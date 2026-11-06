BSA एक साथ 3 नई मोटरसाइकिल लाई, सभी में 334cc का दमदार इंजन दिया; डिजाइन से नहीं हटेगी नजर!

ये 2027 तक यूरोपीय बाजारों के बिक्री के लिए आ सकती है। हालांकि, इनकी लॉन्च की कोई पक्की तारीख अभी नहीं बताई गई है। अभी यह भी साफ नहीं है कि इन्हें भारत में लॉन्च किया जाएगा या नहीं। BSA ने यूरोप में अपनी मौजूदा बाइक्स के लिए नए कलर ऑप्शन भी पेश किए हैं।

BSA मोटरसाइकिल्स यूरोपीय बाजारों में अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्लान बना रहा है। खासकर UK में कंपनी ने अपनी मौजूदगी मजबूत करने के इरादे से BSA मोटरसाइकिल्स ने EICMA 2026 में तीन नई बाइक्स पेश की हैं। इनमें नई जोड़ी गई बैंटम स्क्रैम्बलर 350, बैंटम बॉबर 350 और थंडरबोल्ट 350 का प्रोडक्शन-रेडी वर्जन शामिल है। इन्हें मुख्य रूप से शुरुआती राइडर्स, लाइफस्टाइल राइडर्स और शहर में डेली सफर करने वालों को ध्यान में रखकर लाई गई हैं।

ये 2027 तक यूरोपीय बाजारों के बिक्री के लिए आ सकती है। हालांकि, इनकी लॉन्च की कोई पक्की तारीख अभी नहीं बताई गई है। अभी यह भी साफ नहीं है कि इन्हें भारत में लॉन्च किया जाएगा या नहीं। BSA ने यूरोप में अपनी मौजूदा बाइक्स के लिए नए कलर ऑप्शन भी पेश किए हैं।

BSA बैंटम स्क्रैम्बलर 350 रेट्रो स्टाइल वाली यह मोटरसाइकिल शहर में डेली आने-जाने के लिए तो शानदार है। साथ ही, इससे हल्की ऑफ-रोडिंग भी कर सकते हैं। BSA बैंटम स्क्रैम्बलर 350 में गोल हेडलैम्प, ऊंचा फ्रंट फेंडर, फोर्क गेटर्स और गोल इंस्ट्रूमेंट पॉड दिया गया है। इसके दूसरे फीचर्स में क्लासिक फ्यूल टैंक डिजाइन, रेसिंग स्टाइल वाली साइड नंबर प्लेट और थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ा हुआ एग्जॉस्ट शामिल हैं। बाइक में क्विल्टेड स्टिचिंग वाली सिंगल-पीस सीट दी गई है, जो इसके रेट्रो लुक को और बेहतर बनाती है। BSA बैंटम स्क्रैम्बलर 350 कलर ऑप्शन में ब्लैक, ग्रीन और ग्रे शामिल हैं। इसकी सीट की ऊंचाई 812 mm है, जो ज्यादातर राइडर्स के लिए एकदम सही है।

BSA बैंटम स्क्रैम्बलर 350 में 19-इंच के फ्रंट और 17-इंच के रियर वायर-स्पोक व्हील्स दिए गए हैं। इनमें ऐसे नॉबी टायर लगे हैं जो अलग-अलग तरह की सड़कों और राइडिंग कंडीशन के हिसाब से बेहतरीन हैं। बाइक के आगे की तरफ 320 mm डिस्क और पीछे की तरफ 240 mm के डिस्क ब्रेक दिए हैं। बाइक का कर्ब वेट 184Kg है। BSA बैंटम स्क्रैम्बलर 350 में 334cc का इंजन लगा है, जो 29 hp की पावर और 30 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि थ्रॉटल रिस्पॉन्स बेहतर मिले और लो से लेकर मिड-रेंज तक दमदार टॉर्क मिल सके। यह इंजन काफी हल्का है, जिससे बाइक का पावर-टू-वेट रेशियो बेहतर हो जाता है।

BSA बैंटम बॉबर 350 इस मोटरसाइकिल में गोल हेडलैम्प, सड़क के हिसाब से बने टायर, टियर ड्रॉप के आकार का फ्यूल टैंक और क्विल्टेड स्टिचिंग वाली केवल राइडर के लिए सीट दी गई है। अन्य खूबियों में चौड़ा हैंडलबार, बार-एंड मिरर और पीछे की तरफ चौड़ा फेंडर शामिल हैं। बैंटम बॉबर 350 में एक स्टैंडर्ड वैरिएंट और प्रीमियम फीचर्स वाला SP वैरिएंट मिलता है। स्टैंडर्ड वैरिएंट में आगे की तरफ 41mm के टेलीस्कोपिक फोर्क्स और पीछे की तरफ प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक यूनिट दी गई है।

इस बाइक के फ्रंट में 18-इंच और पीछे 17-इंच के एलॉय व्हील्स दिए हैं। ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में 320 mm और पीछे 240 mm की डिस्क दी हैं। इसमें डुअल-चैनल ABS स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है। 742 mm की कम सीट ऊंचाई के कारण, राइडर को बेहतरीन कंट्रोल और हैंडलिंग मिलेगी। बाइक का कर्ब वेट 189 kg है। फिलहाल, इसे एक ही डार्क रेड/ग्रे कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। इसमें गोल्ड-फिनिश वाले USD फोर्क्स, 16-इंच के वायर-स्पोक व्हील्स और आगे की तरफ चौड़ा टायर दिया है। इसके टेक पैकेज में एक TFT डिस्प्ले शामिल है।

BSA थंडरबोल्ट 350 पिछले साल EICMA 2025 में BSA ने अपने 350 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड एक बिल्कुल नई एडवेंचर-स्टाइल मोटरसाइकिल का कॉन्सेप्ट पेश किया था। थंडरबोल्ट 350 नाम की यह मोटरसाइकिल काफी हद तक येज्दी एडवेंचर जैसी दिखती थी और इसमें हवा से बचाव के लिए फेयरिंग के साथ एडवेंचर डिजाइन दिया गया था। अब EICMA 2026 में इस थंडरबोल्ट 350 का प्रोडक्शन-रेडी वर्जन पेश किया गया है। इसमें येज्दी एडवेंचर जैसा ही हेडलैम्प सेटअप है। साथ ही हवा से बचाव के लिए फेयरिंग भी दी गई है।