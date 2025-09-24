फटाक से उठा लीजिए ये 650cc बाइक, अभी भी पुरानी कीमत पर मिल रही; पहले 500 ग्राहकों के लिए स्पेशल ऑफर

BSA गोल्ड स्टार 650 (BSA Gold Star 650) अभी भी प्री-GST 2.0 प्राइस पर ही मिल रही है। कंपनी ने पहले 500 ग्राहकों के लिए धमाकेदार ऑफर दे रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

फेस्टिव सीजन में बाइक प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। BSA मोटरसाइकिल (BSA Motorcycles) ने अपनी फ्लैगशिप रेट्रो-स्टाइल बाइक गोल्ड स्टार (Gold Star 650) पर जबरदस्त ऑफर का ऐलान किया है। कंपनी ने घोषणा की है कि पहले 500 खरीदारों को यह बाइक प्री-GST 2.0 कीमतों पर दी जाएगी। इसका मतलब है कि इसकी 350cc से ज्यादा पावरफुल बाइक्स अभी भी पुरानी कीमत पर मिलेंगी। साथ ही इन ग्राहकों को एक लिमिटेड एडिशन एक्सेसरी किट बिल्कुल फ्री मिलेगा।

रेट्रो-स्टाइल बाइक गोल्ड स्टार प्री-GST 2.0 कीमतें

इसके हाईलैंड ग्रीन / Insignia रेड वैरिएंट की कीमत 3,09,990 रुपये है। वहीं, शैडो ब्लैक वैरिएंट की कीमत 3,25,990 रुपये है। इसके अलावा 3- मिडनाइट ब्लैक / डॉन सिल्वर की कीमत 3,21,990 रुपये और लीगैसी शीन सिल्वर की कीमतें 3,44,990 रुपये हैं। यह सभी कीमतें एक्स-शोरूम की हैं।

ध्यान रहे कि GST 2.0 के बाद 350cc से ऊपर की बाइक्स पर टैक्स 28% से बढ़कर 40% हो चुका है। ऐसे में कीमतों में काफी उछाल आता, लेकिन BSA ने पहले 500 ग्राहकों के लिए यह बढ़ोतरी खुद वहन करने का फैसला किया है।

फेस्टिव बोनस – "गोल्डी किट" फ्री

पहले 500 ग्राहकों को लिमिटेड एडिशन गोल्डी किट (Goldie Kit) मिलेगा, जिसकी कीमत 5,900 रुपये है। इसमें टॉल टूरिंग विंडस्क्रीन, पिलियन बैकरेस्ट, मेटल एग्जॉस्ट शील्ड और रियर रेल किट शामिल हैं। साथ ही फाइनेंसिंग विकल्प भी बेहद आसान हैं। इस पर 0 डाउन पेमेंट करना होगा और इस पर 5.99% ब्याज दर से शुरू होती है, जिस पर 6 साल तक का लोन टेन्योर मिल रहा है।

डिजाइन और परफॉर्मेंस

BSA गोल्ड स्टार 650 अपने नाम की तरह ही क्लासिक लुक्स के साथ आती हैं। इसमें राउंडेड फ्यूल टैंक और क्लासिक बैज मिलती है। इसमें क्रोम पाइप्स और पिनस्ट्रिपिंग देखने को मिलती है। इसमें मॉडर्न LED लाइटिंग और वायर-स्पोक व्हील्स दिए गए हैं।

इंजन और परफॉर्मेंस

इंजन की बात करें तो इसमें 652cc लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर DOHC इंजन मिलता है, जो 45hp की पावर और 55Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स (असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ) मिलते हैं।

चेसिस और राइड क्वॉलिटी

इसमें डबल-क्रैडल चेसिस मिलती है। इसमें टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स दिए गए हैं। इसके अलावा डिस्क ब्रेक्स विथ डुअल-चैनल ABS मिलते हैं। इसमें वाइड टायर्स दिए गए हैं। ये हाईवे और सिटी दोनों के लिए परफेक्ट है।

ओनरशिप एश्योरेंस

कंपनी के जावा, येज्दी, BSA ऑनरशिप पर एश्योरेंस प्रोग्राम (Jawa Yezdi BSA Ownership Assurance Programme) मिलेगा। इसमें 4 साल / 50,000 किमी. स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। इसमें 6 साल तक एक्सटेंडेड वारंटी का विकल्प मिलता है। इसमें 1 साल रोडसाइड असिस्टेंस मिलता है। इसे पूरे भारत में 400+ सर्विस टचपॉइंट मिलते हैं।

क्यों है यह डील खास?