भारत में शुरू हुई नई स्कोडा ऑक्टेविया RS की बुकिंग, इस दिन होगी लॉन्च; सिर्फ 100 यूनिट्स ही होगी उबलब्ध
स्कोडा इंडिया ने अपनी सबसे पावरफुल और स्टाइलिश सेडान नई ऑक्टेविया RS को भारत में लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि कंपनी ने इसकी बुकिंग 2.5 लाख रुपये में ओपन कर दी है।
स्कोडा इंडिया ने अपनी सबसे पावरफुल और स्टाइलिश सेडान नई ऑक्टेविया RS को भारत में लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि कंपनी ने इसकी बुकिंग 2.5 लाख रुपये में ओपन कर दी है। खास बात यह है कि यह लिमिटेड एडिशन मॉडल सिर्फ 100 यूनिट्स में ही उपलब्ध होगा। इसे कंपनी भारत में CBU (Completely Built Unit) के रूप में लाई है। इसका ऑफिशियल लॉन्च 17 अक्टूबर को होगा। जबकि डिलीवरी 6 नवंबर से शुरू होने की उम्मीद है।
दमदार है पावरट्रेन
नई स्कोडा ऑक्टेविया RS पहले से ज्यादा पावरफुल अवतार में आई है। इसमें 2.0-लीटर TSI टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 261bhp की जबरदस्त पावर और 370Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। बता दें कि 7-स्पीड DSG डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से लैस यह सेडान सिर्फ 6.4 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिकली 250 किमी/घंटा तक है।
कुछ ऐसी होगी डिजाइन
डिजाइन के मामले में नई ऑक्टेविया RS पहले से कहीं ज्यादा एग्रेसिव और प्रीमियम दिखती है। इसमें 19-इंच के डुअल-टोन एलियास अलॉय व्हील्स, ब्लैक्ड-आउट स्कोडा बैजिंग, स्पोर्ट्स बंपर्स और रियर स्पॉइलर जैसे डिटेल्स दिए गए हैं। ब्लैक एग्जॉस्ट पाइप और ग्लॉसी ब्लैक एक्सटीरियर इंसर्ट्स इसके परफॉर्मेंस DNA को और उभारते हैं। इसे पांच कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा जिनमें मम्बा ग्रीन, रेस ब्लू, वेलवेट रेड, मैजिक ब्लैक और कैंडी व्हाइट शामिल हैं।
धांसू हैं कार के फीचर्स
केबिन में ऑल-ब्लैक थीम के साथ Suedia अपहोल्स्ट्री, रेड स्टिचिंग और कार्बन-फिनिश डैशबोर्ड दिया गया है जिससे यह कार स्पोर्टी और प्रीमियम दिखती है। फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग, पैडल शिफ्टर्स, एल्युमिनियम पेडल्स और एंबिएंट लाइटिंग जैसी खूबियां ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और शानदार बनाती हैं। साथ ही 600 लीटर तक का बूट स्पेस और 50 लीटर का फ्यूल टैंक इसे लग्जरी और प्रैक्टिकलिटी दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं।
