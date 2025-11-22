Hindustan Hindi News
इस बॉलीवुड एक्ट्रेस को जन्मदिन पर पति ने गिफ्ट किया रोल्स-रॉयस कार, अब फोटो हो रहा वायरल

इस बॉलीवुड एक्ट्रेस को जन्मदिन पर पति ने गिफ्ट किया रोल्स-रॉयस कार, अब फोटो हो रहा वायरल

संक्षेप:

बॉलीवुड एक्ट्रेस नरगिस फाखरी ने हाल ही में अपना 46वां जन्मदिन बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट किया। इस मौके पर उनके पति टोनी बेग ने उन्हें एक खूबसूरत और सुपर लग्जरी Rolls-Royce Cullinan गिफ्ट की।

Sat, 22 Nov 2025 10:43 PMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Rolls-Royce Cullinanarrow

बॉलीवुड एक्ट्रेस नरगिस फाखरी ने हाल ही में अपना 46वां जन्मदिन बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट किया। इस मौके पर उनके पति टोनी बेग ने उन्हें एक खूबसूरत और सुपर लग्जरी Rolls-Royce Cullinan गिफ्ट की। नरगिस ने अपने इंस्टाग्राम पर इस सरप्राइज गिफ्ट की तस्वीरें शेयर कीं जिनमें वह नई SUV की रूफ पर बैठी नजर आ रही हैं। गाड़ी को बीच रेगिस्तान में पार्क किया गया था और उस पर एक बड़ा सा रेड गिफ्ट बो और रिबन लगा था। तस्वीरें वायरल होने के बाद फैंस इस शानदार गिफ्ट की खूब चर्चा कर रहे हैं।

इतनी हो सकती है कीमत

कुछ दूसरी तस्वीरों में नरगिस ‘Viewing Suite’ सीट पर बैठी नजर आती हैं जो दूसरी Cullinan के पीछे लगी होती है। यानि एक ही फ्रेम में दो Rolls-Royce Cullinan दिखाई दे रही थीं। माना जा रहा है कि दूसरी एसयूवी उनके पति की है क्योंकि उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट्स में यह गाड़ी पहले भी कई बार दिख चुकी है। भारत में इस लग्जरी कार की आखिरी रिकॉर्डेड कीमत करीब 7 करोड़ रुपये थी। हालांकि, असली कीमत बता पाना मुश्किल है क्योंकि Rolls-Royce में हर ग्राहक अपनी गाड़ी को अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज करता है।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन

बता दें कि Rolls-Royce Cullinan कंपनी के लिए भी खास मॉडल है क्योंकि यह ब्रैंड की पहली SUV है। इसे पहली बार 2018 में लॉन्च किया गया था और बाद में 2024 में इसका अपडेटेड मॉडल पेश किया गया। पावरट्रेन के तौर पर इसमें 6.75-लीटर V12 पेट्रोल इंजन दिया गया था जो 571bhp की पावर और 850Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

धांसू हैं कार के फीचर्स

इंटीरियर की बात करें तो यह ब्रैंड की पहली कार थी जिसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया था। बता दें कि ‘Spirit OS’ पर चलने वाली यह स्क्रीन रोटरी कंट्रोलर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, डैशबोर्ड पर क्लासिक अनालॉग क्लॉक और पीछे बैठे मेहमानों के लिए 12-इंच एंटरटेनमेंट स्क्रीन जैसे फीचर्स से लैस है। सबसे खास फीचर है ‘Viewing Suite’ जो बूट में खुलकर दो लग्जरी सीटें और एक छोटा टेबल बना देता है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Auto News Hindi

