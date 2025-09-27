brixton crossfire 500 storr to launch at india bike week 2025 इंडिया में एंट्री करने की तैयारी कर रही Brixton की ये धांसू मोटरसाइकिल, इसी साल होगी लॉन्च; जानिए खासियत, Auto Hindi News - Hindustan
इंडिया में एंट्री करने की तैयारी कर रही Brixton की ये धांसू मोटरसाइकिल, इसी साल होगी लॉन्च; जानिए खासियत

टू-व्हीलर निर्माता ब्रिक्सटन ने अपनी एडवेंचर टूरर बाइक Crossfire 500 Storr को पिछले साल मिलान, इटली में EICMA शो में पेश किया था। अब हाल ही में इसे भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया था।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 01:58 PM
टू-व्हीलर निर्माता ब्रिक्सटन ने अपनी एडवेंचर टूरर बाइक Crossfire 500 Storr को पिछले साल मिलान, इटली में EICMA शो में पेश किया था। अब हाल ही में इसे भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। अब जानकारी मिली है कि इस बाइक को इंडिया बाइक वीक 2025 में लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि इसे खास तौर पर ऑफ-रोडिंग और लॉन्ग-टूरिंग के शौकीनों के लिए डिजाइन किया गया है। आइए जानते हैं अपकमिंग बाइक के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन

कंपनी ने इसे मजबूत ट्यूबलर स्टील फ्रेम पर बनाया है और इसमें 19-इंच फ्रंट व 17-इंच रियर ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स दिए गए हैं। इन पहियों को और दमदार बनाने के लिए पायरेली स्कारपियन रैली एस.टी.आर. टायर लगाए गए हैं जो हर तरह की सड़क और ऑफ-रोड कंडीशंस में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने का दावा करते हैं।

शानदार है सस्पेंशन सेटअप

सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो Crossfire 500 Storr में आगे की तरफ अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स और पीछे लिंक्ड रियर मोनोशॉक दिया गया है। न्यूज वेबसाइट bikewale में छपी एक खबर के अनुसार, यह सेटअप बाइक को ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर बैलेंस्ड राइडिंग और बेहतर स्टेबिलिटी देता है। मजबूत फ्रेम, चौड़े टायर और हाई-एंड सस्पेंशन इस बाइक को उन राइडर्स के लिए खास बनाते हैं जो लंबी दूरी की राइडिंग के साथ-साथ एडवेंचर ट्रिप्स पर भी जाना पसंद करते हैं।

इन बाइक से होगा मुकाबला

बाजार में आने के बाद Brixton Crossfire 500 Storr का सीधा मुकाबला Benelli TRK 502 और BMW F450GS जैसी प्रीमियम एडवेंचर बाइक्स से होगा। डिजाइन, परफॉर्मेंस और एडवेंचर फीचर्स के दम पर यह बाइक इस सेगमेंट में अपनी अलग पहचान बना सकती है। उम्मीद है कि भारतीय बाजार में भी इसे लॉन्च किया जाएगा क्योंकि यहां एडवेंचर बाइक्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है।

