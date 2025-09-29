दमदार लुक और एडवेंचर-टूरर स्टाइल में आएगी Brixton की नई बाइक, टीजर हुआ जारी; इस दिन दिखेगी पहली झलक

ऑस्ट्रियन ब्रांड ब्रिक्सटन (Brixton) ने भारतीय मार्केट के लिए अपनी नई बाइक का टीजर जारी कर दिया है। कंपनी की अपकमिंग बाइक ब्रिक्सटन क्रॉसफायर स्टोर 500 है । कंपनी ने कैप्शन में साफ कर दिया है कि इसका ऑफिशियल अनवीलिंग 30 सितंबर 2025 को होगा।

Mon, 29 Sep 2025 04:32 PM

ऑस्ट्रियन ब्रांड ब्रिक्सटन (Brixton) ने भारतीय मार्केट के लिए अपनी नई बाइक का टीजर जारी कर दिया है। कंपनी की अपकमिंग बाइक ब्रिक्सटन क्रॉसफायर स्टोर 500 है । कंपनी ने कैप्शन में साफ कर दिया है कि इसका ऑफिशियल अनवीलिंग 30 सितंबर 2025 को होगा। जबकि लॉन्च का ऐलान साल के आखिर तक हो सकती है। टीजर में डिजाइन डिटेल्स ज्यादा नहीं दिखाई गई हैं लेकिन पहले स्पॉट हुए टेस्ट म्यूल से साफ है कि यह बाइक दमदार एडवेंचर-टूरर स्टाइल के साथ उतरेगी। आइए जानते हैं बाइक के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी हो सकती है डिजाइन ब्रिक्सटन क्रॉसफायर स्टोर 500 का सिल्हूट देखकर ही इसके रग्ड डिजाइन का अंदाजा लगाया जा सकता है। बाइक में बड़ा फ्यूल टैंक, नकल गार्ड्स और ऊंचा विंडस्क्रीन दिया गया है जो इसे लॉन्ग-राइडिंग के लिए परफेक्ट बनाते हैं। इंटरनेशनल मॉडल की बात करें तो इसमें ट्यूबलर स्टील फ्रेम, फ्रंट में USD फोर्क्स और रियर में मोनोशॉक दिया गया है। वहीं, 19-इंच का फ्रंट और 17-इंच रियर ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स के साथ यह एडवेंचर लुक को और मजबूत करता है।

मिल सकते हैं धांसू फीचर्स दूसरी ओर ब्रेकिंग के लिए 320mm फ्रंट डिस्क और 240mm रियर डिस्क दी गई है। फीचर्स की लिस्ट अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है लेकिन इसमें LED सेटअप, वर्टिकल TFT स्क्रीन, ड्यूल-चैनल ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है।