brixton crossfire store 500 teaser released ahead of launch official unveiling on september 30 दमदार लुक और एडवेंचर-टूरर स्टाइल में आएगी Brixton की नई बाइक, टीजर हुआ जारी; इस दिन दिखेगी पहली झलक, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़brixton crossfire store 500 teaser released ahead of launch official unveiling on september 30

दमदार लुक और एडवेंचर-टूरर स्टाइल में आएगी Brixton की नई बाइक, टीजर हुआ जारी; इस दिन दिखेगी पहली झलक

ऑस्ट्रियन ब्रांड ब्रिक्सटन (Brixton) ने भारतीय मार्केट के लिए अपनी नई बाइक का टीजर जारी कर दिया है। कंपनी की अपकमिंग बाइक ब्रिक्सटन क्रॉसफायर स्टोर 500 है । कंपनी ने कैप्शन में साफ कर दिया है कि इसका ऑफिशियल अनवीलिंग 30 सितंबर 2025 को होगा।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 04:32 PM
share Share
Follow Us on
दमदार लुक और एडवेंचर-टूरर स्टाइल में आएगी Brixton की नई बाइक, टीजर हुआ जारी; इस दिन दिखेगी पहली झलक

ऑस्ट्रियन ब्रांड ब्रिक्सटन (Brixton) ने भारतीय मार्केट के लिए अपनी नई बाइक का टीजर जारी कर दिया है। कंपनी की अपकमिंग बाइक ब्रिक्सटन क्रॉसफायर स्टोर 500 है । कंपनी ने कैप्शन में साफ कर दिया है कि इसका ऑफिशियल अनवीलिंग 30 सितंबर 2025 को होगा। जबकि लॉन्च का ऐलान साल के आखिर तक हो सकती है। टीजर में डिजाइन डिटेल्स ज्यादा नहीं दिखाई गई हैं लेकिन पहले स्पॉट हुए टेस्ट म्यूल से साफ है कि यह बाइक दमदार एडवेंचर-टूरर स्टाइल के साथ उतरेगी। आइए जानते हैं बाइक के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी हो सकती है डिजाइन

ब्रिक्सटन क्रॉसफायर स्टोर 500 का सिल्हूट देखकर ही इसके रग्ड डिजाइन का अंदाजा लगाया जा सकता है। बाइक में बड़ा फ्यूल टैंक, नकल गार्ड्स और ऊंचा विंडस्क्रीन दिया गया है जो इसे लॉन्ग-राइडिंग के लिए परफेक्ट बनाते हैं। इंटरनेशनल मॉडल की बात करें तो इसमें ट्यूबलर स्टील फ्रेम, फ्रंट में USD फोर्क्स और रियर में मोनोशॉक दिया गया है। वहीं, 19-इंच का फ्रंट और 17-इंच रियर ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स के साथ यह एडवेंचर लुक को और मजबूत करता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Brixton Crossfire 500 X

Brixton Crossfire 500 X

₹ 4.74 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Brixton Crossfire 500 XC

Brixton Crossfire 500 XC

₹ 5.19 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
KTM 50 SX

KTM 50 SX

₹ 4.75 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
CFMoto 450 MT

CFMoto 450 MT

₹ 4.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kawasaki KX112

Kawasaki KX112

₹ 4.88 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Benelli Leoncino 500

Benelli Leoncino 500

₹ 4.99 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

मिल सकते हैं धांसू फीचर्स

दूसरी ओर ब्रेकिंग के लिए 320mm फ्रंट डिस्क और 240mm रियर डिस्क दी गई है। फीचर्स की लिस्ट अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है लेकिन इसमें LED सेटअप, वर्टिकल TFT स्क्रीन, ड्यूल-चैनल ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

दमदार होगा पावरट्रेन

पावरट्रेन की बात करें तो बाइक में 486cc पैरेलल-ट्विन इंजन मिलेगा जो 47bhp की पावर और 43Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करेगा। इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। परफॉर्मेंस और फीचर्स के हिसाब से यह बाइक BMW F450 GS और Honda NX500 जैसी प्रीमियम एडवेंचर बाइक्स को सीधी टक्कर देगी।

Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।