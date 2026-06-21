ग्राहक को डिलीवरी से पहले कार लिफ्ट से गिरी, कंपनी का नई कार देने से इनकार; अब मामले ने ऐसे पकड़ी तूल

ग्राहक को डिलीवरी देने से पहले डॉक्युमेंट कार्रवाई पूरी की गई। उसके बाद कार को पहली मंजिल से नीचे लाया जा रहा था, तभी शोरूम की लापरवाही के कारण वह गिर गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। अब ग्राहक पूरी तरह से नई कार की मांग कर रहा है, जबकि डीलरशिप ने इसके बदले इंश्योरेंस मुआवजे की पेशकश की है।

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देश की टॉप कार कंपनियों की लिस्ट में शुमार किआ इंडिया का एक मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल, सोशल मीडिया की कई पोस्ट में ऐसा दावा किया गया है कि डिलीवरी से ठीक पहले एक ग्राहक की बिल्कुल नई KIA कार शोरूम की लिफ्ट से गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे खुशी का मौका एक चौंकाने वाले विवाद में बदल गया। इतना ही नहीं, जैसे ही इसकी फोटो सोशल मीडिया पर सामने आईं एक नई बहस भी शुरू हो गई। फोटो को देखकर ये लगता है कि ये कार सेल्टोस थी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ग्राहक को डिलीवरी देने से पहले डॉक्युमेंट कार्रवाई पूरी की गई। उसके बाद कार को पहली मंजिल से नीचे लाया जा रहा था, तभी शोरूम की लापरवाही के कारण वह गिर गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। अब ग्राहक पूरी तरह से नई कार की मांग कर रहा है, जबकि डीलरशिप ने इसके बदले इंश्योरेंस से मिलने वाले मुआवजे की पेशकश की है। चौंकाने वाली बात ये भी है कि जब ग्राहको डिलीवरी मिली ही नहीं तो फिर वो इंश्योरेंस के मिलने वाले मुआवजे की तरफ क्यों जाए।

इस घटना ने ऑनलाइन बहस छेड़ दी है कि ग्राहकों के क्या अधिकार हैं? डीलरशिप की क्या जfम्मेदारी है? क्या क्षतिग्रस्त नई कार की डिलीवरी कभी की जानी चाहिए? सोशल मीडिया पर लोग इस मामले को लेकर जमकर कमेंट कर रहे हैं। चलिए एक बार इन पर भी नजर डाल लेते हैं।

Shailesh Verma@shaileshvermasp ने X पर लिखा, "यह तो नियम के खिलाफ है गाड़ी जब तक शोरूम के बाहर वाली सड़क पर नहीं आ जाती है तब तक की जिम्मेदारी शोरूम पर ही होती है इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से शोरूम मलिक को अपने कस्टमर को तुरंत नई गाड़ी देनी चाहिएl"

zamir@jamir1919 ने X पर लिखा, "शोरूम की गलती का हर्जाना ग्राहक क्यों भुगते? जब गाड़ी डिलीवरी से पहले ही टूट गई, तो ग्राहक को बिल्कुल नई कार मिलनी चाहिए। इंश्योरेंस का बहाना बनाना सरासर गलत है, कंपनी को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।"

BHUMI@Bhumika_2024 ने X पर लिखा, "यह तो कंपनी वालों की गलती है नुकसान और लापरवाही की है तो उनका फर्ज बनता है की गाड़ी न्यू देनी चाहिए दूसरी।"

Sandeep Kumar@Sandeep52748637 ने X पर लिखा, "जब तक गाड़ी शोरूम के अंदर है शोरूम मालिक की जिम्मेदारी है उसको देना ही पड़ेगा।"

Priyanshu Kumar@priyanshu__63 ने X पर लिखा, "मैं तो बस यह सोच रहा हूं कि उस व्यक्ति के ऊपर क्या गुजर रही होगी। एक मिडिल क्लास परिवार का आदमी लंबे समय तक बचत करता है तब जाकर एक चार पहिये की गाड़ी लेने में समर्थ हो पता है...!!"

KULDEEP SINGH@Xkuldeepsingh09 ने X पर लिखा, "यहां पर कार मालिक की डिमांड सही है उसको दूसरी गाड़ी मिलनी चाहिए इसमें उसकी कोई गलती नहीं है जिसका भुगतान वह क्यो करे।"