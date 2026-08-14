बॉक्सर मैरी कॉम ने खरीदी यह बाहुबली गाड़ी, 'इमोशनल रेड' अवतार में ली डिलीवरी; जानिए खासियत

ओलंपिक पदक विजेता एमसी मैरी कॉम ने अपने कार कलेक्शन में एक और नई और ताकतवर गाड़ी शामिल कर ली है। मैरी कॉम ने बिल्कुल नई टोयोटा हिलक्स (Toyota Hilux) पिकअप ट्रक खरीदी है।

मैरी कॉम टोयोटा हिलक्स

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₹ 22,300 /माह से शुरू

ओलंपिक पदक विजेता और विश्व मुक्केबाजी चैंपियन एमसी मैरी कॉम ने अपने कार कलेक्शन में एक और नई और ताकतवर गाड़ी शामिल कर ली है। मैरी कॉम ने बिल्कुल नई टोयोटा हिलक्स (Toyota Hilux) पिकअप ट्रक खरीदी है। अपनी बेमिसाल मजबूती और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए मशहूर जापानी कंपनी टोयोटा के इस नए 9th जनरेशन मॉडल को डिलीवरी के तौर पर पाने वाली मैरी कॉम देश की शुरुआती चुनिंदा हस्तियों में शामिल हो गई हैं। मैरी कॉम ने अपने इस नए सफर की शुरुआत बहुत ही धूमधाम से की है। उनकी यह नई गाड़ी अब सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा में है।

मैरी कॉम ने इस कलर को चुना गाड़ी की डिलीवरी की तस्वीरों में मैरी कॉम टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के कंट्री हेड और एग्जीक्यूटिव वीपी (कॉरपोरेट अफेयर्स एंड गवर्नेंस) विक्रम गुलाटी की मौजूदगी में अपनी नई हाइलक्स की चाबी लेती हुई दिखाई दे रही हैं। सामने आई तस्वीरों के मुताबिक मैरी कॉम ने इस दमदार पिकअप ट्रक का 'इमोशनल रेड' कलर ऑप्शन चुना है। यह दिखने में बेहद अट्रैक्टिव लग रहा है। वैसे कंपनी इस पिकअप ट्रक को रेड के अलावा सल्फर मैटेलिक, प्लेटिनम पर्ल व्हाइट मैटेलिक, एटीट्यूड ब्लैक, एश और सुपर व्हाइट जैसे शानदार कलर्स में भी बिक्री के लिए उपलब्ध कराती है।

कितनी है गाड़ी की कीमत? टोयोटा हिलक्स के 9th जनरेशन मॉडल की भारतीय मार्केट में एक्स-शोरूम कीमत 31.99 लाख रुपये से शुरू होती है। तस्वीरों और मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मैरी कॉम ने इस पिकअप ट्रक का सबसे टॉप-स्पेक्ट्रम (टॉप मॉडल) वैरिएंट खरीदा है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 36.69 लाख रुपये है। इसके अलावा, भारतीय मार्केट में इस दमदार गाड़ी का मिड-वैरिएंट भी उपलब्ध है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 33.69 लाख रुपये रखी गई है। अपने मजबूत स्ट्रक्चर की वजह से यह गाड़ी ऑफ-रोडिंग और लंबी दूरी तय करने के लिए बहुत पॉपुलर है।

धांसू हैं गाड़ी के फीचर्स फीचर्स के मामले में भी टोयोटा हिलक्स किसी लग्जरी गाड़ी से कम नहीं है। इसमें 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा, केबिन में वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, रियर आर्मरेस्ट, PM2.5 एयर फिल्टर, 8-स्पीकर का प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और पार्किंग को आसान बनाने के लिए 360-डिग्री कैमरा जैसे कई मॉडर्न और काम के फीचर्स दिए गए हैं।