अपनाए जाने के बीच उनकी उम्र और प्रदर्शन को बेहतर बनाना है। अधिकारियों में से एक ने कहा, "नेचुरल गैस से चलने वाले व्हीकल से होने वाले विशिष्ट उत्सर्जन जिन पर पहले ध्यान नहीं दिया जाता था, अब BS-VII के तहत और सख्त किया जाएगा।" नए नियम 1 अप्रैल, 2027 से लागू किए जा सकते हैं।

क्या है BS-VII इंजन?

BS-VII इंजन जिन गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाएंगे वो नए और सख्त उत्सर्जन मानकों का पालन करेंगे। इनमें एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कम प्रदूषण करेगी और पर्यावरण के लिए बेहतर होंगी। इनमें खास तरह के इंजन और मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाएंगे जो रियल-टाइम में प्रदूषण को कंट्रोल करने में मदद करेंगे। अभी शहरों में धुंध का एक बड़ा कारण अमोनिया उत्सर्जन भी है। नए नियमों में हल्के और भारी दोनों तरह के व्हीकल के लिए इस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इससे हवा की क्वालिटी सुधारने में मदद मिल सकती है।