BSA Scrambler 650 की धमाकेदार एंट्री, गजब है रगेड लुक, रॉयल एनफील्ड बियर 650 को देगी टक्कर
बीएसए स्क्रैम्बलर 650 की भारत में एंट्री हो गई है। इस बाइक की टक्कर रॉयल एनफील्ड बियर 650 से है। बाइक 45 हॉर्सपावर वाले 652 सीसी के सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन के साथ आती है।
BSA Motorcycles ने भारत में अपनी नई बाइक - Scrambler 650 को लॉन्च कर दिया है। यह गोल्ड स्टार 650 के बाद कंपनी की लाइनअप का दूसरा मॉडल है। इसकी टक्कर रॉयल एनफील्ड बियर 650 से है। स्क्रैम्बलर 650 की कीमत 3.25 लाख रुपये से से 3.41 लाख (दोनों कीमतें एक्स-शोरूम) तक हैं। कंपनी की यह नई मोटरसाइकिल सिंगल-सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन के साथ आती है और 45 हॉर्सपावर ऑफर करती है। आइए डीटेल में जानते हैं इस बाइक की खूबियों के बारे में।
इंजन और हार्डवेयर
बीएसए स्क्रैम्बलर 650 में आपको गोल्ड स्टार 650 वाला इंजन मिलेगा। यानी इसमें कंपनी 652 सीसी का सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन ऑफर कर रही है। यह 6,500 rpm पर 45 हॉर्सपावर और 4000 rpm पर 55 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जेनरेट करता है। बाइक 6-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आती है। गोल्ड स्टार 650 वाले चेसिस पर बेस्ड बीएसए स्क्रैम्बलर 650 में एक मॉडिफाइड सब-फ्रेम है। इसमें आगे की तरफ 41 मिमी के टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे की तरफ ड्यूल शॉक एब्जॉर्बर लगे हैं, जिनमें प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी की सुविधा है।
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Royal Enfield Bear 650
₹ 3.39 - 3.59 लाख
BSA Scrambler 650
₹ 3.25 - 3.41 लाख
Royal Enfield Shotgun 650
₹ 3.94 - 4.09 लाख
Royal Enfield Classic 650
₹ 3.61 - 3.75 लाख
ब्रेकिंग, वील्स और सीट
ब्रेकिंग के लिए बीएसए स्क्रैम्बलर 650 में 320mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक है, जिसमें Brembo ट्विन-पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर लगे हैं। वहीं, रियर में कंपनी 255mm का डिस्क ब्रेक ऑफर कर रही है, जिसमें सिंगल-पिस्टन कैलिपर लगा है। यह ब्रेकिंग सिस्टम 19 इंच के फ्रंट वील और 17 इंच के रियर वील के साथ आता है। बाइक के फ्रंट और रियर में आपको CEAT Crossrad टायर देखने को मिलेंगे। स्क्रैम्बलर 650 की सीट की ऊंचाई 820 मिमी है, जो गोल्ड स्टार से 400 मिमी ज्यादा है। बाइक का वीलबेस 1465mm और ग्राउंड क्लियरेंस 187mm है।
बेहतरीन डिजाइन और स्लिम फ्यूल टैंक
डिजाइन की बात करें तो, बीएसए स्क्रैम्बलर 650 गोल्ड स्टार की तरह ही नियो-रेट्रो स्टाइल के साथ आती है, लेकिन इसका लुक रगेड लगता है। इसमें एक नया राउंड हेडलैंप है जो गोल्ड स्टार के हेडलैंप से छोटा है। इस पर '65' के स्टिकर लगे हैं, जो मोटरसाइकिल के 650 सीसी इंजन को दर्शाते हैं। लुक्स से ऑफ-रोड कैपेबिलिटी बताने के लिए स्क्रैम्बलर 650 में एक उभरा हुआ फ्रंट और एक स्लिम फ्यूल टैंक है, जो सिंगल-पीस रिब्ड सीट के साथ जुड़ा हुआ है। इस फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 12 लीटर की है। स्क्रैम्बलर के डिजाइन को ध्यान में रखते हुए, बाइक में गोल टेललाइट्स और इंडिकेटर्स से डेकोरेटेड एक लंबी टेल है। इसमें सेमी-नॉबी टायर और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी लगा है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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