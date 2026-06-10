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BS6 गाड़ियों को रिप्लेस करेगा BS7 इंजन! सरकार बना रही प्लान; इससे ₹1 लाख तक महंगी हो जाएंगी कार

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत 2030 में योजनाबद्ध रोलआउट के लिए मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में भारत स्टेज VII (BS VII) एमिशन नॉर्म्स को नोटिफाई करने की योजना बना रहा है, जो देश के व्हीकल पॉल्यूशन कंट्रोल फ्रेमवर्क के अगले फेज को चिह्नित करता है।

BS6 गाड़ियों को रिप्लेस करेगा BS7 इंजन! सरकार बना रही प्लान; इससे ₹1 लाख तक महंगी हो जाएंगी कार

देश के अंदर पॉल्यूशन बढ़ाने में ICE व्हीकल का भी अहम योगदान माना जाता है। देश की राजधानी दिल्ली के साथ देश के कई मेट्रो शहर इसका बड़ा उदाहरण भी है। यही वजह है कि सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऑप्शन फ्यूल जैसे इथेनॉल पर ज्यादा ध्यान दे रही है। इतना ही नहीं, समय-समय पर गाड़ियों के इंजन को भी अपडेट किया जा रहा है। अब मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत 2030 में योजनाबद्ध रोलआउट के लिए मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में भारत स्टेज VII (BS VII) एमिशन नॉर्म्स को नोटिफाई करने की योजना बना रहा है, जो देश के व्हीकल पॉल्यूशन कंट्रोल फ्रेमवर्क के अगले फेज को चिह्नित करता है।

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एक सरकारी अधिकारी ने मिंट को बताया कि प्रस्तावित नॉर्मस से सख्त एमिशन लिमिट निर्धारित करने और रियल दुनिया एमिशन निगरानी, ​​​​ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक्स और वाहन स्थायित्व के लिए आवश्यकताओं को पेश करने की उम्मीद है। अधिकारी के मुताबिक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इंटर-मिनिस्ट्रियल चर्चा शुरू कर दी है। वो तकनीकी तैयारी और कार्यान्वयन समयसीमा का आकलन करने के लिए ऑटोमोबाइल निर्माताओं, फ्यूल रिटेलर्स और टेस्टिंग एजेंसियों से परामर्श कर रहा है।

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रिपोर्ट के मुताबिक, "योजना मौजूदा फाइनेंशियिल ईयर में ही नए BS VII स्टैंडर्ड्स को अधिसूचित करने की है, जबकि इंडस्ट्री को BS VII अनुपालन वाले वाहनों को शुरू करने के लिए 2030 तक का समय प्रदान किया जाएगा। अगर ऑटो इंडस्ट्री नए ग्रीन व्हीकल के प्रोटोटाइप के साथ पहले से तैयार है तो मेट्रो शहरों में रोलआउट को आगे बढ़ाया जा सकता है।"

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आखिरी बार 2020 में लागू हुए एमिशन नियम
भारत आखिरी बार 2020 में सख्त वाहन एमिशन स्टैंडर्ड्स लागू किए थे, जब यह भारत स्टेज VI नॉर्म्स में स्थानांतरित हो गया। उस परिवर्तन का उद्देश्य पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड सहित वाहनों के एमिशन को कम करना था। प्रस्तावित BS VII फ्रेमवर्क मोटे तौर पर यूरोपीय संघ द्वारा अपनाए गए यूरो 7 स्टैंडर्ड्स का पालन करेगा, लेकिन इसे भारतीय सड़क की स्थिति और फ्यूल की क्वालिटी के लिए अनुकूलित किया जाएगा। नवंबर 2026 से 2027 तक यूरोप में विभिन्न व्हीकल कैटेगरी के लिए यूरो 7 नॉर्म्स लागू किए जाएंगे।

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BS VII रोलआउट टाइमलाइन पर सस्पेंस
मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक इंडस्ट्री इवेंट में कहा था कि भारत अपने ऑटोमोबाइल एमिशन नॉर्म्स को ग्लोबल टाइमलाइन के साथ अलाइन करेगा। प्रस्तावित BS VII रोलआउट की समयसीमा अभी भी बदल सकती है। एक दूसरे व्यक्ति ने मिंट को बताया कि कार्यान्वयन की समय सीमा को FY31 तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि उद्योग के अधिकारियों ने कम्पोनेंट को लोकलाइजेशन करने और कस्टमर्स के लिए लागत वृद्धि को सीमित करने के लिए अधिक लीड समय की मांग की थी।

1 लाख रुपए तक महंगे हो जाएंगे व्हीकल
परिवर्तन के लिए मैन्युफैक्चर्स को इंजन टेक्नोलॉजी, एमिशन-कंट्रोल सिस्टम और टेस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश की आवश्यकता होगी। मिंट द्वारा कोटेड इंडस्ट्री के अनुमानों से पता चलता है कि नए नॉर्म्स से प्रति व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स लागत 30,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक बढ़ सकती है, जो कि सेगमेंट और एक विशिष्ट मॉडल के लिए आवश्यक टेक्नोलॉजी अपग्रेड की सीमा पर निर्भर करता है। रिपोर्ट के अनुसार, ये लागत कस्टमर्स के लिए व्हीकल की कीमतों में दिखाई दे सकती है।

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एक सेक्टर एनालिस्ट ने मिंट को बताया कि हायर कॉस्ट व्हीकल फैक्चरर्स को कुछ मॉडलों को बंद करने के लिए प्रेरित कर सकती है जो अपग्रेड करने के लिए महंगे हैं, या उपभोक्ताओं को मजबूत हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे स्वच्छ ऑप्शन की तरफ ले जा सकते हैं। प्रस्तावित नॉर्म्स तब आए हैं जब भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बाजारों में से एक बना हुआ है। मिंट द्वारा कोटेड सरकारी वाहन पोर्टल डेटा के अनुसार, FY26 में 28.3 मिलियन से अधिक नए वाहन बेचे गए।

अधिकारियों ने बताया कि BS VII में परिवर्तन से एयर क्वालिटी संबंधी चिंताओं को दूर करने और भारत की पर्यावरण प्रतिबद्धताओं का समर्थन करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली और मुंबई सहित भारतीय शहर नियमित रूप से एयर क्वालिटी संबंधी चिंताओं का सामना कर रहे हैं, जिनमें प्रदूषण के लिए सड़क परिवहन भी जिम्मेदार है। यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब भारत अपने स्वच्छ ईंधन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में E20 पेट्रोल, 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल का मिश्रण पर स्थानांतरित हो गया है। वहीं, सरकार E85 फ्यूल भी लॉन्च कर चुकी है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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