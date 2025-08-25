Brixton Crossfire 500 XC Price Cut by Rs 27499, check all details खुशखबरी! सस्ती हो गई ये बाइक, कीमत में अचानक ₹27,499 की कटौती; फिर नहीं मिलेगी ऐसी डील, Auto Hindi News - Hindustan
Brixton Crossfire 500 XC Price Cut by Rs 27499, check all details

खुशखबरी! सस्ती हो गई ये बाइक, कीमत में अचानक ₹27,499 की कटौती; फिर नहीं मिलेगी ऐसी डील

अब ब्रिक्सटन क्रॉसफायर 500 XC बाइक सस्ती हो गई है। कंपनी ने इसकी कीमत में अचानक 27,499 रुपये की कटौती की है। आइए जरा विस्तार से इसकी खासियत जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 25 Aug 2025 03:42 PM
खुशखबरी! सस्ती हो गई ये बाइक, कीमत में अचानक ₹27,499 की कटौती; फिर नहीं मिलेगी ऐसी डील
Brixton Crossfire 500 XCarrow

भारत में प्रीमियम स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल्स की रेंज लगातार बढ़ रही है। इसी कड़ी में ब्रिक्सटन मोटरसाइकिल (Brixton Motorcycles) ने अपने पावरफुल स्क्रैम्बलर क्रॉसफायर 500 XC (Crossfire 500 XC) की कीमत में बड़ी कटौती कर दी है। अब यह बाइक 4.92 लाख (एक्स-शोरूम) में मिलेगी, जो पहले से 27,499 सस्ती है। इससे इस मॉडल की कीमत क्रॉसफायर 500 X (Crossfire 500 X) (4.75 लाख रुपये) के और भी करीब आ गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:खुशखबरी! मारुति 3 सितंबर को लॉन्च करने जा रही ये धाकड़ SUV, क्रेटा से होगीभिड़ंत

इंजन और परफॉर्मेंस

बाइक में किसी तरह का मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है। यह उसी 486cc, लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन दमदार इंजन के साथ आती है, जो 47.6 bhp की पावर और 43 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स + स्लिपर क्लच मिलता है। इससे बाइक हाईवे और ऑफ-रोड दोनों पर शानदार परफॉर्मेंस देने में सक्षम है।

हार्डवेयर और फीचर्स

ब्रिक्सटन ने इस बाइक में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसमें KYB के फुली एडजस्टेबल USD फोर्क्स और मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। इसमें सामने ट्विन डिस्क ब्रेक्स + J.Juan कैलिपर्स और डुअल-चैनल ABS दिया गया है। इसमें 19-इंच फ्रंट और 17-इंच रियर वायर-स्पोक व्हील्स दिए गए हैं। इसके साथ ही Pirelli Scorpion Rally STR टायर्स दिए गए हैं। इन प्रीमियम स्पेसिफिकेशंस के चलते यह बाइक ऑफ-रोडिंग और एडवेंचर के लिए एक पावरफुल चॉइस बनती है।

मुकाबला किससे?

नई कीमत के बाद क्रॉसफायर 500 XC का मुकाबला और भी टफ हो गया है। अब यह सीधे टक्कर रॉयल एनफील्ड बियर 650 और Benelli Leoncino 500 को देती है। हालांकि, ब्रिक्सटन का सेल्स और सर्विस नेटवर्क अभी छोटा है और यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है।

क्यों खरीदी जाए यह बाइक?

अगर आप एक स्टाइलिश, पावरफुल और ऑफ-रोडिंग के लिए बनी यूरोपियन स्क्रैम्बलर बाइक लेना चाहते हैं और थोड़ा प्रीमियम बजट रखते हैं, तो यह नई कीमत पर क्रॉसफायर 500 XC (Crossfire 500 XC) आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकती है।

