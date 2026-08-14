बॉक्सर मैरी कॉम ने खरीदी यह बाहुबली गाड़ी, 'इमोशनल रेड' अवतार में ली डिलीवरी; जानिए खासियत
ओलंपिक पदक विजेता एमसी मैरी कॉम ने अपने कार कलेक्शन में एक और नई और ताकतवर गाड़ी शामिल कर ली है। मैरी कॉम ने बिल्कुल नई टोयोटा हिलक्स (Toyota Hilux) पिकअप ट्रक खरीदी है।
ओलंपिक पदक विजेता और विश्व मुक्केबाजी चैंपियन एमसी मैरी कॉम ने अपने कार कलेक्शन में एक और नई और ताकतवर गाड़ी शामिल कर ली है। मैरी कॉम ने बिल्कुल नई टोयोटा हिलक्स (Toyota Hilux) पिकअप ट्रक खरीदी है। अपनी बेमिसाल मजबूती और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए मशहूर जापानी कंपनी टोयोटा के इस नए 9th जनरेशन मॉडल को डिलीवरी के तौर पर पाने वाली मैरी कॉम देश की शुरुआती चुनिंदा हस्तियों में शामिल हो गई हैं। मैरी कॉम ने अपने इस नए सफर की शुरुआत बहुत ही धूमधाम से की है। उनकी यह नई गाड़ी अब सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा में है।
मैरी कॉम ने इस कलर को चुना
गाड़ी की डिलीवरी की तस्वीरों में मैरी कॉम टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के कंट्री हेड और एग्जीक्यूटिव वीपी (कॉरपोरेट अफेयर्स एंड गवर्नेंस) विक्रम गुलाटी की मौजूदगी में अपनी नई हाइलक्स की चाबी लेती हुई दिखाई दे रही हैं। सामने आई तस्वीरों के मुताबिक मैरी कॉम ने इस दमदार पिकअप ट्रक का 'इमोशनल रेड' कलर ऑप्शन चुना है। यह दिखने में बेहद अट्रैक्टिव लग रहा है। वैसे कंपनी इस पिकअप ट्रक को रेड के अलावा सल्फर मैटेलिक, प्लेटिनम पर्ल व्हाइट मैटेलिक, एटीट्यूड ब्लैक, एश और सुपर व्हाइट जैसे शानदार कलर्स में भी बिक्री के लिए उपलब्ध कराती है।
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कितनी है गाड़ी की कीमत?
टोयोटा हिलक्स के 9th जनरेशन मॉडल की भारतीय मार्केट में एक्स-शोरूम कीमत 31.99 लाख रुपये से शुरू होती है। तस्वीरों और मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मैरी कॉम ने इस पिकअप ट्रक का सबसे टॉप-स्पेक्ट्रम (टॉप मॉडल) वैरिएंट खरीदा है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 36.69 लाख रुपये है। इसके अलावा, भारतीय मार्केट में इस दमदार गाड़ी का मिड-वैरिएंट भी उपलब्ध है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 33.69 लाख रुपये रखी गई है। अपने मजबूत स्ट्रक्चर की वजह से यह गाड़ी ऑफ-रोडिंग और लंबी दूरी तय करने के लिए बहुत पॉपुलर है।
धांसू हैं गाड़ी के फीचर्स
फीचर्स के मामले में भी टोयोटा हिलक्स किसी लग्जरी गाड़ी से कम नहीं है। इसमें 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा, केबिन में वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, रियर आर्मरेस्ट, PM2.5 एयर फिल्टर, 8-स्पीकर का प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और पार्किंग को आसान बनाने के लिए 360-डिग्री कैमरा जैसे कई मॉडर्न और काम के फीचर्स दिए गए हैं।
मजबूत गाड़ियों का रहा है शौक
मैरी कॉम को हमेशा से ही बड़ी, मजबूत और प्रीमियम गाड़ियों का काफी शौक रहा है। टोयोटा हिलक्स के अलावा, उनके कार गैराज में पहले से ही मर्सिडीज-बेंज जीएलएस (Mercedes-Benz GLS), टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) और रेनॉल्ट किगर (Renault Kiger) जैसी बेहतरीन गाड़ियां मौजूद हैं। अब उनके कलेक्शन में टोयोटा हिलक्स के जुड़ने से उनका कार गैराज और भी ज्यादा शानदार और पावरफुल नजर आ रहा है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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