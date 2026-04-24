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BSA Scrambler 650 की धमाकेदार एंट्री, गजब है रगेड लुक, रॉयल एनफील्ड बियर 650 को देगी टक्कर

Apr 24, 2026 09:06 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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बीएसए स्क्रैम्बलर 650 की भारत में एंट्री हो गई है। इस बाइक की टक्कर रॉयल एनफील्ड बियर 650 से है। बाइक 45 हॉर्सपावर वाले 652 सीसी के सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन के साथ आती है।

BSA Scrambler 650 की धमाकेदार एंट्री, गजब है रगेड लुक, रॉयल एनफील्ड बियर 650 को देगी टक्कर

BSA Motorcycles ने भारत में अपनी नई बाइक - Scrambler 650 को लॉन्च कर दिया है। यह गोल्ड स्टार 650 के बाद कंपनी की लाइनअप का दूसरा मॉडल है। इसकी टक्कर रॉयल एनफील्ड बियर 650 से है। स्क्रैम्बलर 650 की कीमत 3.25 लाख रुपये से से 3.41 लाख (दोनों कीमतें एक्स-शोरूम) तक हैं। कंपनी की यह नई मोटरसाइकिल सिंगल-सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन के साथ आती है और 45 हॉर्सपावर ऑफर करती है। आइए डीटेल में जानते हैं इस बाइक की खूबियों के बारे में।

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इंजन और हार्डवेयर

बीएसए स्क्रैम्बलर 650 में आपको गोल्ड स्टार 650 वाला इंजन मिलेगा। यानी इसमें कंपनी 652 सीसी का सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन ऑफर कर रही है। यह 6,500 rpm पर 45 हॉर्सपावर और 4000 rpm पर 55 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जेनरेट करता है। बाइक 6-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आती है। गोल्ड स्टार 650 वाले चेसिस पर बेस्ड बीएसए स्क्रैम्बलर 650 में एक मॉडिफाइड सब-फ्रेम है। इसमें आगे की तरफ 41 मिमी के टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे की तरफ ड्यूल शॉक एब्जॉर्बर लगे हैं, जिनमें प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी की सुविधा है।

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ब्रेकिंग, वील्स और सीट

ब्रेकिंग के लिए बीएसए स्क्रैम्बलर 650 में 320mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक है, जिसमें Brembo ट्विन-पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर लगे हैं। वहीं, रियर में कंपनी 255mm का डिस्क ब्रेक ऑफर कर रही है, जिसमें सिंगल-पिस्टन कैलिपर लगा है। यह ब्रेकिंग सिस्टम 19 इंच के फ्रंट वील और 17 इंच के रियर वील के साथ आता है। बाइक के फ्रंट और रियर में आपको CEAT Crossrad टायर देखने को मिलेंगे। स्क्रैम्बलर 650 की सीट की ऊंचाई 820 मिमी है, जो गोल्ड स्टार से 400 मिमी ज्यादा है। बाइक का वीलबेस 1465mm और ग्राउंड क्लियरेंस 187mm है।

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बेहतरीन डिजाइन और स्लिम फ्यूल टैंक

डिजाइन की बात करें तो, बीएसए स्क्रैम्बलर 650 गोल्ड स्टार की तरह ही नियो-रेट्रो स्टाइल के साथ आती है, लेकिन इसका लुक रगेड लगता है। इसमें एक नया राउंड हेडलैंप है जो गोल्ड स्टार के हेडलैंप से छोटा है। इस पर '65' के स्टिकर लगे हैं, जो मोटरसाइकिल के 650 सीसी इंजन को दर्शाते हैं। लुक्स से ऑफ-रोड कैपेबिलिटी बताने के लिए स्क्रैम्बलर 650 में एक उभरा हुआ फ्रंट और एक स्लिम फ्यूल टैंक है, जो सिंगल-पीस रिब्ड सीट के साथ जुड़ा हुआ है। इस फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 12 लीटर की है। स्क्रैम्बलर के डिजाइन को ध्यान में रखते हुए, बाइक में गोल टेललाइट्स और इंडिकेटर्स से डेकोरेटेड एक लंबी टेल है। इसमें सेमी-नॉबी टायर और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी लगा है।

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Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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