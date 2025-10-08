धमाकेदार ऑफर! सीधे ₹1.26 लाख तक सस्ती हुई ये स्टाइलिश स्क्रैम्बलर बाइक, कई गजब फीचर्स से है लैस

ब्रिक्सटन क्रॉसफायर 500XC (Brixton Crossfire 500XC) बाइक 1.26 लाख तक सस्ती हो गई है। अब ये बाइक सिर्फ 3.99 लाख में मिल रही है। ये एक स्टाइलिश स्क्रैम्बलर बाइक है।

भारत में ब्रिक्सटन मोटरसाइकिल (Brixton Motorcycles) की ऑफिशियल रिटेलर मोटोहॉस इंडिया (Motohaus India) ने इस फेस्टिव सीजन पर अपनी शानदार बाइक क्रॉसफायर 500XC (Crossfire 500XC) की कीमत में 1.26 लाख की भारी कटौती कर दी है। अब ये बाइक सिर्फ 3.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में मिल रही है। लेकिन ध्यान रहे कि यह ऑफर केवल 31 अक्टूबर 2025 तक और चुने हुए यूनिट पर ही वैलिड है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ब्रिक्सटन क्रॉसफायर 500XC की खासियत

ब्रिक्सटन क्रॉसफायर 500XC (Brixton Crossfire 500XC) एक क्लासिक स्क्रैम्बलर-स्टाइल मोटरसाइकिल है, जो यूरोपियन डिजाइन और एडवांस टेक्नोलॉजी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन पेश करती है। इसका लुक देखते ही ऑल-टेर्रेन एडवेंचर का एहसास होता है। इसके डिजाइन हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें गोल LED हेडलैंप और बीक-टाइप फ्रंट फेंडर मिलते हैं।

इसमें बॉक्सी फ्यूल टैंक और सिंगल सीट के नीचे राउंड नंबर प्लेट मिलती है। इसमें क्रॉस-स्पोक व्हील्स मिलते हैं, जो बाइक को और भी मस्क्युलर लुक देते हैं। इसमें LED लाइटिंग और इनवर्टेड LCD डिजिटल डिस्प्ले मिलता है। इसका डिजाइन बिल्कुल पुराने जमाने की स्क्रैम्बलर बाइक्स की याद दिलाता है, लेकिन फीचर्स पूरी तरह मॉडर्न हैं।

पावर और परफॉर्मेंस

ब्रिक्सटन क्रॉसफायर 500XC (Brixton Crossfire 500XC) में एक दमदार 486cc का पैरलल-ट्विन इंजन मिलता है, जो 47 bhp की पावर और 43 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। साथ ही इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है।

सस्पेंशन और ब्रेकिंग

इसके फ्रंट में KYB का फुली एडजस्टेबल USD फोर्क मिलता है। इसके रियर में प्रीलोड और रिबाउंड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। इसके ब्रेक्स की बात करें तो इसमें 320mm फ्रंट डिस्क, 240mm रियर डिस्क, J.Juan कैलिपर्स और डुअल चैनल ABS मिलता है। इसके व्हील्स की बात करें तो इसके फ्रंट में 19-इंच और रियर में 17-इंच का व्हील मिलता है। इसमें ट्यूबलेस डुअल-पर्पज टायर्स मिलते हैं, जो ऑन-रोड और ऑफ-रोड दोनों में काम आते हैं।

ऑफर के पीछे का मकसद क्या है?

यह लिमिटेड-पीरियड प्राइस कट सिर्फ फेस्टिव ऑफर नहीं है, बल्कि ब्रिक्सटन (Brixton) का ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने का स्ट्रैटेजिक मूव भी है। दरअसल, कंपनी दिसंबर 2025 में अपनी नई एडवेंचर बाइक स्टॉर 500 (Storr 500) लॉन्च करने जा रही है। ऐसे में क्रॉसफायर 500XC (Crossfire 500XC) पर यह भारी डिस्काउंट कंपनी को मार्केट में ज्यादा ध्यान खींचने और नए कस्टमर्स तक पहुंचने का मौका देगा।

कीमत क्या है?