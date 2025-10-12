एक्टर राजकुमार राव ने ली ये लग्जरी कार, गाड़ी का VIP नंबर- 7770; कीमत जानकर हैरान रह जाएंगे

मशहूर एक्टर राजकुमार राव ने हाल ही में लेक्सस LM350h अल्ट्रा लग्जरी कार खरीदी है, जिसकी कीमत 3.1 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है। इस कार का VIP नंबर- 7770 है। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

अपनी सादगी और शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाने वाले बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव अब एक नई वजह से सुर्खियों में हैं। उन्होंने हाल ही में एक लेक्सस LM350h अल्ट्रा लक्जरी MPV (Lexus LM350h Ultra Luxury MPV) खरीदी है, जिसकी कीमत करीब 3.1 करोड़ (ऑन-रोड, मुंबई) है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

बॉलीवुड एक्टर्स की पसंद बनी लेक्सस LM350h

लेक्सस LM350h अल्ट्रा लक्जरी MPV (Lexus LM350h Ultra Luxury MPV) भारत में सबसे चर्चित हाई-एंड MPV में से एक है। शाहरुख खान, रणबीर कपूर, हार्दिक पंड्या और जान्हवी कपूर जैसे कई सेलेब्रिटीज पहले ही इस लग्जरी कार के मालिक हैं। अब राजकुमार राव भी इस खास लिस्ट में शामिल हो गए हैं।

क्लासी लुक और क्लासी कलर

राजकुमार राव ने अपनी लेक्सस LM350h (Lexus LM350h) को सोनिक टाइटेनियम (Sonic Titanium) शेड में खरीदा है। राजकुमार राव ने वही कलर लिया है, जो रणबीर कपूर और शाहरुख खान के पास पहले से है। कार पर उनका VIP रजिस्ट्रेशन नंबर 7770 नजर आ रहा है, जो उनकी मर्सिडीज-बेंज GLS (Mercedes-Benz GLS) पर भी था।

इंटीरियर की लग्जरी

लेक्सस LM350h अल्ट्रा लक्जरी MPV (Lexus LM350h Ultra Luxury MPV) को चलता-फिरता फाइव-स्टार सूट कहते हैं। राजकुमार राव ने इसका 4-सीटर वर्जन लिया है, जिसमें पीछे दो बेहद आरामदायक कैप्टन चेयर्स दी गई हैं। इसमें 48-इंच का अल्ट्रा-वाइड TV, एयरलाइन-स्टाइल रिक्लाइनर सीट्स, 23-स्पीकर प्रीमियम साउंड सिस्टम, डिममेबल ग्लास रूफ पैनल, फोल्डेबल टेबल्स, हीटेड आर्मरेस्ट्स और वायरलेस चार्जर, फ्रिज, ग्लव बॉक्स, और डिजिटल रियर-व्यू मिरर मिलते हैं।

ADAS सेफ्टी फीचर्स का पूरा पैक

लेक्सस LM350h में लेक्सस सेफ्टी सिस्टम+ 3 (Lexus Safety System+ 3) मिलता है, जो भारत में गिनी-चुनी गाड़ियों में ही देखने को मिलता है। इसमें लेन कीप असिस्ट, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, सेफ एग्जिट असिस्ट, डायनेमिक रडार क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर मिलते हैं।

दमदार हाइब्रिड इंजन

इस लग्जरी MPV में 2.5-लीटर का पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन मिलता है, जो 190 bhp की पावर और 240 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। ये कार 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड सिर्फ 8.7 सेकेंड में पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड 190 किमी./घंटा है। हाइब्रिड तकनीक की वजह से यह कार शानदार परफॉर्मेंस के साथ बढ़िया माइलेज भी देती है।

पहले से है मर्सिडीज-GLS के मालिक